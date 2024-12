Miguel Lorenci Madrid Sábado, 14 de diciembre 2024, 11:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Un policía retirado halló un 'tesoro' con varias cintas con canciones inéditas de Michael Jackson en un almacén del californiano Valle de San Fernando. Las grabaciones incluyen doce temas en los que el Rey del pop trabajó entre 1989 y 1991, antes de lanzar el icónico disco 'Dangerous'. Entre las canciones hay una que aborda los rumores sobre Jackson que circulaban los medios y otra con un dueto de rap junto a LL Cool J.

Gregg Musgrove, antiguo agente de policía de la patrulla de carreteras, de 56 años, es el responsable del hallazgo, según avanzó The Hollywood Reporter. Dio con las cintas cuando un socio le dijo que había adquirido un almacén que perteneció al productor musical Bryan Loren. Según Musgrove, Loren trabajó con Jackson en su octavo álbum de estudio, 'Dangerous' (1991), y escribió para artistas como Whitney Houston, Sting y Barry White.

Entre las canciones nunca publicadas destaca 'Don't Believe It', un tema que abordaría los rumores sobre el cantante, acusado de abuso a menores. Otro tema, 'Seven Digits', parece aludir a los números de identificación que los forenses asignan a los cuerpos en los depósitos de cadáveres. 'Truth on Youth', un dueto de rap entre Jackson y LL Cool J, quien en su día habló de sus colaboraciones con Jackson aunque se desconocía que hubieran grabado un tema juntos.

Las canciones se compusieron entre 1989 y 1991, antes del lanzamiento del 'Dangerous', un periodo muy productivo para Jackson, que trataba de innovar y aumentar su influencia en el pop. Musgrove se mostró sorprendido por la calidad del sonido y la cercanía que las casetes brindan sobre el proceso creativo de Jackson. «Es increíble escucharle hablar y bromear mientras trabaja en sus canciones. Es como tener un acceso directo a su mente creativa», ha dicho.

Las cintas podrían tener un valor cercano a los siete dígitos pero su posible venta o difusión es complicada. Musgrove y su abogado contactaron con los herederos de Jackson y titulares de su derechos para informar del hallazgo, pero estos rechazaron comprar las cintas y dijeron disponer grabaciones maestras originales.

Según Musgrove, los administradores del legado de Jackson no reclamaban la propiedad física de esas cintas pero insisten en que los derechos de autor sobre las grabaciones y composiciones están bajo su control. Esto supone que aunque alguien pudiera adquirir las cintas en una subasta no podría comercializarlas ni publicarlas legalmente. Las cintas de Musgrove son copias en formato DAT y no los másters originales.

