Duki, a punto de estrenarse en el Bernabéu: «La gente está muy desesperada por ser conocida»

Si hace una semana Taylor Swift revolucionaba Madrid por sus dos conciertos en el Santiago Bernabéu, este sábado lo hará el trapero argentino, Duki, que logró vender todas las entradas con seis meses de antelación. Miles de personas esperan ya ansiosas la llegada de la 'gran cita'. Porque el concierto no solo significa que el artista se reencontrará con sus seguidores madrileños, sino que también el inicio de una gira europea que define como «un sueño inimaginable».

Para Duki, el haber logrado ser uno de los artistas más escuchados, pasar de un concierto en la Riviera de Madrid al Santiago Bernabéu o que su música se escuche en prácticamente todos los garitos del mundo es fruto de su trabajo. Aunque no solo eso. El artista argentino, que no ha querido revelar qué otros músicos le acompañarán el sábado, achaca para de su éxito a «las energías». «Parte de conseguir las cosas que uno quiere tiene que ver con proyectarlas», ha asegurado. Por eso considera que la «imaginación» que siempre expresó sobre la posibilidad de llegar a lo más alto en la música también ha sido un factor influyente.

En este sentido, el que ya se ha convertido en uno de los traperos más escuchados en Spotify ha criticado el «ansia» que existe actualmente por hacerse famoso. «Quieren hacerlo todo rápido». Pero bajo su punto de vista, los sueños, en el mundo de la música, solo se cumplen cuando es el propio artista el que disfruta de sus composiciones y de la manera en que el resto las siente. «La gente está muy desesperada por ser conocida. Eso es lo que hace que acaben fracasando», señala. «No tiene sentido pensar en el top 1 de Spotify, eso no le da legitimidad a tu música. Tu música no va a ser mejor o peor porque esté el número uno», ha añadido.

El lado emocional

Duki ha acudido a Madrid acompañado de sus padres y su hermano. Todos ellos están emocionados de ver que el artista argentino provoca furor allá por donde pasa. De hecho, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves, los cuatro han acaba llorando, de alegría. Su madre, Sandra, quiso preguntarle delanted de todos los presentes si considera que está «a la altura» de su carrera y si es consciente de lo que le «distingue» respecto a otros músicos.

Cuando Duki quiso responder a su pregunta, rompió a llorar. Las palabras ya no le salían de la boca. Solo llegó a decir que todo eso se explicaba a través de sus «seguidores» y de la «relación» que tiene con ellos. «Nunca nadie me faltó el respeto. Me siento la persona más libre del mundo», aseguró el trapero argentino. «Siento que sin ellos no soy nada», acabó diciendo segundos antes de abandonar la sala entre lágrimas y ante la mirada especante y emocionada de todos los que acudieron al evento.