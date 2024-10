Vida y obra en el oficio del cómic: ¿el dibujante nace o se hace?

Borja Crespo, Leticia Aróstegui y Sara I. Belled Miércoles, 9 de octubre 2024, 06:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Uno vive siempre con la duda de si se ha convertido en rehén de la decisión de un niño de seis años, pero pese a que nos quejamos mucho, resulta que este trabajo es estupendo cuando salen las cosas», advierte Monteys, creador de 'Calavera Lunar'. Vive su oficio «con una alegría inmensa» y dice que «no es fácil vivir de esto, pero si uno lo consigue, ¡qué maravilla!». Eso sí, con una «disciplina férrea». «Este es un oficio muy trabajoso, muy solitario y de larga distancia, así que hay que arremangarse, concentrarse en lo que uno hace y olvidarse del futuro; quién sabe lo que vendrá», advierte.

Viñetas de ‘El show de Albert Monteys’ Viñetas de ‘El show de Albert Monteys’ Viñetas de ‘El show de Albert Monteys’ Viñetas de ‘El show de Albert Monteys’

Y cree que «estamos mejor que hace veinte años».

Tienen estudios universitarios El perfil del dibujante Son autónomos 61% 71% Tienen una formación artística especializada Mujeres Están afiliados a alguna entidad 59% 20% Caricatura de Albert Monteys 58% Residen en Cataluña y Madrid Residen en otros lugares Identidades no binarias Hombres 78% 44% 66% 2% 67% Entre 33 y 52 años

Con títulos que han traspasado fronteras como '¡Universo!' (Astiberri), además de entregarse a las viñetas, Monteys ilustra juegos de rol y ha trabajado diseñando personajes en el campo de la animación, entre otras labores ligadas al noble arte de garabatear. «Aunque parezca mentira, el cómic es el trabajo de dibujo peor pagado que existe. La ilustración de juegos o la animación te permiten conseguir un sueldo digno y acabas cobrando por hora algo normal», explica. «Los cómics, va quedando claro, solo se practican desde la pasión, ya que económicamente no son la mejor idea. Por otro lado, los dibujantes de cómic desarrollamos habilidades que van de perlas en otros campos del mundo del dibujo, así que, ¿por qué no aprovecharlo para encajar trabajos algo más lucrativos que nos permitan tirar adelante nuestros proyectos más personales?».

En qué actividades se especializan los creadores 50% 49% 24% 21% 20% Guionistas Coloristas Creadores integrales Dibujantes Entintadores Viñetas de 'Calavera lunar', de Albert Monteys

Patreon, crowdfunding, fanzines y tebeos autoeditados… Humor gráfico en prensa diaria, como Flavita Banana, Manel Fontdevila, El Roto o Sansón, por citar algunos perfiles bien diferenciados. Cómic didáctico, infantil y juvenil. Colaboraciones en cine y series de animación. Diseño y publicidad. Son algunas de las vías de rentabilización del trabajo como dibujante, con otros oficios ligados como el de traductor, rotulista y tipógrafo, editor, distribuidor o librero.

Personajes del cómic 'Colmado Sánchez', de Clara Soriano En qué mercados publican los autores sus obras Español 85% Norteamericano 33% Franco-belga 29% Obras que han sido traducidas 36% 32% 27% al francés al inglés

El mercado francobelga parece el paraíso, aunque las ventas están bajando tras el furor de la pandemia, con la expansión del manga, así como abrirse camino en las filas de DC o MARVEL en EE.UU. Hay diferencias entre la ilustración y firmar novelas gráficas. «En el cómic europeo rara vez no eres autor completo y eso, para empezar, es una gran diferencia», remarca Clara Soriano ('Cómo arreglar un libro mojado', Premio El Barco de Vapor).

Cómics de Clara Soriano Cómics de Clara Soriano Cómics de Clara Soriano Cómics de Clara Soriano

«En la ilustración sueles estar a disposición de un texto y unas indicaciones a seguir. Los tiempos suelen ser más cortos y como la autoría es repartida también suelen ser más cortos los royalties, aunque en general se cobra mejor. Otra diferencia sería que el sector de la ilustración está más diversificado: target, medio, estilo... Y que, dentro de ese universo, existen más desigualdades de clase y caché presupuestario».

Ana Galvañ ('Pulse enter para continuar') alterna, inevitablemente, el cómic con la ilustración y el diseño. «Compagino los cómics con mi trabajo de ilustración, que es la profesión que mantiene mi economía. La creación de cómics no me sustenta, aunque en el plano teórico se amplía a charlas y talleres, que resultan algo más lucrativos. Es algo inevitable en mi caso, porque suelo publicar con una editorial pequeña e independiente; y el tipo de cómics que hago solo llega a un sector de público limitado», explica.

Ilustraciones de Ana Galvañ Ilustraciones de Ana Galvañ Ilustraciones de Ana Galvañ Ilustraciones de Ana Galvañ

La clave, para la autora, es experimentar y cuando encuentra fórmulas y recursos que le gustan en alguna de las áreas, las aplica a las demás. En ocasiones, asegura, «de forma inconsciente». Y «de esta manera se retroalimentan los lenguajes del cómic, la ilustración, el diseño, e incluso la teoría».

Según el Libro del Cómic, solo un 21% de los encuestados señala que la totalidad de sus ingresos proviene del cómic y que la mayoría compagina esta actividad con otras como la ilustración, el diseño y la docencia.

Qué porcentaje de los ingresos de los profesionales proviene de la creación de cómics 100% de los ingresos 21% 14% 76-99 9% 51-75 13% 26-50 1-25 35% 8% 0

El texto refiere literalmente que esta situación «pone de manifiesto la dificultad que conlleva la dedicación plena a la creación de cómics». De hecho, para el 64% de los profesionales de la creación que participaron en la encuesta, los ingresos provenientes del cómic no alcanzan el salario mínimo interprofesional (en 2021, año al que se refiere el estudio, este era de 13.510 euros anuales).

Ingresos netos anuales por la actividad como creadores de cómic Más de 60.000 € 5% 30.001 a 60.000 11% 21% 10.001 a 30.000 1.001 a 10.000 30% 33% 0 a 1.000 Ilustración de Rodrigo Zayas para la intro de la serie 'Zorro'

Rodrigo Zayas trabaja realizando concept art y story-boards. «En mi caso, empecé así sin buscarlo», afirma. «A pesar de que ya hacía mis propios cómics caseros de pocas páginas y colaboré en algunos fanzines durante la adolescencia, mi vida laboral como artista empezó con diecinueve años realizando storyboard publicitario mientras estudiaba Dirección de Arte en la ECAM». Terminó los estudios, empezó a trabajar inmediatamente en proyectos de cine y televisión. Sin embargo, y «a pesar de buscarlo de forma activa desde 2010», no llegó a realizar su primer trabajo profesional de cómic hasta el año 2013: «Empiezo a asistir a mi amigo Pepe Larraz en 'Wolverine and the X-Men' para Marvel».

Precio medio por página en los últimos 5 años, sin contar los anticipos de derechos ni royalties 0 a 30 € 31 a 90 91 a 210 211 a 330 Más de 330 45% 22% 16% 12% 5%

Debido a impagos e informalidades de las editoriales, un problema que también está sobre la mesa, Zayas ve lejos el vivir solo de hacer cómics como faceta laboral: «Me ha salvado el haber seguido con un pie en el sector audiovisual que, afortunadamente, me fascina tanto o más que los cómics y disfruto una barbaridad, aunque también tiene sus propias problemáticas a nivel de estabilidad laboral y demás. De un tiempo a esta parte estoy adentrándome también en el sector del videojuego y me estoy llevando muy gratas sorpresas».

Los videojuegos son otro mundo por explorar en la búsqueda de fertilizaciones cruzadas con otras disciplinas creativas. La venta de derechos para la adaptación al formato serie o película supone también un posible ingreso a tener en cuenta.

Procedencia de los ingresos Venta de originales Royalties ed. internacionales Derechos de transformación Royalties ed. nacionales Autoedición y crowdfunding Otras Anticipos de derechos Pago por producción 8% 7% 27% 21% 15% 9% 9% 2% 2% Merchandising

Hay ejemplos como '¡García!', un proyecto largamente acariciado apadrinado por HBO, basado en el cómic homónimo, con dibujos de Luis Bustos y guion de Santiago García, dos nombres indispensables de nuestra historieta. También ocurrió con 'El vecino' y Netflix, con García repitiendo en la historia y Pepo Pérez en las viñetas. También puede ocurrir que una productora compre los derechos, pero la versión en carne y hueso, o en dibujos animados no vea nunca la luz. El cheque inicial se cobra igualmente.

¿Qué es 'El cómic por dentro? Este es un gran reportaje que se publica por entregas cada miércoles, vinculado a una newsletter. El cómic, la novela gráfica, los tebeos, o como queramos llamar al arte secuencial impreso, subió como la espuma en ventas durante la tremenda pandemia. Las cifras actuales superan los números manejados antes del coronavirus, donde la lectura significó una opción magnífica para matar el tedio durante el encierro, pero 2024 trae una recesión incierta que afecta a las librerías y editoriales. En general, el medio sigue siendo un gran desconocido, tanto para el gran público como para los medios e instituciones, pero se van dando algunos pasos firmes de cara a su «normalización», como el ya consolidado Premio Nacional o el Libro Blanco del Cómic, incompleto pero necesario, publicado a principios de este año. Urge arrojar luz sobre una disciplina artística en expansión, en continua efervescencia inventiva, que no siempre permite vivir holgadamente al artista. Al habla con varios profesionales del sector sobre su estado actual, las últimas tendencias del mercado, la precariedad laboral, su internacionalidad y lo difícil que es emplear la palabra industria por encima del altruismo, entre otros temas básicos que afectan a un arte gráfico en constante movimiento. Creativamente, el cómic está mejor que nunca, se edita más que nunca, pero parece imposible quitarse de encima la dichosa palabra crisis.

