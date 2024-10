Airam Hernández: «Este es un buen momento para apostar por la zarzuela»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Una fiesta del repertorio lírico español». Así define el tenor tinerfeño Airam Hernández lo que el público se va a encontrar este domingo, a partir de las 19.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, durante la celebración de la Gala Lírica con la que baja el telón la 32ª Temporada de Zarzuela de Canarias.

El cantante tinerfeño tiene claro que ahora «es un buen momento para apostar por la zarzuela», porque «se está difundiendo muchísimo y representándose incluso en otros países europeos». «El apelativo de género chico no tiene nada que ver con la realidad ni con el tipo de repertorio que se hace de forma profesional. Creo que se le puso para hacerlo parecer un poco a las operetas del repertorio alemán y francés. La zarzuela contiene algo muy nuestro a nivel cultural, vinculado a la raíz española, que me gusta muchísimo. Al igual que la música ligera española, que también me atrae muchísimo. He hecho mucha canción española. Hice tres conciertos consecutivos en Tenerife hace poco y me he enfocado siempre en el repertorio español, porque tiene una riqueza tremenda. Tengo previsto un concierto en Toulouse esta temporada y será con un repertorio español», subraya el cantante que participa en esta gala de los Amigos Canarios de la Zarzuela.

Hernández comparte protagonismo vocal en este concierto con la soprano Leonor Bonilla, la mezzosoprano Sandra Fernández y el barítono Javier Franco. Todos lo hacen con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Rafael Sánchez-Araña.

«Hemos tenido la suerte de que dos de mis compañeros, Javier Franco y Sandra Fernández, y yo hemos coincidido en otra propuesta en Valencia y allí hemos podido trabajar nuestras partes conjuntas para esta gala», que estará repleta de romanzas, canciones y arias populares entre los amantes de la zarzuela y la ópera.

En plena madurez

«La particularidad de la zarzuela para los tenores es que abarca una tesitura muy amplia, por eso te encuentras barito-tenores haciendo de tenores. Está pensada en el registro central y grave, pero también da para el agudo que se utiliza para dar esa fuerza y energía que son tan españolas», explica.

Desembarca en esta gala en un momento de «madurez» artística, a sus 41 años. «Estoy en una etapa de madurez para los tenores líricos con mi coloratura. Tengo la particularidad de que tengo un abanico muy amplio, desde lo clásico de Mozart y Beethoven hasta los roles verdianos, Strauss y ahora estoy entrando en el mundo wagneriano y contemporáneo», destaca.

Tiene claro que para tener una carrera larga y sana es vital elegir con cuidado el repertorio que se ajusta a sus cualidades vocales y a su edad. «Pienso mucho en presente, a corto y medio plazo. Los proyectos a largo plazo me los pienso aún más. Cuando me ofrecen algo que no he debutado y que está en los límites dramáticos o no es muy ligero, tengo mucha precaución para estudiar bien la obra antes de decir si la hago o no. Lo analizo según las cualidades vocales que tengo en cada momento», apunta quien da la misma importancia a un concierto en un teatro de referencia internacional que a uno de los que aborda en otro más pequeño. «He cantado en teatros grandes de primer nivel y no me impone especialmente, porque le tengo el mismo respeto a todos, especialmente a los de tradición. A todos voy con mi parte muy bien preparada. No me gusta el término de bolo relacionado con la música, porque lo relaciono con algo que haces deprisa y corriendo», confiesa quien dice estar muy feliz cada vez que canta en el archipiélago. Está deseoso de tener su oportunidad en las próximas temporadas de los Amigos Canarios de la Ópera.

Nuevos roles

Entre los roles operísticos que Airam Hernández tiene previsto estrenar en los próximos meses figura el de Leicester en 'María Estuardo', de Donizzetti, en el Teatro Real de Madrid y su puesta de largo en el repertorio wagneriano, con el cazador Erick de 'El holandés errante'. «El repertorio alemán se me da bien. El wagneriano se caracteriza porque exige una gran resistencia vocal. Si tienes la voz lo puedes cantar, si no la tienes, es imposible», advierte.