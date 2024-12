El Guinness incluye 15 nuevos récords españoles

R. C.

El libro Guinness recoge en su edición de 2025 más de dos mil récords mundiales, de los que quince son registros españoles, entre ellos las marcas batidas por el malabarista sevillano Michael Ferreri, reconocido a sus 28 años con el Premio Nacional de Circo 2024, y Christian López Rodríguez, con más de 140 títulos de récords mundiales y que ya ostenta el título de 'Icono' en el Libro Guinness de los Récords. Estos son los protagonistas españoles de uno de los libros más buscados del año.

Michael Ferreri, malabarista profesional nacido en Sevilla, España, logró en 2023 en Dinamarca cuatro nuevos récords mundiales, incluyendo el de más giros de 360° consecutivos haciendo malabares con tres bolas (44) y con cinco bolas (siete).

En la última temporada de 2024 del programa italiano 'Lo Show dei Record«, el grupo de acróbatas español Puja! estableció el récord de más volteretas laterales sobre una esfera suspendida en un minuto (17).

Rubén Roldán, (Málaga, España) gran atleta practicante de parkour, realizó la mayor cantidad de saltos de retorno consecutivos (13) en una categoría para personas con amputaciones de piernas. Rubén perdió su pierna con tan solo 9 años en un accidente con un tractor, hecho que no solo no le ha detenido sino que le lleva a superarse constantemente desde entonces.

Guillermo Gómez Correas (Aranjuez, Madrid), patinador artístico que realizó 92 giros en un minuto, estableciendo el récord de más giros de patinaje artístico sobre una pierna.

Álvaro Rúa Manso (Verín, Orense) tocó una sola nota con una gaita gallega durante 13 minutos y 26,95 segundos en Verín, Ourense, en 2023, marcando el récord de la nota sostenida más larga con un instrumento de viento.

Margarita Llorens Bagur (Menorca) completó a nado la travesía Leme-Pontal en Brasil con 55 años y 179 días, nadando 36 km en 13 horas y 47 minutos. Se convierte así en la mujer de más edad en completar a nado la travesía Leme-Pontal.

Alejandro Soler Tarí (Alicante) escaló una cuerda de 10 metros en solo 16,7 segundos en 2024 (marca más rápida escalando una cuerda de esta longitud), y meses antes, en noviembre de 2023, realizó 26 dominadas en posición de L en un helicóptero en vuelo en un minuto. Soler ya es todo un recordman español: tiene 84 records certificados ya por Guinness World Records (GWR).

Alfredo Aliaga Burdío, nacido en España pero residente en Alemania, a los 92 años, se ha convertido en la persona de más edad que cruzó el Gran Cañón (Arizona) acompañado de su familia, mostrando su pasión por la geología (el 15 de octubre de 2023).

Carlos Sainz ganó el Rally Dakar en 2024 a los 61 años, siendo el ganador más veterano en la historia del rally.

Christian sostuvo una escoba sobre su frente durante dos horas y 42 minutos.

Christian López Rodríguez, con más de 140 títulos de récords mundiales, vuelve al libro Guinness incluso dentro del apartado Iconos. Es ya un clásico del anuario. A Christian le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 12 años, algo que él se niega a ver como una limitación: «Tengo claro que, si no tuviera diabetes, no estaría haciendo nada de esto». Una figura clave en el despertar de su pasión por los récords fue su abuelo, quien todos los años le compraba el libro GWR en Navidad. Cuando falleció en 2003, Christian comenzó a entrenar en una pista de atletismo local. Los valores que le inculcó su abuelo («coraje, valentía y perseverancia incluso cuando las cosas no van demasiado bien») le proporcionaron una base sólida que lo continúa impulsando a día de hoy. Entre sus marcas: los 200 metros en carrera de sacos más rápidos (1 min y 3,88 s); más escalones consecutivos subidos mientras se hacen malabares con tres objetos (2.082); más tiempo con un taco de billar en equilibrio sobre un dedo (4 h, 32 min y 19 s); o más tiempo sujetando sobre la frente un palo de escoba relleno de arena (2 horas y 42 minutos).

En Vilamarxant (Comunidad Valenciana) se instaló un árbol de Navidad de ganchillo de 23,5 m de altura en la plaza mayor, siendo la escultura de ganchillo más alta.

Campeonato del Mundo de Puzzles en Valladolid.

En el Campeonato Mundial de Rompecabezas de 2023 en Valladolid, un equipo de ocho disectólogos montó un rompecabezas de 2.000 piezas en 1 hora, 24 minutos y 4 segundos.

María Branyas Morera, nacida en 1907, celebró su 117° cumpleaños en 2024 en Olot, Cataluña, siendo la persona viva más longeva. Falleció el 19 de agosto de 2024, con esta edición GWR ya cerrada.

La barra a más altura saltada por un conejillo de indias: el animal, llamado Willow, cuya dueña es Gabriela Pérez, saltó una barra de 24 cm de altura en Madrid, estableciendo un nuevo récord.

La marchadora María Pérez completó 35 km marcha en 2 horas, 37 minutos y 15 segundos en Poděbrady, Chequia, en mayo de 2023, estableciendo un nuevo récord mundial para los 35 km marcha más rápidos.