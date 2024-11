Madrid se pone a prueba como anfitriona de Eurovisión Junior

J. Moreno Viernes, 15 de noviembre 2024, 23:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Para recordar algo igual habría que retroceder a la España en blanco y negro que empezaba a verse en color. Fue en 1969 cuando Madrid acogió por primera vez el Festival de Eurovisión tras la inolvidable e irrepetible victoria de Massiel. Se celebró entonces en el Teatro Real, con una gala presentada por Laura Valenzuela y que pasó a la historia por una situación que después jamás volvió a ocurrir: cuatro países empataron en la primera posición y, ante la falta de un reglamento para desempatar, se decidió que la representante española, Salomé y su 'Vivo cantando', fuera la ganadora de la edición junto a Reino Unido, Países Bajos y Francia.

España volverá a convertirse 55 años después en el país anfitrión de Eurovisión, aunque de su edición junior. Las cantantes Ruth Lorenzo y Melani García y el actor Marc Clotet se pondrán al frente este sábado por la tarde (18:00 horas, La 1) de la versión infantil y adolescente del concurso europeo, que pondrá a la capital española en el foco de los seguidores del festival durante las dos horas que durará la gala.

La Caja Mágica será el escenario de un evento esperado en la radiotelevisión pública, que lo acogerá de rebote tras la renuncia de Francia –vencedora el año pasado– a organizarlo por segundo año consecutivo. La candidata española Sandra Valero se llevó la medalla de plata con su tema 'Loviu' y con un total de 201 puntos, quedándose a 27 para desbancar a Zoé Clauzure, la representante del país galo.

Para esta ocasión única en España, RTVE eligió Madrid, tras analizar varias propuestas de otras ciudades, como la sede de Eurovisión Junior. Desde la corporación han apostado por el lema 'Let's Bloom', y por la Caja Mágica, un espacio que tiene la capacidad para unos 12.500 espectadores. Inaugurado en 2009, su misión fundamental es la de acoger durante casi dos semanas los torneos masculino y femenino del Masters de Madrid de tenis, además de servir también como un recinto para espectáculos de diversa índole.

Será la pista central de la Caja Mágica la que se transforme y albergue el concurso infantil, donde se ha preparado un escenario lleno de flores, con un ambiente tropical, en el que habrá una imponente pantalla led vertical que representará la realidad del mundo digital con la que conviven los más jóvenes.

Albania, Alemania, Armenia, Chipre, España, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania son los países que participarán para llevarse el minimicrófono de cristal de la victoria y la posibilidad de organizar el próximo año este festival.

Chloe, en la décima posición

A lo largo de la semana, las 17 delegaciones han aprovechado la celebración de Eurovisión Junior para promocionar sus candidaturas y visitar la ciudad. RTVE organizó estas salidas, donde la representante española, la extremeña Chloe DelaRosa, de 9 años, ejerció de anfitriona y enseñó enclaves de Madrid, como la plaza de Cibeles o el templo de Debod. Precisamente, en la gala de este sábado, será la actuación de Italia la que abra el certamen, mientras que España saldrá en décima posición.

Como viene siendo habitual, la incertidumbre vuelve a asomarse a Eurovisión Junior y no hay un favorito claro para ganar el certamen. Entre las opciones más valoradas está la portuguesa Victória Nicole con su canción 'Esperança' o el ucraniano Artem Kotenko, que trae el tema 'Hear Me Now'. No obstante, España tiene papeletas para optar a un buen resultado o, incluso, vencer.

Chloe actuará con la canción 'Como La Lola', una propuesta colorida y bailable, con referencias a Lola Flores y Rosalía. Una cita que la cantante acoge con «muchas ganas y nervios» y rodeada de su familia al completo. «Tengo ganas de que llegue el día, pero que no se acabe», confesó la pequeña artista, que puede volver a conseguir la victoria para España en Eurovisión Junior justo cuando se cumplen veinte años de la primera posición de María Isabel. Mientras tanto, la audiencia ya puede votar de forma gratuita en la página web oficial del festival a la candidata española, una excepcionalidad que solo permite Eurovisión en su versión menuda.

Bajo la producción ejecutiva de Ana María Bordas, el festival de Eurovisión Junior 2024 de este año «simboliza el nacimiento de un jardín, desde que se plantó la semilla de este festival hace 20 años hasta hoy, ya florecido con los artistas». El programa contará con actuaciones de artistas invitados. En el número de apertura, a cargo de Mario Ruiz, participarán tres destacadas figuras de Eurovisión Junior: el regreso de María Isabel, ganadora en 2004 con 'Antes muerta que sencilla'; Zoé Clauzure, ganadora en 2023; y Sandra Valero, la representante española del mismo año en Niza que alcanzó la segunda posición para España.

Otra de las actuaciones especiales correrá a cargo del director artístico Sergio Jaén, con la canción 'Time to Bloom', con música de Federico Jusid y coreografía de Borja Rueda. También aparecerá el cantante y compositor Abraham Mateo, quien será el encargado de elevar el ánimo del público con la rotunda 'Maníaca'.