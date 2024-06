Abraham López, ganador de un Goya, destaca que «Canarias es un motor en el mundo audiovisual»

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de junio 2024, 22:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Abraham López es un referente dentro del mundo de la animación 3D. Ahora está más de actualidad que nunca, con la emisión en cines del largometraje 'Dragonkeeper' -Guardiana de dragones-, una coproducción internacional entre China y España, la más ambiciosa de la historia, de la que es su director de animación. Ganador del premio Goya 2021 con 'Blue y Malone: Casos imposibles' y director académico del área de animación de U-Tad, centro universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid, este pasado martes el director cinematográfico estuvo en Gran Canaria ofreciendo una interesante charla a los alumnos de la Academia de Arte Baeza Stanicic, en el Gabinete Literario, durante la exposición fin de curso.

Abraham López tiene una gran vinculación con Canarias. Ha estado en varias ocasiones durante la celebración de Animayo, en charlas y en algún otro rodaje, pero él destaca que en los estudios que realizó en Cuba compartió habitación con el también cieasta canario Ayoze O'Shanahan. «Incluso he venido mucho a bucear a las islas y he filmado en los fondos, ya que tengo en mi cabeza otro proyecto de futuro sobre monstruos marinos». El sector de la animación en España está «mejor que nunca, pero está claro que hay cosas que mejorar. El sector de la animación y de los efectos visuales está en lo más álgido, con muchísimo trabajo. En U-Tad estamos haciendo hincapié en estos estudios. Hay mucho futuro, pero debemos ser claros y hay contraindicaciones. Es un sector muy competivivo, en el que la gente anida por pasión y su curro es su ocio, así que las horas pasan sin darse cuenta. España en animación es un referente mundial y ya en el mundo lo saben. El mayor reto es retener el enorme talento que tenemos, que no se nos vayan fuera», recalca.

Se considera un «friki de libro e hijo de Parque Jurásico de Spielberg». Abraham López destaca como curiosidad que «lo primero que hice, en el año 1994, fueron dragones en 3D, con un modelado que ya no existe. Y ahora, 30 años después, hago mi primera película de dragones», demostrando estar encantado con el resultado de 'Dragonkeeper' -Guardiana de dragones-.

«Esta es mi primera gran película. Se trabajó durante siete años y yo he estado unos tres años y medio en el proyecto. Con un presupuesto de 25 millones de euros, trabajar con 90 personajes y 30 escenarios distintos, y rodearse de grandes animadores es todo un lujo. Mi cortometraje 'Blue y Malone: Casos imposibles' fue candidato a los Oscar y gané un Premio Goya, pero hablamos de un corto de 22 minutos y solo tres personajes. Ahí se refleja la gran diferencia entre un trabajo y otro. La aceptación en los cines ha sido muy buena, pero la taquilla en España está muy tocada porque aún cuesta ir a ver películas en la gran pantalla. Aún queda recorrido y países por visitar, pero un nuevo punto de inflexión para 'Dragonkeeper' será la llegada a las distintas plataformas, así como su estreno en China», advierte.

No para de pensar en nuevos proyectos y ya está en marcha con 'El viaje imposible', su nueva película de animación, en el que alternará con lo imaginario y lo real. Abraham López adelantó a CANARIAS7 «que me encantaría rodar en Gran Canaria, donde me han hablado de un plató virtual. El sector audiovisual tiene muy presente a las islas, y eso se nota». Con 'Dragonkeeper' quiso plasmar en Ping, la niña personaje de la película, a una niña cercana y entrañable. «No queríamos a una princesa Disney, ni a una superhéroe, sino a una niña con sensibilidad.

La charla con los niños y niñas de la Academia de Arte Baeza Stanicic le enriqueció y el director de animación destacó «la semilla que esta academia está haciendo con los jóvenes en Gran Canaria, descubriendo las enormes posibilidades que ofrece este mundo en la actualidad. La idea que tenemos en U-Tad es formar gente, pero que no sean carnaza de grandes estudios, sino que los futuros Pixar o Tadeo Jones sean de aquí. Es vital que el enorme talento que tenemos en España no se vaya a otros países», reiteró el cineasta asturiano.