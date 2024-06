Una poética crítica frente a la especulación

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de junio 2024, 22:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El artista emergente Karlo Andrei Ibarra (San Juan, 1982) entiende el arte «como una semilla» que se planta, germina y finalmente da una serie de frutos que sirven para reflexionar sobre la realidad social, política, histórica y arquitectónica de su universo más cercano, siempre desde una perspectiva conceptual y poética. Bajo este prima ha construido la exposición 'Herida concreta' (Concrete Wounds), que abrió este jueves sus puertas en el espacio San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y que se podrá visitar hasta el próximo 6 de octubre.

La semilla a la que alude el artista puertorriqueño también se refiere a Orlando Britto, director del CAAM, al que conoció hace más de veinte años. Los frutos del seguimiento que el gestor grancanario ha llevado a cabo de su trayectoria emerge ahora en esta exposición, con un presupuesto de 73.380 euros, fruto de un «trabajo comisional fruto de un diálogo constante con el artista».

En San Antonio Abad muestra los resultados de más de seis años de trabajo, en los que predomina una reflexión sobre «los legados coloniales, el contexto social del Puerto Rico que tiene conexiones con Canarias y la especulación inmobiliaria», señala Ibarra.

El huracán que en 2021 asoló la isla caribeña y que provocó el fallecimiento de más de 5.000 personas inspira 'Tumba' (2024), la primera obra que recibe al visitante de la exposición. Esta instalación está realizada con una pala excavadora rellenada con cemento y ladrillos. «Después del huracán vino una oleada de especuladores inmobiliarios. Vinieron a comprar Puerto Rico, sin que les importasen las vidas humanas. La obra alude a la industria que invade y destruye», explica mientras recorre su muestra en la mañana de este jueves.

Ibrara junto a su obra 'Marullo' en el CAAM. C7

El pasado colonial le lleva a estrechar lazos con Canarias. Inspira su pieza 'Equipaje' (2024), que ha realizado con un adoquín canario al que le ha puesto una agarradera. «La pude llamar la maleta, pero no me interesa el código sino el contenido y por eso se llama equipaje. He buscado hilvanar el contexto entre la realidad de Puerto Rico y Canarias, por eso utilizo un adoquín canario, que alude al peso histórico y a todo ese legado colonial», comenta quien también sella esta conexión entre los dos enclaves atlánticos con la obra 'Basamentos' (2024), en la que emplea libros de historia de Canarias.

Los migrantes

Una serie compuesta por impresión sobre papel Hahnemule mate componen 'Herida concreta', la pieza que da título a la exposición en San Antonio Abad. «Es un homenaje a las manos que trabajan y erigen las grandes ciudades, que son parte del proceso de modernidad. En América Latina suelen ser emigrantes ilegales los que realizan esos trabajos, que producen una cierta plusvalía. El distrito de arte, en San Juan, fue la sede durante años de una gran industria musical, pero también fue guarida de líderes políticos independentistas radicales. Con la especulación inmobiliaria se gentrificó y se utilizaron como recursos humanos a los okupas como si fueran herramientas para renovar este espacio de convivencia, tras lo que fueron expulsados de la zona. Reflejo esas manos de albañil», comenta Karlo Andrei Ibarra.

La poética está presente en todas sus creaciones, desde 'Marullo' (2023/24), construida con una serie de picos mineros que se asemejan a «un conjunto de olas del mar que chocan frente a la orilla y que aluden al horizonte y al naufragio de los procesos migratorios» hasta 'Horizonte' (2024), una cinta métrica en la que dibuja un horizonte azul en el que navega un diminuto navío y que marca «el poder de la mano humana y su influencia en los espacios de convivencia».

La reflexión del artista Karlo Andrei Ibarra sobre el turismo en Canarias y Puerto Rico cobra forma también en obras como el vídeo 'Coexistencia' (2024), los candados de seguridad de las viviendas vacacionales que inspiran 'Centrípode' (2024) y 'Souvenir Stories: Beyond the Paradise', construida con un expositor de postales turísticas.