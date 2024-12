Gran Canaria acoge 59 rodajes audiovisuales en 2024 que generan una inversión de 90 millones

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Gran Canaria cierra el 2024 como un plató en continuo crecimiento para las producciones audiovisuales nacionales e internacionales y con buenas perspectivas para el futuro inmediato. Así se concluye del balance que ha dado a conocer el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la presentación de las cifras de un ejercicio en el que la inversión total estimada es de 90.336.000 euros, gracias a 59 rodajes y 88 producciones publicitarias.

En total, la isla acogió el rodaje de 15 largometrajes de ficción, nueve nacionales y seis internacionales, con un total de 315 días de trabajo en distintas localizaciones y la contratación de 1.518 personas.

También se han rodado siete series, cuatro de ellas nacionales, que han generado 974 contrataciones durante los 277 días empleados.

También se han rodado cuatro documentales, durante 110 días de trabajo, promoviendo la contratación de 170 personas.

La animación sigue fuerte en Gran Canaria. Se produjeron capítulos e imágenes para 13 series, siete más que el año anterior, además de un largometraje. Se gestó todo durante 2.640 días de rodaje y se generó la contratación de 207 personas.

Las cifras se completan con 12 producciones de VFX y postproducción y siete proyectos televisivos, videoclips y cortometrajes. Además de 88 producciones publicitarias, con 339 días de rodaje y 1.063 contrataciones.

Antonio Morales destacó que los rodajes no se han concentrado en un solo municipio, sino que se han extendido por los 21 de la isla, lo que provoca que se extienda la inversión económica. De ahí que el presidente insular destacara este viernes durante su intervención «las facilidades» que están poniendo los distintos ayuntamientos a la hora de facilitar los permisos pertinentes para los rodajes.

Ampliar De izquierda a derecha, Minerva Alonso, Antonio Morales, Nuria Guinot y Cosme García, este viernes, en Infecar. C7

La capital es quien mayor número de rodajes ha acogido durante el 2024, apuntan las cifras facilitadas. San Bartolomé de Tirajana, Gáldar, Agaete y Arucas le siguen de cerca.

La serie 'Weiss & Morales', coproducción hispanogermana que se rodó íntegramente su primera temporada en Gran Canaria, salvo un capítulo en La Gomera, es la producción que más ha itinerario por la geografía insular.

Un punto de inflexión

La puesta en marcha de los dos platós construidos por el Cabildo en Infecar se presentan como un punto de inflexión del devenir audiovisual en la isla. Sobre todo cuando a comienzos de 2025 se empiece a comercializar el número uno, que cuenta con una tecnología puntera a nivel internacional para la realidad virtual.

Nuria Guinot, responsable de la Gran Canaria Film Commission, destacó que se han disparado las solicitudes de información sobre el mismo en las últimas semanas por parte de las productoras nacionales e internacionales.

Mientras tanto, los dos platós acogieron ocho rodajes durante este año. Se trata de cuatro producciones internacionales, tres filmes y una serie. Entre enero y marzo fueron utilizados para la saga de películas alemanas 'Los investigadores', durante doce semanas; entre abril y agosto por la serie británica de la BBC, 'Nine bodies in a Mexican Morgue'; y entre octubre y diciembre por la película norteamericana 'The Beast', protagonizada por Samuel L. Jackson.

Seguridad con los incentivos fiscales

El director gerente Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), Cosme García, celebró que Canarias sea actualmente un «destino seguro para aplicar los incentivos fiscales» en las producciones audiovisuales, tras varios años de «incertidumbre» en su desarrollo y reintegro.

Incluso, apuntó durante la rueda de prensa celebrada en Infecar, que a nivel nacional existen movimientos para mejorar esta política fiscal.

Además de por los incentivos para el sector audiovisual, el crecimiento de los rodajes en Gran Canaria durante el 2024 se debe a otros factores. Por un lado a la «normalización» de la actividad cinematográfica y televisiva a nivel mundial tras la pandemia y las huelgas vividas en Hollywood durante el 2023.

A eso se suma el fortalecimiento de la industria local, que permite abaratar costes a las producciones nacionales e internacionales a la hora de desplazarse a la isla. En 2024, dos empresas digitales europeas y cuatro productoras nacionales de imagen real se han establecido en la isla.