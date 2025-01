El Liceu, templo operístico de Barcelona, desafina en Navidad

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 8 de enero 2025, 17:28 Comenta Compartir

Continúa la polémica por la actuación de la Hollywood Symphony Orchestra en las pasadas navidades en el Liceu de Barcelona, uno de los templos operísticos europeos. El teatro barcelonés programó tres días de conciertos de bandas sonoras de cine (Star Wars, Pearl Harbor, Indiana Jones...), que acabaron como el rosario de la aurora. Los propios músicos han reconocido que la actuación fue lamentable: ni habían ensayado, ni les habían facilitado las partituras con tiempo para ponerse al día por su cuenta y hasta faltaban instrumentos y músicos. La orquesta estaba incompleta. No afinaban, fallaban notas y los solos hacían sufrir, según han criticado algunos de los asistentes en las redes sociales.

Uno de los músicos, que ha sido despedido de la compañía por haber denunciado la situación, ha comparado este miércoles la actuación con el de una banda de Semana Santa. Algo muy amateur, muy lejos de los cánones de calidad que exige el Liceu, teatro por el que han pasado algunos de los más grandes de la lírica. La promotora NK Produccions, responsable de poner en escena a la Hollywood Symphony Orchestra, ha cancelado algunos concierto previstos para estos días. Uno que estaba fijado para ayer en Valencia, en el teatro Olympia, y también en el Auditorio de Barcelona, programado para este sábado. El Auditorio ha tomado la decisión de cancelar el concierto después de que la productora no pudiera garantizar unos mínimos de calidad. El propio Liceu ha puesto en cuarentena sus protocolos de calidad y ha anunciado que los revisará. El teatro barcelonés, no obstante, se ha desmarcado de la polémica al decir que estos conciertos no forman parte de su programación estable y que la compañía había contratado la sala durante tres días en navidades.

Uno de los músicos denunció que no tenía contrato y que no ha cobrado aún por todos los conciertos. Fernando Rodríguez, músico despedido de la Hollywood Symphony Orchestra, ha hecho pública este miércoles su denuncia en Rac1 para que la gente sepa que los músicos no tuvieron la culpa de que el concierto de año nuevo fuera una especie de gato por liebre. La desorganización fue tan grande que antes del concierto de reyes faltaba una sección entera de violonchelistas, porque habían perdido un vuelo, y aún así la compañía siguió adelante con el concierto. A su juicio, el primer concierto fue «horrible», «intolerable», todo un «ridículo» por el que el público, que había pagado entre 60 y 80 euros por entrada, debería haberse levantado y marchado de la sala. El momento en que más vergüenza pasó este músico fue cuando la orquesta interpretó Pearl Harbor, de Hans Zimmer, un tema muy épico que sonaba como una «banda de Semana Santa», según ha asegurado.