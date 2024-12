Una 'influencer' y mil retretes, una historia viral

Doménico Chiappe Madrid Domingo, 8 de diciembre 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En la estación de Atocha, la 'influencer' Ali Blackbet estuvo casi una hora grabando en sus baños de pago para producir una de las reseñas de servicios públicos que se han hecho virales en los últimos días. Como cualquier usuaria, compró la entrada por un euro y usó el váter. En su «día 2.291 kgando en lugares públicos», entró con una cinta de medir, tomó las medidas y sopesó los detalles. Tamaño pequeño si acude con maletas, papel muy fino, jabón con fuerte olor y espejos con publicidad. Demoró tanto que le llamaron la atención. Su valoración: 7,42 escobillas.

«Yo llego, observo y grabo», relata. «No quiero dejarme ningún detalle y en casa escribo el guion, después hago la edición. Tiene que cuadrar todo en menos de minuto y medio. Lo hago por la noche, cuando regreso de trabajar. La voz la grabo al día siguiente». Total, unas ocho horas por cada entrada de la sección 'sh!t advisor' de su cuenta de Instagram, @Aliblackbet.

El 'review' más popular va camino a las cinco millones de visualizaciones y trata del «mejor baño de Madrid» que está al final de «un pasillo que parece lo que tu médico ve cuando te hace una colonoscopia». Valoración: 9,8 escobillas.

«Hago una prueba fiel, no queda nada sin probar», asegura Ali que no usa su apellido porque «siempre he separado mi vida de las redes sociales». «Me gusta usar el humor en mi forma de expresarme». En su colección hay váteres de Londres, Berlín, París, Milán...

De la generación Z –aunque prefiere no declarar su edad– y creativa y 'community manager' en una agencia, comenzó a compartir fotos de retretes desde que comenzó a salir de gira por Europa con sus grupos musicales. «Me pongo muy nerviosa y todo lo paga mi sistema digestivo», afirma. Uno de sus primeros registros tiene un halo de misterio. En el autobús donde viajaban cuatro bandas por Francia, algunos tenían un virus estomacal. Como ella, que de madrugada tuvo que pedir al chófer que parara donde fuera. En un descampado, con tan solo unas luces lejanas de fondo, bajó con urgencia y tropezó con una caseta de madera con ¡un váter!

Después de compartir una «infinidad» de baños desde 2018, al principio sólo con la intención de «decirle a mis amigos y colegas: mira, estoy plantando un pino», decidió comenzar a subirlos al muro, como una nueva sección en febrero de este año. El primero fue de un bar de Málaga. «A la gente le interesó el tema. Pero está todo inventado. Cuando empecé desconocía que hubiese otros que hacían lo mismo». Ella acepta sugerencias de su público.

En su cuenta tiene también otras facetas, además de experta en váteres. Hace 'covers' de canciones con una voz élfica y afinada, experimenta con maquillaje aunque, aclara, no hace 'cosplay' (disfraces) y toca bajo en grupos de trash-metal. «Refleja lo que hay dentro de mi cabeza», reflexiona. «Para mí, las redes sociales son una vía de escape, un refugio, donde hago lo que me apetece». También un almacén y un escaparate que tiene desde 2012, «cuando empezó Instagram».

Autodidacta tanto para la producción de sus vídeos como para todo lo demás, Ali dice que hace «periodismo de investigación». Pero tal vez se aproxime más al estilo kamikaze.