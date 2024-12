Gutiérrez Usillos: «Los museos evolucionan con mayor lentitud que las sociedades»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Andrés Gutiérrez Usillos (1967) tomó el relevo de Encarnación Hidalgo hace un año en la dirección del Museo de América, un equipamiento dependiente del Ministerio de Cultura, dedicado a la preservación, investigación y difusión del patrimonio del continente americano y los pueblos que lo han habitado históricamente. El especialista en antropología americana, que forma parte del cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos Estatales desde 1999, señala que los fondos del citado museo están conformados por 25 mil piezas de las que solo se exhiben actualmente unas 2.500, el 10% por ciento de ese rico legado.

Usillos, que participó en el nuevo ciclo impulsado por la Casa de Colón, 'Diálogos. De museos y ontologías', que convoca a la reflexión a través del discurso de sus máximos responsables sobre los recorridos de las políticas museísticas de algunos de los más importantes centros internacionales ante el reto de modificar las denominadas narrativas dominantes de sus líneas museográficas, asegura que «los museos evolucionan con mayor lentitud que las sociedades y por ello se producen desajustes que los obliga a ponerse al día». «En los últimos 25 años la sociedad ha evolucionado de manera vertiginosa en la manera de contemplar el mundo. Una transformación en la que han influido desde las nuevas tecnologías hasta los procesos migratorios. Los museos han debido adaptarse a las demandas de una nueva sociedad cada vez más crítica que asume como un déficit la invisibilización de la mujer en sus discursos museográficos o la mirada de los otros con los relatos que nunca se han contado, por ejemplo. Se exige que estén en los espacios que hacen alusión a la historia del pasado porque han formado parte de ese pasado», dice.

«La descolonización implica revisar la manera de pensar esos objetos. Se trata de incentivar un cambio en el modo de entender las colecciones y sus contextos, de afrontar su estudio, su exhibición, de revalorizar el papel de los colectivos invisibilizados, de entender la función en su contexto original de producción y esto implica aprender de los otros, trabajar de forma más empática», añade.

Códice maya

El director gijonés del Museo de América, que recientemente estuvo trabajando en la investigación en torno al origen del códice maya de Madrid, cree que los procesos de restitución de las piezas artísticas históricas provenientes de otras culturas que reposan en los museos europeos, «deben acometerse con el rigor que exige la gran complejidad de su naturaleza. Desde la Segunda Guerra Mundial, con el expolio practicado por los nazis, se han ido incrementando las políticas de devolución entorno al patrimonio. Cuando existe la certeza de que se ha cometido un abuso, los países habitualmente llegan a acuerdos razonables de restitución. En otras muchas ocasiones no es fácil determinar si ha existido una operación de expolio propiamente. No todo ha llegado de manera ilícita a los museos. Lo cierto es que este asunto está sobre la mesa en los procesos de revisión de las colecciones de los museos», añade Usillos, que declara que en su despacho del Museo de América no gestiona de momento expediente alguno de reclamación de devolución de una pieza por parte de algún museo del mundo, aunque uno de los conjuntos precolombinos más preciados del museo, el tesoro de Quimbaya, esté reclamado por Colombia, si bien el mismo forma parte de un regalo y no de una extracción ilegal realizada en la época colonial.

Sostiene que el primer reto al que se enfrentó cuando llegó a la dirección fue «abrirse al diálogo, no solo al académico e institucional que ya existía, sino a las demandas de colectivos, asociaciones, creadores y artistas. El espacio público del museo debe ser un lugar accesible y en este año y medio hemos escuchado atentamente las propuestas de los usuarios antes de afrontar grandes cambios».

El que fuera subdirector general adjunto de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, cree que se han subrayado y, a veces exagerado y falseado, los aspectos negativos de la tópica leyenda negra con la llegada de los españoles a América en 1492, obviando deliberadamente los positivos.

Mayor implicación

Echa de menos el director del Museo de América mucha más implicación de la sociedad civil española en el sostenimiento de los equipamientos culturales del país, como sucede en los países anglosajones. «Los museos estatales no tenemos capacidad jurídica para firmar determinados convenios, por ejemplo, ni para recibir fondos externos. Las leyes de mecenazgo y patrocinio existentes en otros países resultan más operativas y flexibles que en España. En el caso del Museo de América dependemos de los Presupuestos Generales del Estado. En España falta cultura general alrededor de las posibilidades del mecenazgo y su retorno fiscal», lamenta. «En EEUU son más propensos a entregar incluso sin contraprestación».

Usillos adelanta que el Museo América ya trabaja en las exposiciones de 2026 y 2027. El próximo año se llevarán a cabo dos notables, una sobre búcaros del siglo XVII y XVIII que muestra parte de la colección donada al museo en el siglo XIX por la condesa de Oñate que será inaugurada en mayo, y otra sobre pintura andina para finales de año en la que colabora la administración peruana y una fundación norteamericana. Otras serán realizadas en colaboración con colectivos y organizaciones que plantean revisiones históricas reparadoras.

En 2017 Usillos montó uno de los grandes hitos expositivos del museo que ahora dirige, 'Trans. Diversidad de identidades y Roles de Género', con la que irritó no solo a varios amigos del museo que se dieron de baja sino a grupos tránsfobos que se quejaron por escrito a la entonces directora. Fue una de las narraciones más interesantes de la temporada expositiva, que mostró cómo la presencia de personas transexuales es universal y habitual en las representaciones antropológicas y artísticas desde 500 años antes de nuestra era.