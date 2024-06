Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán se aman en la isla

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Fue un amor secreto entre dos mentes privilegiadas y adelantadas a su tiempo. Desbordaban inteligencia en todo lo que escribían pero también atendían a sus instintos y pasiones en la intimidad, como cualquier ser humano, en la misma medida que lo hacían muchos de los personajes de ficción que poblaron sus novelas. Esa relación amorosa escondida, protagonizada por los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán y desarrollada durante años en la península revive ahora en Gran Canaria, la tierra natal del primero, gracias al largometraje 'Mi ilustrísimo amigo: cartas de amor entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán', una producción canario-gallega que culmina su rodaje en la isla a finales de la próxima semana.

Un caserón en venta de la calle Castillo, en el barrio capitalino de Vegueta, acogió este jueves y viernes sendas sesiones nocturnas del rodaje de este trabajo de la productora grancanaria Jugoplastika y la gallega Agallas Films, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las televisiones públicas canaria y gallega.

Paula Cons dirige esta ficción que protagoniza el grancanario Paco Déniz, que da vida a Benito Pérez Galdós, y la gallega Lucía Veiga, que hace lo propio con Emilia Pardo Bazán.

Antes de rodar las escenas nocturnas de la jornada del jueves -incluida alguna muy íntima entre los dos personajes-, la directora coruñesa subraya que 'Mi ilustrísimo amigo' «es una ficción y no un documental» que desarrolla un guion que bebe en gran medida de la relación epistolar entre los dos escritores, aunque solo se conservan las cartas que ella enviaba al autor de los 'Episodios Nacionales'.

«Buscamos hacer una película que no sea ni clasicona ni clásica. Queremos que resulte contemporánea, porque lo que ocurre entre ellos se puede leer totalmente en una clave actual. Sus maneras de actuar, de vivir el feminismo, la nueva masculinidad de Benito, que no tenía ningún problema en tener a su lado una mujer igual de brillante que él y la manera de vivir su relación hacen que cualquiera hoy se pueda ver reflejado. Incluso, pueden dar claves para la vida contemporánea. Nos acercamos a ellos sin que nos pese el respeto, nos acercamos a las personas y como digo yo, para hacer una película que resulte sexy», comenta la cineasta gallega.

Las cartas

Paula Cons reconoce que el hecho de que no se conozcan las cartas que escribió Galdós facilita ficcionar, aunque con las que se conservan de Pardo Bazán ya se sabe bastante. «Dos no discuten si uno no quiere. Puedes mandar una carta tórrida, dos o tres, pero cuando tienes un epistolario así es que los balones desde el otro lado te llegaban con la misma fuerza. Así se puede ver por dónde van las cosas», apunta la directora que enfatiza el gran trabajo de los dos intérpretes protagonistas que sostienen sobre sus hombros una película que tiene previsto su estreno en salas durante el 2025.

Paco Déniz y Lucía Veiga, caracterizados como Galdós y Pardo Bazán, en una secuencia del filme durante el rodaje en Madrid. C7

El grancanario Paco Déniz se muestra entusiasmado ante su primer gran papel como protagonista en el cine. Define su recreación del autor de 'Fortunata y Jacinta': «Don Benito es mucho don Benito. He de reconocer que el arranque del encargo me resultó abrumador y la cantidad de información que rodea al personaje da para que empezara el rodaje en el año 5090. Me he agarrado a un cuadro, al de Magritte de 'esto no es una pipa, es el cuadro de una pipa'. No soy Galdós sino un actor que hace de Galdós. Desde ahí he podido encarnar con mayor tranquilidad a don Benito, un don Benito que en este caso es piel con piel, un hombre con una intimidad, una mirada y unos silencios... Hay unos canales en la historia que estamos contando con los que me puedo identificar y me ayudan a adentrarme en sus secretos, que son infinitos. He tenido que escarbar de aquí y de allá para conocerlos, porque no es que fuese muy dado a que los demás supieran de su intimidad». Y añade a partir de una cita del propio escritor: «'Mi amor es secreto, como una perla que está dentro de una ostra y que está en el fondo del mar. Y odiaré a muerte a todo aquel que sepa y propague mi secreto'. Yo, con este Galdós, me voy tirando al mar, busco ostras, las saco y hacemos pendientes y collares. Buceo en esas intimidades y creo que Galdós tiene que estar contento», cierra entre risas.

Los dos actores protagonistas del filme, junto a la cineasta Paula Cons. Cober

La actriz gallega Lucía Veiga, que se hizo muy popular a nivel nacional gracias a su papel en la serie 'Rapa', que emite Movistar+, reconoce que «Emilia es mucha Emilia». «Encarnarla es una responsabilidad y un privilegio. Cualquiera de estos dos personajes son conocidos y están en la mente de todos por la importancia literaria que tienen. Pero vamos a bucear en las personas que fueron e investigamos en lo que podría haber detrás de cada uno. Lo hacemos a través de las píldoras que nos dejaron en sus cartas y en sus obras. Ahí está la magia de jugar sobre lo que nos imaginamos que pudo ser», añade quien también afronta con mucha ilusión su primer papel protagonista en un largometraje.

El equipo de rodaje, durante la jornada desarrollada este jueves en Vegueta. Cober

El rodaje de 'Mi ilustrísimo amigo' culmina la próxima semana, con sesiones que se desarrollarán entre el Gabinete Literario y el palacete Rodríguez Quegles para recrear una historia que tiene tres escenarios, Madrid, Barcelona y París.