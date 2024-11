El Consejo Territorial Canario de la SGAE acusa a la Junta Directiva de saltarse los estatutos Considera que no se ha respetado el reglamento para nombrar sin consultarles al nuevo director territorial, José Lucas

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de noviembre 2024, 01:00

El Consejo Territorial de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en las Islas Canarias ha remitido un comunicado a sus socios isleños en el que denuncia que la Junta Directiva en Madrid se ha saltado los estatutos de la institución a la hora de designar a José Lucas como nuevo director territorial en Canarias.

En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que se ha vulnerado el artículo 86/3/d de los estatutos de la SGAE, que establece que el «Consejo Territorial debe ser oído, con carácter previo, al objeto de ser tomado en consideración, sobre el nombramiento del/de la máximo/a responsable ejecutivo/a».

Julio Tejera, presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Canarias, confirma la existencia de esta queja remitida a Madrid para que se distribuya entre los socios -este último paso no se ha hecho desde la central, asegura- y el hecho de que no se haya realizado esta consulta previa y no vinculante a la decisión final, tal y como especifican los estatutos internos de la SGAE.

Asegura que es «la segunda vez» que este incumplimiento sucede. La primera ocasión fue en «febrero de 2023, cuando nos intentaron colar a Iván García Pelayo». «Pusimos una queja formal y la Junta Directiva finalmente se echó para atrás», apunta Julio Tejera.

Ahora se ha repetido la historia con la «imposición de José Lucas, que viene del Consejo Territorial de Andalucía». «Además de que se estén incumpliendo los estatutos por no consultarnos, les hemos manifestado que debido a las especificidades canarias como región ultraperiférica consideramos fundamental que se apueste por un técnico canario o al menos que resida en Canarias, que hable inglés por los socios foráneos que tenemos en las islas y que conozca nuestra realidad», apunta el presidente del Consejo Territorial de la SGAE en Canarias, cargo que no es remunerado. Sí que lo es el de director territorial, que en las islas lleva vacante desde hace tres años, tras la marcha de Cristina del Río, apunta Tejera.

Los socios canarios consideran que este «ninguneo» desde la Junta Directiva en Madrid busca captar el apoyo de los socios para las elecciones del próximo 21 de noviembre.

