Corina Oproae gana el Tusquets de Novela

Corina Oproae (51 años) la escritora, poeta y traductora de origen rumano que escribe en castellano y catalán, es la ganadora del Premio Tusquets de Novela, dotado con 18.000 euros y que falló este jueves en Barcelona su vigésima edición. Se lo adjudicó por mayoría con 'La casa limón', una poética y onírica ficción sobre las dos últimas décadas y la caída del régimen comunsta de Nicolae Ceaucescu a través de los ojos de una niña que trata de entender qué ocurre a su alrededor.

«Todas las dictaduras se parecen, sean de derechas o de izquierdas, como se parecen las infancias, y Rumanía y España compartimos muchas cosas e historias», explica la ganadora en perfecto español. Es la primera novela de esta feliz tránsfuga de las lenguas que vive, escribe y sueña en rumano castellano y catalán. Se enamoró de la literatura española a través de la generación del 27 y comenzó a estudiar la lengua de Cervantes a los 18 años.

La novela «parte de un sentimiento de nostalgia y transita a través de la infancia que tuve que enterrar. Se disparó en mi mente con una pregunta de mi hija: ¿Mamá, dónde cayó el comunismo», aclara la satisfecha y emocionada escritora.

Refugiada bajo la mesa y rodeada de libros en el comedor familiar, la cría protagonista piensa que ha provocado la enfermedad de su padre sin querer. Así se inicia un relato que transcurre en la Transilvania rural en la que perviven supersticiones y costumbres ancestrales y marcada por la nostalgia de la cría, que se ve lejos de su casa limón «y cambia como cambia su país».

«Recibir este premio es para mí una alegría y un honor, pero también equivale a una clara aceptación en un sistema literario que no me pertenece por nacimiento. Yo no escogí escribir en una lengua diferente a mi lengua materna. Por diversas razones, algunas prosaicas y otras más elevadas, fue la lengua la que me eligió a mí», afirma Oproae.

Es una novela, «lírica y emocionante», según el jurado que la premió y «luminosa a pesar de la oscuridad en la que transcurre», según su autora, que penetra en el seno de una familia de clase media que hace frente a sucesivas catástrofes íntimas.

«Es extraordinaria y singular en la literatura española por su escritura precisa y evaluadora, cruda y onírica, y por el testimonio de un históricas de la Europa del este coma dijo el jurado en su fallo. 'La casa limón' se publicará en la colección Andanzas el 9 de octubre.

Nacida en Transilvania, Rumanía en 1973, Oproa estudió Filología Inglesa e Hispánica en su país natal. En 1988 se estableció en Cataluña y en 2002 adoptó la nacionalidad española. Ha publicado los poemarios 'Mil y una muertes' (2016), 'Intermitencias' (2018) y 'Desde dónde amar' (2021). En catalán ha escrito 'La mà que tremola' (2020), un libro de reflexión poética sobre el hecho de escribir en una lengua que no es la materna.

Sus poemas se han incluido en diversas antologías y ha traducido al catalán y al castellano a autores como Marin Sorescu, Lucian Blaga, Gellu Naum, Ana Blandiana, Norman Manea, Tatiana Țîbuleac, Ioan Es. Pop, Angela Marinescu o Mary Oliver. Es autora y traductora de La poesía del siglo XX en Rumanía (2022).

El escritor Antonio Orejudo presidió un jurado integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Silvia Hidalgo, ganadora de la convocatoria anterior, además de Juan Cerezo, editor de Tusquets. A esta convocatoria se habían presentado 757 originales.

