Joana Marcús, la escritora del millón de libros vendidos: «Me gusta escribir literatura juvenil»

Álvaro Soto Madrid Domingo, 8 de diciembre 2024, 11:16 | Actualizado 11:38h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Joana Marcús ha vendido más de un millón de libros, miles de seguidores son capaces de hacer hasta 15 horas de fila para que les firme un ejemplar y acaba de participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, tres datos que muestran la dimensión alcanzada por esta autora nacida en Mallorca en el 2000. Y sin embargo, confiesa que todavía lucha contra el síndrome del impostor. «Tengo contacto con otras escritoras que empezaron como yo, en internet, y que tienen mucho talento, y me pregunto por qué a mí me ha tocado y a ellos no», explica Marcús, que cuenta que para gestionar el éxito, estudia Psicología y acude a terapia, se refugia en sus amigos de siempre y en su mascota y escucha siempre a sus padres. «Mi madre me dice que si me subo demasiado, ella estaría ahí para bajarme», bromea.

Pese a tener solo 24 años, Marcús acaba de publicar ya su octava novela, 'Etéreo' (Montena), un thriller romántico en el que da un paso más respecto a sus libros anteriores y roza también la fantasía. Es una de las grandes representantes de la nueva literatura juvenil en español, un género que reivindica pese a los prejuicios que todavía pesan sobre él. «A mí me gusta escribir literatura juvenil y creo que me costaría salir de ahí. De hecho, no lo veo como un paso hacia otro tipo de libros. A un escritor de novela histórica no le preguntan si se va a pasar al 'thriller' y en cambio, en nuestro caso, parece que es algo que tenemos que hacer en algún momento de nuestras carreras», reflexiona.

Marcús comenzó a escribir a los 11 años y a los 13 publicó sus primeras historias en Wattpad, una plataforma de internet que congrega a 90 millones de lectores. Allí fue congregando una comunidad cada vez más numerosa, aunque su primera obra no tuvo un gran éxito. «Se publicó en una editorial pequeña y solo vendí 18 ejemplares», rememora. Pero su afición por la literatura también tuvo su reverso negativo. «Estaba en el instituto y ya sabes, cuando destacas por algo, te conviertes en un objetivo. Empezaron a hacerme 'bullying' y dejé de escribir», recuerda, y añade: «Los que más se metieron conmigo son ahora profesores».

Pero el apoyo de un profesor le insufló el ánimo necesario para seguir escribiendo en Wattpad, y de ahí surgieron sus siguientes novelas: la trilogía Ciudades de humo, Ciudades de ceniza y Ciudades de fuego y ya después, su salto definitivo con la saga 'Meses a tu lado', que incluyen 'Antes de diciembre', 'Después de diciembre', 'Tres meses' y 'Luces de febrero'.

Marcús cree que sus novelas triunfan porque «no son libros aleccionadores en los que todo es blanco y negro, los buenos son muy buenos y los malos, muy malos», sino porque introduce «una escala de grises» que encaja bien con la mentalidad de los adolescentes. «No sabes lo que eres y sin embargo, te estás preparando para la vida adulta», resalta. Eso sí, la autora explica que sus lectores y ella crecen a la vez, lo que les permite seguir manteniendo un vínculo que perdura con los libros. «Y en España no sucede tanto porque todavía persisten tópicos sobre la literatura juvenil, pero en Hispanoamérica, donde tengo la mitad de mis seguidores, me encuentro en las firmas de libros con muchos chicos y con muchos adultos a los que también les gustan mis novelas», destaca.