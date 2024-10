¿Un 10 % para el autor es suficiente? El cómic versión ‘yo me lo guiso, yo me lo como’

Borja Crespo, Leticia Aróstegui y Sara I. Belled Miércoles, 2 de octubre 2024, 06:27 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El cobro de royalties es uno de los temas más candentes últimamente en el mundo del cómic. Parece necesario que los artistas cobren un porcentaje mayor, pero a las editoriales convencionales no les salen los números.

Producción 51% Producción 51% Producción 51% Personal 20% Personal 20% Personal 20% Promoción, marketing y alquileres 9% Promoción, marketing y alquileres 9% Promoción, marketing y alquileres 9% Anticipos y liquidaciones de derechos de autor 16% Anticipos y liquidaciones de derechos de autor 16% Anticipos y liquidaciones de derechos de autor 16% Otros 4% Otros 4% Otros 4% Si una tirada tuviera para la empresa editorial un coste de 10.000 euros… La mitad, 5.100 euros, iría a pagar los costes de papel, impresión y encuadernación. Otros 2.000 euros serían para gasto en personal. 900 irían para promoción y marketing (500) y alquileres (400). Y esos 1.600 euros que quedan estarían dedicados a los anticipos y liquidaciones de derechos de autor. AUX STEP FOR JS

Indica el Libro Blanco del Cómic, un estudio elaborado por la Asociación Sectorial del Cómic de España y publicado a comienzos de año, que el porcentaje medio de derechos de autor por título es del 10%. De este modo, restando esos gastos de impresión, distribución –casi la mitad– y edición, quien menos comisión recibe, aparentemente, es quien firma la obra.

No es de extrañar, por tanto, que algunos dibujantes estén mirando otras vías de monetización, como el crowdfunding, léase micromecenazgo, una opción que requiere un esfuerzo extra pero insufla motivación y dividendos a quienes se apuntan a la aventura.

Cómo puntúan los profesionales del cómic la remuneración que reciben Mala o muy mala 52% Correcta o suficiente 38% Buena o muy buena 10% Cómo puntúan los profesionales del cómic la remuneración que reciben Mala o muy mala 52% Correcta o suficiente 38% Buena o muy buena 10% Cómo puntúan los profesionales del cómic la remuneración que reciben Mala o muy mala Correcta o suficiente Buena o muy buena 52% 38% 10% Cómo puntúan los profesionales del cómic la remuneración que reciben Mala o muy mala Correcta o suficiente Buena o muy buena 52% 38% 10%

Es el caso de Sergio Bleda ('El baile del vampiro'), que superó recientemente la cifra planteada para autoeditarse su última propuesta, el primer volumen de 'El Pacto de Goya'. Lo hizo a través de Verkami, una de las muchas plataformas que existen para financiar un proyecto con la ayuda de los propios lectores, quienes adelantan el pago como si fuera un pre-order.

Los cinco cómics con mayor recaudación en Verkami Recaudación mínima (€) Recaudación total conseguida (€) Blas de Lezo 68.887 19.000 Brigada 50.063 39.000 Brigada #2 48.224 39.000 Paredes, la leyenda 46.373 13.000 Las cinco banderas 42.354 10.000 Los cinco cómics con mayor recaudación en Verkami Recaudación mínima (€) Recaudación total conseguida (€) Blas de Lezo 68.887 19.000 Brigada 50.063 39.000 Brigada #2 48.224 39.000 Paredes, la leyenda 46.373 13.000 Las cinco banderas 42.354 10.000 Los cinco cómics con mayor recaudación en Verkami Recaudación mínima (€) Recaudación total conseguida (€) Blas de Lezo 68.887 19.000 Brigada 50.063 39.000 Brigada #2 48.224 39.000 Paredes, la leyenda 46.373 13.000 Las cinco banderas 42.354 10.000 Los cinco cómics con mayor recaudación en Verkami Recaudación mínima (€) Recaudación total conseguida (€) Blas de Lezo 68.887 19.000 Brigada 50.063 39.000 Brigada #2 48.224 39.000 Paredes, la leyenda 46.373 13.000 Las cinco banderas 42.354 10.000

La cifra puede aumentar acorde a diferentes recompensas añadidas a la compra, como láminas firmadas, que tu nombre aparezca en los créditos, postales, etc.

¿Qué aporta la autoedición que no tienen las editoriales convencionales? «Para empezar tienes un total control de la obra». Ilustración de 'El Pacto de Goya' Sergio Bleda ¿Qué aporta la autoedición que no tienen las editoriales convencionales? Ilustración de 'El Pacto de Goya' «Para empezar tienes un total control de la obra». Sergio Bleda ¿Qué aporta la autoedición que no tienen las editoriales convencionales? Ilustración de 'El Pacto de Goya' «Para empezar tienes un total control de la obra». Sergio Bleda ¿Qué aporta la autoedición que no tienen las editoriales convencionales? «Para empezar tienes un total control de la obra». Ilustración de 'El Pacto de Goya' Sergio Bleda

«No hay ningún tipo de intromisión, la libertad creativa es total», advierte Bleda. «Puedo dejarme llevar únicamente por mi instinto sin pretender gustarle a un editor y sin estar supeditado a las correcciones de nadie. Y no me refiero sólo a la parte creativa, también al número de páginas, formato, temática... Estás limitado por el presupuesto que consigas reunir, claro, pero tienes muchísima más libertad de movimiento que cuando trabajas para un editor y dejas que él tome la mayoría de las decisiones».

Ilustraciones de ‘Patria’ Ilustraciones de ‘Patria’ Ilustraciones de ‘Patria’

No todas las editoriales apuestan por un control férreo de la obra, pero hay de todo, sobre todo cuando se trata de encargos.

En este sentido, últimamente se llevan, precisamente, las adaptaciones de best-sellers literarios, como 'Patria' o clásicos como '1984'. En este sentido, últimamente se llevan, precisamente, las adaptaciones de best-sellers literarios, como 'Patria' o clásicos como '1984'. En este sentido, últimamente se llevan, precisamente, las adaptaciones de best-sellers literarios, como 'Patria' o clásicos como '1984'. En este sentido, últimamente se llevan, precisamente, las adaptaciones de best-sellers literarios, como 'Patria' o clásicos como '1984'.

Jordi Bayarri ('Magia y acero') es otro ejemplo de un autor que se autoedita su material y se encarga de todas las fases de producción y realización.

«Al principio fue porque no vi en el panorama editorial de aquella época mucho interés en mi trabajo ni en el tipo de cómics que yo quería hacer». Caricatura de Jordi Bayarri «Al principio fue porque no vi en el panorama editorial de aquella época mucho interés en mi trabajo ni en el tipo de cómics que yo quería hacer». Caricatura de Jordi Bayarri «Al principio fue porque no vi en el panorama editorial de aquella época mucho interés en mi trabajo ni en el tipo de cómics que yo quería hacer». Caricatura de Jordi Bayarri «Al principio fue porque no vi en el panorama editorial de aquella época mucho interés en mi trabajo ni en el tipo de cómics que yo quería hacer». Caricatura de Jordi Bayarri

«Después he seguido con esta fórmula porque es, a mi entender, la mejor opción para que un autor pueda publicar lo que le apetezca y sacarle el rédito económico adecuado a su trabajo», asegura.

Viñetas de ‘Magia y acero’ Viñetas de ‘Magia y acero’ Viñetas de ‘Magia y acero’ Viñetas de ‘Magia y acero’

Su colección de cómics científicos no falta en la mayoría de ferias ('Copérnico', 'Aristóteles', 'Hipatia', etc.). «Siempre quise hacer cómics para chavales pero no sabía muy bien de qué tipo», prosigue.

«Me encargaron una breve biografía de Darwin para conmemorar su 200 aniversario y entonces vi que añadir cierto carácter educativo le daba al tebeo un valor añadido que podría motivar a los adultos a dárselo a leer a los niños» «Me encargaron una breve biografía de Darwin para conmemorar su 200 aniversario y entonces vi que añadir cierto carácter educativo le daba al tebeo un valor añadido que podría motivar a los adultos a dárselo a leer a los niños». «Me encargaron una breve biografía de Darwin para conmemorar su 200 aniversario y entonces vi que añadir cierto carácter educativo le daba al tebeo un valor añadido que podría motivar a los adultos a dárselo a leer a los niños» «Me encargaron una breve biografía de Darwin para conmemorar su 200 aniversario y entonces vi que añadir cierto carácter educativo le daba al tebeo un valor añadido que podría motivar a los adultos a dárselo a leer a los niños»

El micromecenazgo no es tampoco una opción fácil, ¿qué implica?

«No sólo hay que hacer la obra, que es lo divertido», explica Bleda. «Lo primero es convencer al suficiente número de mecenas de que el proyecto merecerá la pena, incluso antes de dibujarlo, sólo con algunas páginas de muestra», añade, consciente de que «los lectores están ahí, pero lo difícil es llegar a ellos». Eso sí: «A veces resulta más fácil convencer a 300 lectores que a un editor».

También hay que encargarse de maquetar, o pagar a alguien para que lo haga, hablar con imprentas y contratar sus servicios y, finalmente, distribuir el tebeo. También hay que encargarse de maquetar, o pagar a alguien para que lo haga, hablar con imprentas y contratar sus servicios y, finalmente, distribuir el tebeo. También hay que encargarse de maquetar, o pagar a alguien para que lo haga, hablar con imprentas y contratar sus servicios y, finalmente, distribuir el tebeo. También hay que encargarse de maquetar, o pagar a alguien para que lo haga, hablar con imprentas, contratar sus servicios y, finalmente, distribuir el tebeo.

«A mí me compensa porque tengo un número de lectores que, quizá no sea muy numeroso, pero son muy fieles y siempre están ahí para apoyarme», asegura. Aunque admite a renglón seguido que este modelo implica «muchísimo trabajo» y que no sabe si podrá seguir haciéndolo «eternamente».

«Lo ideal sería tener tantos lectores que al final te compense contratar a un editor para que te gestione la parte empresarial y dedicarte únicamente a la parte creativa.

Sería darle la vuelta a la tortilla y que seamos nosotros los que les contratemos a ellos y no al revés. Estaría genial».

Bayarri dibuja, es editor y visita toda feria a su alcance montando personalmente un stand donde firma ejemplares con dedicación. Parece inevitable compaginar varias labores en este sector. «Por desgracia, tal cual está el mercado en estos momentos, es necesario para cualquier editor asistir a todos los eventos posibles, no solo por la venta sino también para dar a conocer su catálogo a los lectore,s que muchas veces se ven abrumados por la gran cantidad de novedades que hay en las librerías», incide.

Cada representa 100 libros 4.662 novedades al año (12 cómics nuevos al día) Cada representa 100 libros 4.662 novedades al año (12 cómics nuevos al día) Cada representa 100 libros 4.662 novedades al año (12 cómics nuevos al día) Cada representa 100 libros 4.662 novedades al año (12 cómics nuevos al día)

¿Autogestión frente a precariedad?

Bleda no es nada optimista al respecto: «Desde los años 90 la precariedad va irremediablemente asociada a los historietistas. Los años buenos hace mucho tiempo que se fueron».

Autores que alcanzan el salario mínimo interprofesional No alcanzan el SMI (64%) Sí alcanzan el SMI (36%) «El Libro Blanco del Cómic nos dice que el 64% de los autores no alcanzamos unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional en España». Autores que alcanzan el salario mínimo interprofesional No alcanzan el SMI (64%) Sí alcanzan el SMI (36%) «El Libro Blanco del Cómic nos dice que el 64% de los autores no alcanzamos unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional en España», advierte el autor. Autores que alcanzan el salario mínimo interprofesional No alcanzan el SMI (64%) Sí alcanzan el SMI (36%) «El Libro Blanco del Cómic nos dice que el 64% de los autores no alcanzamos unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional en España», advierte el autor. Autores que alcanzan el salario mínimo interprofesional No alcanzan el SMI (64%) Sí alcanzan el SMI (36%) «El Libro Blanco del Cómic nos dice que el 64% de los autores no alcanzamos unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional en España», advierte el autor.

«Estamos por debajo de los 10.000 euros anuales y aun así el Estado nos obliga a pagar de autónomos unos 3.600 euros anuales, es una situación absolutamente insostenible para muchos», advierte Bleda.

Y concluye: «Siempre habrá creadores y siempre habrá quien lo haga prácticamente por amor al arte, o haga cómics de superhéroes por encargo, o lo compagine con otras ocupaciones. La mayoría sencillamente sobrevivimos. Para mí la autoedición es eso: supervivencia. Me permite ir tirando y hacer las historias que me da la gana».

¿Qué es 'El cómic por dentro? Este es un gran reportaje que se publica por entregas, vinculado a una newsletter. El cómic, la novela gráfica, los tebeos, o como queramos llamar al arte secuencial impreso, subió como la espuma en ventas durante la tremenda pandemia. Las cifras actuales superan los números manejados antes del coronavirus, donde la lectura significó una opción magnífica para matar el tedio durante el encierro, pero 2024 trae una recesión incierta que afecta a las librerías y editoriales. En general, el medio sigue siendo un gran desconocido, tanto para el gran público como para los medios e instituciones, pero se van dando algunos pasos firmes de cara a su «normalización», como el ya consolidado Premio Nacional o el Libro Blanco del Cómic, incompleto pero necesario, publicado a principios de este año. Urge arrojar luz sobre una disciplina artística en expansión, en continua efervescencia inventiva, que no siempre permite vivir holgadamente al artista. Al habla con varios profesionales del sector sobre su estado actual, las últimas tendencias del mercado, la precariedad laboral, su internacionalidad y lo difícil que es emplear la palabra industria por encima del altruismo, entre otros temas básicos que afectan a un arte gráfico en constante movimiento. Creativamente, el cómic está mejor que nunca, se edita más que nunca, pero parece imposible quitarse de encima la dichosa palabra crisis.