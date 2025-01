Félix Albo: «Cuenta con Agüimes ofrece un abanico de estilos con voz propia»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El próximo día 21 de enero dará comienzo la 34ª edición del Festival de Narración Oral Cuenta con Agüimes, el más veterano de su género en España. Hasta el día 26 del mismo mes se celebrará con la participación de cinco reconocidos cuentistas: el valenciano Félix Albo, el venezolano Romer YPunto, la turolense Maricuela, la zamorana Cristina Temprano y la segoviana Elia Tralará.

Con la coordinación desde 2022 del dramaturgo, escritor y narrador Félix Albo, la cita, organizada por el Ayuntamiento de Agüimes, ofrece numerosas actividades orientadas al público escolar, adulto y familiar. Los narradores invitados actuarán en diferentes escenarios distintos que van desde centros educativos a casas de la cultura, pasando por el Teatro Municipal de Agüimes.

El narrador, dramaturgo y director del citado festival, Félix Albo, asegura que este año la oferta del citado festival ofrece al público «un variado abanico de distintas voces y ritmos propios de narradores y narradoras con un recorrido estable y con montajes frescos, pero con una evidente garantía de profesionalidad. Combinamos en la parrilla una batería muy interesante: Romer Peña que se ha nutrido del Festival de Barquisimeto con una forma de narrar muy cercana y fresca; Elia Tralará, una reivindicativa del mundo rural cuyas historias son enérgicas; Cristina Temprano, que lleva muchos años viviendo en Lanzarote con sus historias melódicas y dulces y Maricuela, que es una antológica que engancha con el público nada más subirse al escenario».

Albo, que también es el responsable de otros cinco festivales de narración oral que se organizan en distintos lugares de España, cree que el éxito del de Agüimes que se celebra desde hace más de tres décadas de existencia convirtiéndose en el más longevo del Estado, «concita siempre el interés de los cuentistas. No son invitados a cualquier festival. Se trata de un evento consolidado que ha sabido adaptarse a las distintas épocas y que ha creado escuela en el resto de las islas. El público de Agüimes ya está también acostumbrado a escuchar porque acude a las sesiones con una atención predispuesta para dejarse llevar con la finalidad de disfrutar de la palabra. Además, ha sabido mezclar en sus sucesivas ediciones voces, acentos y maneras procedentes de varios continentes, fundamentalmente con los que Canarias ha tenido una vinculación cultural estrecha».

Este año, además, el festival ofrece en su programa a algunos narradores que nunca antes habían participado en su cartel, como Romer YPunto, Elia Tralará o Cristina Temprano. «Es un milagro que este festival se haya mantenido a lo largo de 34 años dado los bandazos que experimenta la política cultural en España. En Agüimes, esté quien esté en la concejalía de Cultura, los proyectos culturales consolidados se mantienen con especial celo y mimo. La cultura es muy frágil», advierte Albo, para quien lo importante es que este festival «posibilita cada año volvernos a encontrar con el juego y la capacidad del disfrute de la escucha, de imaginarnos imágenes a partir de las palabras pronunciadas por otra persona y hacerlo de manera colectiva. Es algo que nos hace humanos, que nos revela contra las prisas y el ruido, regalándonos un tiempo con nosotros mismos a través de las historias».

«Contar en Agüimes es un lujo porque el público, que es multigeneracional, está entrenado y llega con una predisposición generosa para llegar a donde los narradores quieran llevarlos», puntualiza. Para que un cuento nos cautive no solo tiene que ver el propio cuento sino la persona que lo cuenta, señala Albo, que posee dos espectáculos recomendados por la Red Nacional de Teatros y ha participado en los eventos de narración más importantes del país y Latinoamérica, así como en numerosas iniciativas internacionales de la mano del Instituto Cervantes. «La narración oral conserva su ADN asentado en el valor de la palabra. «Esa combinación no siempre es estándar. Existen cuentos que funcionan en algunos narradores y narradoras y otros, a pesar de ser cuentos buenos, pueden no llegar a cautivar. El trabajo de quien cuenta es elegir las historias e imprimirles una música personal que es lo que provoca que el público acabe bailando su historia. Lo que descubrimos en Agüimes son buenas maneras de contar, porque nos interesa que el público vaya desarrollando y expandiendo el criterio sobre esta disciplina escénica que es la narración oral».

Contadas colectivas

Albo que también estará presente con sus cuentos en las denominadas contadas colectivas con el resto de participantes previstas el día 23 en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga (18:00 horas) y el 26 de enero en el Teatro Municipal, estima que en su estilo de narrar «no puede faltar el manejo del humor. La salsa en la que se cocinan mis historias contiene humor, aunque es verdad que poseen un subtexto que pellizca lo social que deja entrever que la mayoría de mis personajes son perdedores a ojos de una sociedad productivista. Dentro del humor me gusta invitar al público a que pase por distintos registros y planos emocionales», explica Albo, que desde que por primera vez se subió en 1994 a un escenario para contar en público sus cuentos, reivindica el valor del cuento como elemento de transmisión de conocimientos y de creación de vínculos entre personas.

«Escucho mucho la vida y a partir también de anécdotas que me han acontecido, vivencias que he proyectado y otras que me han contado, construyo mi imaginario narrativo. Juego con la imaginación, la fabulo y cocino pensando en el público que va a degustar mis historias. El público siempre es un desafío. Sin él nuestro oficio no tendría ningún sentido. Cuando uno narra genera una burbuja en la que también está el público en esa atmósfera que se genera y que se sustenta con las herramientas de la oratoria que son el gesto, la mirada y la palabra», señala Félix Albo, que se define como un narrador de historias que las escribe para que no se le olviden porque tiene muy mala memoria. «Hay espectáculos que solo tengo en mi imaginario y que repaso cuando me enfrento a una sesión. No me considero escritor en absoluto. Creo en el poder que tiene mi oficio que es lo efímero», añade.

