'París 70', una sensible epopeya contra el olvido Dani Feixas presenta en SREC su corto, que aborda la realidad de las personas y cuidadores que luchan juntos contra el alzhéimer

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 3 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El cortometraje 'París 70' de Dani Feixas ha sido seleccionado es más de 90 festivales tanto en España como en países como Estados Unidos, India, Cuba, Argentina, Italia o Francia. En 2020 localizó Feixas el guion del abulense Nach Solís (seleccionado en el programa SeriesLab Talents del TorinoFilmLab como uno de los cinco mejores guionistas europeos en la escritura dramática) que se decidió a llevar a la pantalla con los actores Alain Hernández, Luisa Gavasa y Neus Asensi, en el que de manera muy sensible aborda el tema del alzhéimer y de las personas cuidadoras que acompañan a los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa, así como la importancia de sus cuidados paliativos.

Este domingo, día 3 de noviembre, 'París 70' abre la segunda sesión de la 20º edición de la Muestra SREC en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en la que el director hablará, a partir de las 20.30 horas, de esta película que de alguna manera retrata una situación cercana vivida con un familiar. «Como cineasta creo que es importante tener alguna vinculación vital con lo que quieres contar», explica Feixas, quien ha construido su carrera alrededor de la publicidad, el documental y el videoclip.

«Es una película muy emocional, un homenaje a nuestros mayores que quiere visibilizar una realidad que es mucho más dura que la ficción, pero no cae en la tragedia de lo que supone esta enfermedad, que lo es, sino que intenta destacar aquellos pequeños momentos de lucidez que a menudo tienen las personas que la padecen», explica el director de 'París 70'.

«Mi abuela falleció de alzhéimer y mi madre se ocupó de cuidarla. Aquella situación la viví como espectador. El guion de Solís me interpeló», comenta el director que contó con el compromiso de la actriz Luisa Gavasa que tuvo que esperar dos años a que se completara la financiación para el rodaje y la producción del trabajo. «Quería una historia simple, de pocas localizaciones y pocos actores que me permitiera jugar con los personajes. Surgió una historia de amor familiar cotidiana que pueden vivir muchas familias ya sea con el alzhéimer, el cáncer, la demencia... Emociona al público positivamente. La realidad es mucho más dura de la que muestra el cortometraje», subraya.

Ampliar Una imagen del filme. C7

Nominado a los Premios Goya 2024 y también a los Premios Forqué, fue el corto triunfador de los Premios Fugaz 2023, que organiza CortoEspaña, donde consiguió cuatro premios: Mejor cortometraje, Mejor dirección novel para Dani Feixas, Mejor actriz para Luisa Gavasa y Mejor banda sonora original para Laura Cruells.

El título 'París 70' está relacionado con un álbum de fotos de un viaje de amor que hizo la protagonista que interpreta Luisa Gavasa -Goya a la Mejor actriz por 'La Novia'-, con su hijo Jan (Alain Hernández conocido por 'El fotógrafo de Mauthausen', 'La caza', 'Palmeras en la nieve', 'El rey tuerto'), que abre la memoria deteriorada por la pérdida de recuerdos. Completa este tándem la figura de la veterana Neus Asensi, en un papel pequeño pero fundamental como la médico de cuidados paliativos que apoya a Jan, un cuidador inexperto que encontrará en la doctora la clave para paliar la intranquilidad de su madre.

Fue terapéutico

El propio Hernández ha contado que cuando le propusieron el personaje pensó que el motivo era que su padre padecía la enfermedad. Entre la oferta y la salida del corto, su padre falleció. «Fue terapéutico», revela sobre el proceso de rodaje. Le costó contener la emoción en algunos momentos del rodaje porque su propia experiencia lo invadía, pero lo asumió como un homenaje a sus padres.

También el trabajo de Feixas que produce la independiente madrileña Morena Films ha cautivado al sector social y sanitario, tanto a las asociaciones y fundaciones de alzhéimer como de cuidados paliativos, generando un circuito de más de 70 proyecciones en hospitales y asociaciones de familiares de enfermos de alzheimer de todo el país. «Los profesionales destacan que el corto honra a los enfermos de alzheimer y, sobre todo, a sus cuidadores y cuidadoras, quienes suelen ser los más olvidados. Seguramente, si todo el mundo fuera más consciente de la dureza de cuidar a una persona con esta enfermedad o de cualquier otra degenerativa, se podrían encontrar soluciones más adecuadas o invertir más recursos públicos», explica Feixas. «Lo que he aprendido rodando 'París 70' es que el alzhéimer es una enfermedad con tantas caras que no sólo afecta a la persona que convive con ella, sino que afecta a todo su entorno. Desde que ganamos el premio a Mejor cortometraje nacional en los Premios Fugaz, la acogida en festivales ha sido abrumadora, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos respaldados por ninguna gran productora de la industria. Si 'París 70' ha llegado tan alto ha sido por méritos propios y esto es muy emocionante», afirma el director.

Un total de 24 cortometrajes podrá el público contemplar el domingo, entre ellos de directores de Chile, Argentina, Venezuela, Indonesia e Italia. La gran mayoría de los seleccionados son de realizadores de Canarias y de la península, entre los que destacan 'No es magia', de Álvaro Oliva, y 'Vuelo a la tierra', de Ignacio Rodó. De Iris Carballo podremos ver 'Atraco a medias', de Víctor Hubara 'Camarero 2', de Jalisee Walraet 'Perenne' y de Laila Zuazo 'Cinco minutos'. Entre los extranjeros destaca 'Broken wings', de Jorik Dozy y Sil Van der Woerd, que relata la historia nunca contada de la caza furtiva de aves en el sudeste asiático, mostrando el viaje que hacen las aves tropicales desde el bosque hasta la jaula y revela cómo el enjaulamiento de pájaros silvestres se ha convertido en una industria masiva que silencia los bosques de todo el mundo.