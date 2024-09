Manuel Jiménez Núñez: «La mujer solterona es un estigma que aún perdura en el tiempo»

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de septiembre 2024, 22:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Poco agraciada, rara, neurótica o, directamente, fracasada. Un sinfín de novelas, películas y obras recordaban hace muy poco que eso de no casarse iba a llevar a la mujer por el camino de la amargura. De hecho, hace menos de 50 años, nadie podía pensar en la existencia de mujeres capaces de cometer semejante escándalo social.

Es una de las premisas que inspiraron al productor, director y guionista de cine Manuel Jiménez Núñez para escribir su primer libro, titulado 'Solteronas' (editorial Espasa), que se publica el próximo 25 de septiembre.

Núñez explica que si se consulta el término 'solterona' en la RAE aparece una definición neutra. Sin una carga negativa. Así pues, ese estigma que acompaña a la palabra «se ha ido construyendo a través de una pedagogía invisible que indica que ser solterona es malo, sin que nos lo hayan dicho directamente».

El autor recuerda a la escritora española Carmen Martín Gaite, quien, tras mucho estudio y reflexión, llegó a la conclusión de que las mujeres solteras que no van a casarse son marginadas o caricaturizadas, pero rara vez se dialoga realmente con ellas.

Núñez ha querido dar la voz cantante a 20 mujeres que nunca se casaron, de las cuales muchas accedieron a participar con el condicionante de que se mostraría un nombre distinto al suyo. Por lo que, «de alguna manera, el estigma aún perdura en el tiempo», afirma el productor, que valora la generosidad y la confianza de todas ellas a la hora de contar el relato de sus vidas.

El origen de 'Solteronas' proviene de un documental dirigido por él mismo. «Teníamos una cantidad inmensa de material que era complicado resumir en 90 minutos. El libro me dio la oportunidad de desarrollar completamente las historias», explica el autor.

La 'solterona' en la posguerra

La idea del largometraje surgió en una conversación con Amparo Quiles, una profesora de Filosofía y Letras que había hecho una publicación académica en Estados Unidos sobre cómo se representaba en la literatura y en las artes escénicas a la soltera en España en el siglo XIX. «Amparo decía que a ellas se les pasa el arroz pero a ellos nunca se les seca la judía», añade entre risas el productor.

Asegura que Amparo Quiles le abrió los ojos en el por qué de esa carga negativa: «Las artes escénicas explican que ser soltero es una elección, pero si ella se queda soltera es porque no ha podido casarse». Amparo era una mujer feliz, repleta de éxitos, que, además, nunca se había casado. Así es como surge un punto de interés para abordar.

«Las 20 mujeres entrevistadas vivieron en un ámbito hostil, en el que casarse era una obligación y donde el tutor legal pasaba de ser un padre a un marido. Esa es la España que existía hace no mucho», recapitula Núñez. Por ello, detalla el escritor, al igual que Amparo Quiles, todas coinciden en dos aspectos: experimentaron el franquismo y, hoy en día, consideran que han logrado más en la vida porque no se han casado.

No obstante, dentro de esa felicidad persiste el tedioso estigma que, según Manuel Jiménez Núñez, tanto ellas como la sociedad continúan normalizando. «Una de ellas se considera a sí misma como TAS: Tía Abuela Solterona. En palabras textuales, lo más inferior que hay en la familia.» El productor detalla que si bien se sienten felices y realizadas, también tienen «interiorizado» que son el «último eslabón» del núcleo familiar.

Una de sus conclusiones es que el discurso afirmante de que ya vivimos en igualdad no es del todo cierto. «Aún no vivimos en una sociedad igualitaria. Vivimos en una menos machista, pero no igualitaria», incide. Según explica, se da por sentado que la palabra solterona está superada, «pero en la actualidad el término sigue teniendo una carga negativa y una mujer que no se quiere casar, es asociada a ese vocablo».

Además, el autor destaca que los derechos que hoy se disfrutan son el resultado de la lucha de muchas mujeres que padecieron grandes sufrimientos.

Con el libro 'Solteronas' Manuel Jimánez Núñez espera que «la voz de estas mujeres llegue a todas partes como un eco mil veces repetido. Ellas tienen muchas cosas que decir, que aportar, y en modo alguno son personajes secundarios y mucho menos invisibles. Han estado siempre ahí, y esta es su historia», afirma.

Viudas 'blancas' canarias

El archipiélago tiene hueco en el libro. Durante la posguerra española y las décadas posteriores, muchos habitantes de Canarias se vieron forzados a buscar mejores oportunidades en Venezuela. La historia oficial suele centrarse en sus hazañas, dejando de lado una parte crucial: las mujeres que permanecieron en su tierra natal.

«Algunas esperaron mucho más de lo previsto, lo que fue un antes y después en sus vidas al tener que enfrentar solas dificultades legales. Por ejemplo, sin su marido, una mujer no podía vender su casa, limitando su autonomía económica», relata Núñez en 'Solteronas', donde narra la historia de dos viudas 'blancas' canarias cuyas vidas se vieron marcadas por el contexto moral, social y político de la época.

