Algunas claves culturales para el 2025

El Festival de Música de Canarias, que empieza el 10 de enero en Gran Canaria, es el primer gran acontecimiento cultural del año en las islas. El 2025 llega cargado de citas importantes, como los aniversarios de Alonso Quesada y Chirino, el salto de Néstor a Madrid, los esperados conciertos de Joaquín Sabina, Quevedo y Valeria Castro, y la última fase de las obras del Mubea. También habrá que estar atento a cómo evoluciona la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Festival de Música de Canarias

El Festival de Música de Canarias vuelve a ser la primera gran cita cultural del año en las islas. La 41ª edición se desarrollará en las ocho islas, entre el 10 de enero y el 16 de febrero, con un amplio programa de conciertos de música clásica y la presencia de solistas de la talla de Grigory Sokolov, Pinchas Zuckerman, Hilary Hahn, María Dueñas o Leonidas Kavakos, entre otros. La apertura corre a cargo de la Philarmonia de Londres, el 10 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus y al día siguiente en el de Tenerife. Marin Alsop dirige un programa compuesto por piezas de J. Montgomery, E.W. Korngold y Sergei Prokofiev, con la violinista María Dueñas como solista.

Festivales y conciertos relevantes

La música volverá a acaparar una buena parte de la programación cultural durante este 2025 que acaba de arrancar. Los festivales, cuyo grueso están fijados para el verano, han comenzado a anticipar parte de su cartel. Es el caso, por ejemplo, del Granca Live Fest, que se desarrollará entre el 3 y el 5 de julio, en el Estadio de Gran Canaria, con un plantel en el que ya están confirmadas las presencias de Bomba Estéreo, Enrique Iglesias, Will Smith, Ozuna, Delaporte, Coque Malla, El Kanka, Nathy Peluso o Emilia. Quedan por darse a conocer otros dos cabezas de lista, confirmó la organización. El Gran Canaria Sum Festival transcurrirá el 3 y 4 de octubre, en Infecar. Entre los artistas que ya se han anunciados figuran La La Love You, Niña Polaca, Álvaro de Luna, Elefantes, Mäbu y Walls. En el corazón del espectacular paraje natural de la Geria transcurre el festival Sonidos Líquidos. Esta cita lanzaroteña ha confirmado para el 7 de junio las actuaciones de Lori Meyers, Queralt Lahoz o Wine Lips, a falta de más cantantes y bandas. En julio regresará el Canarias Jazz&Más, de cuya programación aún no han trascendido detalles. El Phe Festival cumple 10 ediciones y para los días 5 y 6 de septiembre, en Puerto de la Cruz (Tenerife), ha dado a conocer un avance de su cartel, incluyendo a San Tosielo, Carlangas, Ale Acosta y Nada Surf. Del Festival Mar Abierto ya se conocen los conciertos de Pastora Soler (12 de abril en Fuerteventura y 11 de mayo en Gran Canaria), Depedro ( 18 de mayo en Tenerife y 25 de mayo en Gran Canaria) y Guitarricadelafuente (21 de junio Gran Canaria y al día siguiente en Tenerife). El Canarias People Fest, nuevo festival de los mismos organizadores de Mar Abierto, ha anunciado que Manuel Carrasco recalará el 1 de agosto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria y al día siguiente en Tenerife, en un enclave aún por determinar, dentro de la gira 'Tour Salvaje'. La presunta despedida de los escenarios de Joaquín Sabina ha despertado una gran expectación. La gira por España arranca el 1 de mayo en el Gran Canaria Arena y recala dos días después en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Otros conciertos anunciados ya son los de la palmera Valeria Castro el 5 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus; el 21 de mayo en el Gran Canaria Arena; Leiva, el 31 de octubre en la plaza de la Música y, por supuesto, el del fenómeno musical del grancanario Quevedo, que desembarca, en el Estadio de Gran Canaria, el 24 de mayo.

Festival de cine de la capitalidad grancanaria

Del parón cultural que vive este mandato la capital grancanaria no se salva tampoco el Festival Internacional de Cine, del que a estas alturas nada se sabe. Desde la Sociedad de Promoción municipal apuntan que el equipo del festival ya trabaja para la que será su 24ª edición, que está fijada para el mes de abril. Por su parte, el Festivalito de La Palma anunció hace unas semanas que su 20ª edición tendrá lugar entre 6 y el 14 de junio. Otras citas importantes del calendario cinematográfico y festivalero son: la Muestra Lanzarote, que en noviembre alcanzará su 15ª entrega; el Festival Internacional de Cine de Gáldar, que en octubre desarrollará su 13ª edición; y el 18º MiradasDoc de Guía de Isora, que tradicionalmente se desarrolla en marzo y que nada ha anunciado por ahora; la Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo, que organiza la Asociación de Cine Vértigo en la capital grancanaria y que en octubre tendrá su 23ª edición; y la 21ª edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC), en noviembre.

'1936' llega al Teatro Cuyás

Los días 14 y 15 de febrero, los amantes del teatro tienen una cita ineludible en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria. Se representa el que se espera que sea uno de los montajes de la temporada, '1936', obra de cuatro horas de duración en torno a la Guerra Civil, con un texto escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y Andrés Lima, dirigido por el último, y con un reparto coral en el que figuran Blanca Portillo, Guillermo Ríos, Antonio Durán 'Morris', Juan Vinuesa y Alba Flores, entre otros intérpretes. Por su duración, las dos funciones en el recinto de la calle Viera y Clavijo empezarán a las 18.00 horas. La próxima semana, en concreto los días 17 y 18 de enero, a partir de las 19.30 horas, el Cuyás acogerá el estreno de 'Enemigo', adaptación del clásico 'Enemigo del pueblo', de Henrik Ibsen, a cargo de la compañía grancanaria La República. Nacho Cabrera firma la adaptación y la dirección de un montaje que protagoniza Toni Báez junto a Alicia Ramos y David Harada.

Ampliar El escultor Martín Chirino. C7

¿Y el Temudas Fest?

En principio, el Temudas Fest, el festival de teatro, danza y música que organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción, celebrará este verano su 29ª edición. Nada se sabe del mismo, ni siquiera si se mantiene en julio o se traslada a septiembre, como ocurrió en alguna otra ocasión. Por su parte, el Festival Mueca, con una propuesta callejera como en parte también incluye el Temudas, ha fijado su nueva entrega en los días 8 y 11 de mayo. El más veterano de los festivales escénico del archipiélago, el Encuentro Teatral Tres Continentes de Agüimes, alcanzará su 38ª edición el próximo mes de octubre.

La Fiscalía Anticorrupción y un juicio

No habrá que perder de vista las dos denuncias contra la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron admitidas a trámite por la Fiscalía Anticorrupción y que fueron presentadas en 2024 por el Partido Popular. La investigación es lenta y secreta, como es habitual en estos casos, pero camina. Los populares en sus denuncias hablaban de la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Está fijado para finales de este año el juicio por la demanda presentada contra la Sociedad de Promoción por su exgerente y exdirector financiero Agustín Díaz.

El final de las obras del Mubea

A comienzos de este año está previsto que arranque la última fase de las obras para el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), que abrirá sus puertas en una parte del antiguo Hospital de San Martín, en el barrio capitalino de Vegueta. Los trabajos está previsto que se ejecuten durante unos nueve meses, así que si los plazos se cumplen, a final de año habrán concluido las obras. La apertura al público no será antes de finales de 2026 o principios de 2027, apuntan desde el Cabildo de Gran Canaria, responsable del proyecto y del inmueble.

Alonso Quesada

El escritor grancanario Alonso Quesada será uno de los grandes protagonistas del año. El autor modernista ha sido designado como el protagonista del Día de las Letras Canarias. El 21 de febrero arranca la programación prevista por el Gobierno de Canarias para este reconocimiento. Se unirá a la que ha diseñado para todo el año el Cabildo de Gran Canaria, con motivo del centenario de su fallecimiento. Los contenidos de ambas iniciativas no se han dado a conocer.

Cuando Chirino tendría cien años

Otro aniversario importante en este 2025 tendrá como protagonista al escultor grancanario Martín Chirino. Se cumplen cien años de su nacimiento y para celebrarlo su Fundación, radicada en el Castillo de La Luz, y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), cuya dirección ostentó, presentarán en las próximas semanas la programación que se ha diseñado y que incluye una importante exposición.

Néstor brillará en Madrid

En primavera, Néstor Martín-Fernández de la Torre florecerá con todo su esplendor en el corazón de Madrid. El Centro de Arte Reina Sofía acogerá la exposición 'Néstor reencontrado', entre el 14 de mayo y el 8 de septiembre, en la planta 1 del Edificio Sabatini. Comisaria esta ambiciosa propuesta Juan Vicente Aliaga.

Ampliar El escritor grancanario José Luis Correa. Arcadio Suárez

Dos autores grancanarios en las librerías nacionales

Arranca el año con dos escritores grancanarios con presencia en las librerías nacionales. La decimoquinta entrega de la saga protagonizada por el detective Ricardo Blanco, titulada 'El bebedor de coñac', del escritor José Luis Correa, ve la luz a finales de enero con Alba Editorial. Por su parte, la grancanaria Andrea Cabrera Kñallinsky firma junto a Aldo García Arias 'Parabere', volumen con el que quedaron finalistas en el prestigioso Premio de Novela Café Gijón. La editorial Siruela edita este libro en torno al personaje histórico de María Mestayer de Echagüe, también conocida por su seudónimo, Marquesa de Parabere.

El presupuesto regional

Especialmente atento a los presupuestos para 2025 de la Comunidad Autónoma está el sector cultural. En los del año que acaba de expirar no se cumplió con los preceptos económicos establecidos en la Ley del Sistema Público de Cultura, que aprobaron por unanimidad todos los grupos parlamentarios en febrero de 2023, lo que generó protestas. Tampoco se ha cumplido con la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo ha llevado a la indigencia.

Capitalidad europea

Tras el verano, se llevará a cabo la primera criba de las ciudades candidatas a ser capital europea de la cultura en 2031, carrera en la que está inscrita Las Palmas de Gran Canaria. La propuesta que se presentará no se ha dado a conocer públicamente.