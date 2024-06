Humor negro para entender la filosofía

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La filosofía es un ladrillo. Un tostón del que los estudiantes huyen y que los planes educativos cada vez arrincona con mayor ahínco. El escritor, ilustrador, cineasta y animador Pablo Morales de los Ríos (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) ha decidido nadar a contracorriente en este mar de tópicos y bulos con el libro que acaba de desembarcar en las librerías de todo el país, 'Alétheia. Diálogos filosoficómicos en torno a la verdad' (Itsumustuan Editores).

«Mi objetivo es acercar la filosofía desde el punto de vista del humor negro, muy gamberro pero fiel al pensamiento de cada uno de los filósofos que aparecen y los distintos momentos históricos en los que el pensamiento de ellos apareció», explica el autor.

Pablo Morales de los Ríos aconseja perder el miedo en cuanto se tenga un ejemplar en las manos. «El libro se lee como si fuera una comedia teatral que se disfruta a medida que se va leyendo porque la propia historia te lleva. El libro puede asustar cuando se ve, pero tiene un diseño muy ameno, todo está muy estructurado y además incluyo más de 40 ilustraciones que he realizado yo mismo», subraya.

Esta ficción filosófica y gamberra cuenta con «muy pocas descripciones», ya que el punto central son las conversaciones y discusiones entre los principales filósofos de la historia, que cobran vida en las páginas de 'Alétheia. Diálogos filosoficómicos en torno a la verdad'.

Caricatura inlcuida en el libro que retrata a Spinoza discutiendo con Descartes. Pablo Morales de los Ríos

Todo arranca en un teatro griego. Allí van cayendo, por orden cronológico y hasta el siglo XX, 40 filósofos históricos. No saben ni de dónde vienen ni a dónde van, si están soñando, en este mundo o en uno paralelo. Pero lo cierto es que se encuentran con otros pensadores y surge el debate y las reflexiones, tal y como plasmaron en su momento, sobre cuestiones determinantes de esta disciplina como «el alma, dios, la ética, la metafísica, el amor, la guerra, la sociedad, la política, el destino, la razón, la percepción, etcétera», apunta Pablo Morales de los Ríos.

La evolución del pensamiento

«A medida que hablan, el lector va entendiendo cómo se ha modelado el pensamiento humano hasta hoy, con situaciones disparatadas como cuando Shopenhauer y Hegel, que se odiaban, llegaron a las manos, una pelea dialéctica con Kant, Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre pidiendo a Carl Max que los case y Freud psicoanalizando a Sócrates», apunta entre risas.

«Creo que es un libro útil, que ayuda a entender cuestiones que pueden ser densas, pero que mediante los diálogos entre los personajes y con grandes dosis de humor se comprenden mejor y se convierten en algo divertido. Así, los lectores entienden de dónde venimos y cómo, en cada momento histórico, fueron apareciendo nuevas ideas filosóficas», explica Morales de los Ríos.

Schopenhauer golpea a Hegel. Pablo Morales de los Ríos

Reconoce que la filosofía le interesó desde que era un adolescente. Cuando aterrizó en Madrid comenzó a estudiarla y así fue naciendo la idea de «qué pasaría» si ponía a los principales filósofos de la historia «a dialogar». «Desde la pandemia me puse con el libro. Ha sido un trabajo arduo, de muchas lecturas, de contrastar y rectificar mucho, de buscar detalles en las biografías de los filósofos que incluyo en busca de anécdotas reales», reconoce.

Territorio masculinizado

Hipatia de Alejandría, Hildegard von Bingen, Hannah Arendt y la mencionada Simone de Beauvoir son algunas de las filósofas que aparecen en 'Alétheia...', dentro de una historia de la filosofía que Pablo Morales de los Ríos no duda en definir como «un territorio muy masculinizado».

«Por desgracia hay mucho acento masculino. He intentado incluir a todas las mujeres que he podido. Además, el feminismo es uno de los puntos clave del libro, porque se debate mucho sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Te das cuentas que hay formas de pensar e ideas que no han cambiado con el tiempo y que ciertos temas son recurrentes», explica este polifacético artista que, como animador y cineasta, tiene en mente adaptar su propio volumen en un cortometraje de animación.

