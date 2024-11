Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

José Antonio de Luna, director y cofundador de la plataforma Filmin recogió el jueves el premio honorífico que la 14ª Muestra de Cine de Lanzarote dedicó a esta plataforma que, desde su fundación en 2007, se ha consolidado como un referente para ver cine, series y documentales de calidad y en gran medida con un sello de autoría e independencia con respecto a los criterios más comerciales.

-¿Entiende este Premio Honorífico de la Muestra de Cine de Lanzarote como un gesto en favor de la convivencia natural a la que ha llegado la proyección de cine en salas con plataformas 'online' como Filmin, que suele colaborar con algunos festivales, incluido el de la capital grancanaria?

-No me lo había planteado así, la verdad. Desde Filmin siempre hemos apoyado a las salas porque somos unos apasionados del cine en 'pantalla grande'. Estamos convencidos de que las salas y las plataformas pueden convivir perfectamente porque son formas diferentes de disfrutar de las obras. Son experiencias distintas y lo importante es que los espectadores puedan ver las películas, de forma legal, como prefieran, en cada momento. Pero no olvidemos que no hay cines en todas las localidades, que lo normal es que una película no dure más de un par de fines de semana en cartel y que se estrenan tantos títulos que no es posible verlos todos en salas.

-¿Qué le parece que el Premio Honorífico incluya una botella de vino y no un trofeo al uso?

-Lo que intentamos desde Filmin es hacer felices a nuestros suscriptores. El buen vino hace feliz a quien lo bebe.... Por tanto, el vino y Filmin tienen mucho en común, así que no se me ocurre mejor regalo que poder celebrar este premio con una buena copa de vino canario.

-¿Qué referencias tiene de esta Muestra de Cine, tanto por las proyecciones que integran su programación como por las actividades paralelas, incluidas sus famosas 'Pateadas'?

-Siempre hemos sentido un gran cariño y respeto por este festival y por la profesionalidad y la pasión con los que se prepara y se celebra. En cierto modo se parece mucho a Filmin: somos diferentes al resto. Nos mueve la pasión por el cine y procuramos que la experiencia sea diferente. Nos encanta la forma de tematizar las proyecciones y la posibilidad de conocer la isla a través del festival es un gran acierto.

-¿En qué momento se encuentra Filmin, tanto a nivel de suscriptores como de puesta en marcha de nuevos proyectos o colaboraciones? ¿Salió reforzado del 'boom' de la pandemia o la vuelta a la normalidad sanitaria no ha sido tan satisfactoria como esperaban?

-Estamos en un momento apasionante. Crecemos todos los meses, a pesar de que el mercado es muy competitivo y de que nos 'medimos' con grandes empresas (en todos los sentidos). Pero creemos que un servicio como Filmin hace falta. Cada vez hay más personas a las que les gusta de verdad el cine y que buscan algo distinto... y nosotros somos los únicos que se lo podemos ofrecer. En cuanto a la segunda pregunta, es cierto que el confinamiento impulsó a todos los servicios 'online' y el reto era efectivamente la vuelta a la 'normalidad'. En nuestro caso, durante el confinamiento Filmin entró en muchos hogares y a día de hoy, continuamos en la mayoría de ellos. Somos la plataforma con el público más fiel, un público que sigue creciendo.

-¿Son conscientes de que para muchos cinéfilos son una tabla de salvación, ya que les permiten ver películas, series y documentales que no llegan a las pantallas de sus respectivas provincias, ya que en España hay algunas que ya ni tienen cines comerciales?

-Esto tiene mucho que ver con la primera pregunta que me han hecho. Lo que nos hace diferentes es que el cine es nuestra pasión. Como decimos siempre: «Nosotros estamos aquí porque el cine nos cambió la vida». Lo que intentamos cada día es seleccionar películas y series que hagan felices a los espectadores. Que les haga pensar, llorar, vivir la vida de otras personas, entender otros puntos de vista o simplemente, olvidarse de sus propios problemas durante un rato. Ver una película en una sala es una experiencia única... pero cuando no hay salas, cuando ya no programan la película que queremos ver o simplemente no podemos ir al cine (por las razones que sean), Filmin está ahí.

-¿Y tienen claro que están conformando la mirada de generaciones de espectadores y futuros profesionales del sector que gracias a Filmin tienen la oportunidad de descubrir un cine que vive al margen de lo comercial y del puro entretenimiento?

-Nos gusta pensar que es así. Pero vamos más allá: nos gustaría ayudar a los jóvenes a descubrir el cine. El clásico y el actual. En blanco y negro y en color. Vivimos en un mundo donde la gente quiere inmediatez, se ha perdido la paciencia y la capacidad de desconectar durante dos horas para centrar la atención en una película. ¡Qué difícil es olvidarse del teléfono!... Si somos capaces de conseguir que los más jóvenes descubran el placer de entregarse a una película sin distracciones y de seguir dándole vueltas una vez terminada, entonces todo lo que hemos hecho habrá valido la pena.

- ¿Cuál es el criterio de selección para incluir títulos en vuestro catálogo? ¿Cuentan con un comité de selección?

-Los responsables de seleccionar los títulos de Filmin son nuestro equipo editorial. Como decimos siempre, nuestros algoritmos tienen brazos y piernas y viven por y para el cine.

-¿Reciben presiones de las grandes productoras y distribuidoras para que incluyan sus títulos o éstas ya son conscientes de que Filmin no es el espacio indicado para el cine comercial?

-No recibimos presiones por parte de nadie y quiero dejar claro que en Filmin también hay cine comercial. Siempre hemos pensado que disfrutar del cine es como disfrutar de la comida: unos días te puede apetecer ir a un restaurante con estrella Michelín y otro, ir a comer unas tapas o una hamburguesa. Son momentos diferentes y lo importante es tener un catálogo lo bastante completo como para escoger lo que más te apetece en cada momento. En Filmin tenemos más de 10.000 largometrajes y cerca de 500 series pero lo que nos hace diferentes es que todo está allí por alguna razón... Y no olvidemos que nuestro público es todo aquel al que le gusta el cine, desde el aficionado a los títulos más experimentales o atrevidos, a los que buscan los clásicos de toda la vida, pasando por todo aquel que quiera pasar un buen rato. Todos esos perfiles encontrarán siempre algo que ver en nuestro servicio.

-¿Comparte la idea de que el cine ha dejado de ser un acontecimiento social como sucedía hasta finales de los 90 y principios del 2000, ya que a día de hoy son contados los estrenos que movilizan masas como antaño?

-Si hablamos de ir a las salas, creo que el cine sigue siendo un acontecimiento social, otra cosa es que actualmente, los «títulos-evento» cada vez son menos. Pero para los espectadores a los que les sigue gustando ir a una sala de cine, entre los que me incluyo, sigue siendo algo muy especial. En mi caso, ir con mi familia a ver una película al cine siempre es una celebración.

- Los estudios hablan de que se consume más audiovisual que nunca, pero la mayoría de los jóvenes reconoce que no son capaces de estar 30 minutos seguidos viendo el mismo contenido. ¿Cómo sobrevive el cine ante este panorama?

-Esto tiene mucho que ver con la educación y creo que eso es una asignatura pendiente en nuestro país. En el colegio siguen obligando a leer 'El Quijote' pero hay muy pocos centros que enseñen a sus alumnos las películas de Berlanga, de Buñuel... Hay iniciativas para mejorar, pero hemos de ser conscientes de la importancia de la educación audiovidual a nivel de país.

-¿Cuál es el perfil de usuario que predomina en Filmin?

-Nuestros suscriptores son personas que buscan en Filmin algo que no encuentran en otras plataformas... Películas y series que les aportan algo, que les enriquece y que no son «lo de siempre». Sin olvidar otras categorías como los documentales y los conciertos. Además, son personas aficionadas a todo lo que es cultura: les gusta leer, el arte, la música. Y no sólo están en las grandes ciudades, donde la oferta cultural es más amplia, también en poblaciones más pequeñas donde, precisamente por eso, Filmin es su 'ventana' a la cultura.Y por encima de todo, nuestros suscriptores son amantes del cine, a todos los niveles, desde los más cinéfilos, a los que son aficionados sin más porque en Filmin siempre encuentran algo.

-Cuando no trabaja, ¿acude usted a las salas de cine o ve lo que le interesa en casa?

-Siempre que puedo voy al cine porque es una de mis pasiones. Pero también veo muchas cosas en mi casa o cuando estoy de viaje. Son experiencias distintas, como ya he comentado, pero ambas me permiten ver grandes obras, que es lo realmente importante.

