El tinerfeño Guillermo Ríos rueda 'Solos', su segundo largometraje

Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales y A Contracorriente Films anunciaron este viernes el arranque del rodaje de 'Solos', una comedia dramática basada en la obra homónima de Paloma Bravo, dirigida por el tinerfeño Guillermo Ríos, responsable del largometraje 'Solo una vez'.

Este nuevo largometraje marca un hito especial en el cine español, ya que se trata de la película número 100 del reconocido productor Eduardo Campoy, director general de Álamo Producciones y máximo responsable del área de Cine de Secuoya Studios.

Esta producción, que se rueda íntegramente en Canarias, explora la complicidad, la solidaridad, el cariño y los descubrimientos en las relaciones de amistad.

La grancanaria Kira Miró ('Cuánto me queda'), Carlos Santos ('Todos lo hacen'), Salva Reina ('Con quién viajas') y Elia Galera ('Zorro') forman el elenco de esta adaptación cinematográfica con guion de Manuel Gancedo ('Superagente Makey', 'Gigantes').

'Solos' relata una reunión de amigos que comienza como una agradable velada, pero que pronto se transformará en un reflejo de la realidad.

Arranca cuatro amigos se reúnen en una agradable cena con el único fin de disfrutar de su vida, acompañados de una copa de vino y alejados de los problemas personales. Sin embargo, las insatisfacciones comienzan a llegar según avanza la noche y surgen temas que inquietan, como el miedo, la pareja, la amistad, el sexo, el trabajo, la complicidad o la muerte.

El productor y director Eduardo Campoy cuenta con una extensa y destacada trayectoria en el cine y la televisión. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido en múltiples festivales nacionales e internacionales y ha acumulado un impresionante total de 92 nominaciones a los Premios Goya, logrando 20 galardones. Asimismo, en 2023 fue distinguido con la Medalla de Oro de los Premios Forqué.

«Cada proyecto, cada historia, ha sido una oportunidad única para explorar el poder del cine y conectar con el público. Esta película, en particular, representa un hito en mi carrera y un homenaje a todas las personas y equipos con los que he tenido la fortuna de trabajar. He dedicado mi vida a producir historias que nos acercan, nos hacen reflexionar, reír y emocionarnos. Espero que quienes la vean sientan la misma pasión y amor por el cine que nos ha acompañado en cada paso de esta aventura», asegura.

Además de su labor como productor, Campoy ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la industria cinematográfica desde diversas instituciones. Fue presidente de la Academia de Cine en 2009 y anteriormente ocupó la dirección general de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como su labor como miembro de su Consejo Asesor.