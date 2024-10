El ADN de Cristóbal Colón, revelado: pudo ser un judío sefardí del Mediterráneo occidental

Nacho Ortega Domingo, 13 de octubre 2024, 09:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

¿Y si Cristóbal Colón fuera valenciano? Un documental emitido el 12 de octubre de 2024 por RTVE abre la puerta a una hipótesis que descarta que el descubridor de América para Occidente fuera genovés, y desvela que Colón era judío y del Mediterráneo occidental, seguramente nacido en la Corona de Aragón. El lugar exacto de nacimiento se sigue desconociendo, pero la investigación liderada por el forense y catedrático de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, acerca como nunca antes se había hecho los orígenes del aventurero.

'Colón ADN, su verdadero origen' es el documental de RTVE que ha reescrito la historia. La principal conclusión a la que llega, después de examinar cientos de huesos y de documentos en una investigación que ha durado 22 años, es que Cristóbal Colón era judío. Pone sobre la mesa los 25 posibles orígenes y va descartando uno a uno hasta quedarse con la opción más plausible.

La línea de investigación liderada por el catalán Francesc Albardaner, expresidente del Centre d'Estudis Colombins de Barcelona, resulta ganadora en este trabajo que ha planteado la investigación como una competición entre las distintas teorías existentes. Lorente afirma rotundamente que Colón era judío y lo sitúa en una zona geográfica concreta: «Ubicación geográfica: Mediterráneo occidental. Toda esta parte», señalando lo que en su día era la Corona de Aragón.

Francesc Albardaner siempre defendió además de la teoría judía que Colón era valenciano: «Nace en una familia de tejedores de seda de Valencia, donde había una larga tradición dentro de la comunidad judía de tejedores de seda. Como se está diciendo, Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos.»

El investigador catalán está convencido que los resultados de ADN descartan ya por completo la historia de que Colón era italiano, de Génova: «Todos los historiadores importantísimos de Italia, todos, han escrito negro sobre blanco que es imposible que este, nuestro Colombo, fuese judío. O sea, hay una incompatibilidad total. Toda la teoría de Colón genovés entra en crisis si se acepta que Colón es judío.» ¿Y por qué? Según explica Albardaner Génova había expulsado a los judíos en el siglo XII, «no había ni personas, ni comunidad, ni sinagoga, ni nada de nada. Los judíos sólo podían ir a permanecer en Génova tres días para hacer negocios y luego se tenían que marchar».

Los huesos, en Sevilla

La primera parte del estudio estuvo destinada a encontrar los restos mortales de Colón. ¿Estaban en Sevilla o en República Dominicana? Tras su fallecimiento en 1506 en Valladolid, los restos de Cristóbal Colón viajaron a Sevilla, República Dominicana y Cuba, con diversas versiones en torno a su lugar de reposo definitivo. De hecho, desde hace 150 años, Sevilla y Santo Domingo se disputan ser el lugar que alberga sus restos mortales. Actualmente hay dos sepulcros oficiales: el de la Catedral hispalense y el del Faro a Colón de República Dominicana.

Ampliar Los huesos de Colón, custodiados por José Antonio Lorente, autor de la investigación. RTVE

La ciencia ha confirmado que la sepultura de la catedral hispalense, efectivamente, contiene los restos del almirante. El análisis de los huesos de su hijo Hernando Colón, bien conservados en el mismo templo, ha sido determinante en todo el estudio. Primero porque se pudo comprobar el parentesco padre-hijo y se resolvía una polémica que duraba ya 150 años entre España y el país caribeño, según explican en el documental.

El ADN de Hernando, además, ha resuelto el misterio: «Tanto en el cromosoma, 'Y' como en el mitocondrial de Hernando, hay rasgos compatibles con origen judío».

Las 25 procedencias posibles

El documental cuenta en clave de true crime el estudio genético paso a paso, desvela RTVE. De las 25 procedencias posibles de Cristóbal Colón, Lorente y su equipo seleccionaron las ocho tesis más plausibles. El documental de RTVE, producido en colaboración de Story Producciones, exponía las 25 orígenes que se la han atribuido a Colón en estos siglos: Italia, Suecia, Noruega, Portugal, Francia, Inglaterra, Escocia, Hungría, Irlanda, Croacia, Galicia, Castilla, Cataluña, Valencia, Navarra, Mallorca… Una a una, las hipótesis son presentadas con las razones documentales e históricas que las apoyan, de tal manera que el espectador empieza a dar por bueno cada planteamiento, hasta que, el ADN desmonta, casi todos.

Origen judío

Teniendo en cuenta que los genes acotan el origen al oeste del Mediterráneo, Regis Francisco, director del documental, tira de historia para justificar la hipótesis: «El origen de los judíos sefardíes es Sefarad. Y Sefarad es el nombre en hebreo que designa a la península Ibérica en lo que hoy es España. Vivían alrededor de 200.000 judíos en la época de Colón. En la península itálica, se estima que vivían tan solo entre diez y quince mil. Donde sí había una población judía mucho mayor era en Sicilia, donde vivían alrededor de 40.000. Pero recordemos que Sicilia, en la época de Colón, pertenecía a la Corona de Aragón.»

Colón escribía en castellano

Además, como señalan incluso los defensores de otras teorías españolas, todas las cartas que se conservan de Colón, y son muchas, están escritas en castellano y nunca se aprecia ni una sola influencia o palabra italiana. Es más, se escribía con el banco de Génova en castellano.

La investigación del doctor Lorente viajó hasta Italia para realizar estudios genéticos allí. Tomaron muestras de varones apellidados Colombo que viven a día de hoy en la zona del norte, entre Génova y Milán, esperando hallar coincidencias en el cromosoma 'Y'. Pero los resultados que obtuvieron, fueron totalmente inesperados. Los Colombo italianos no tienen rasgos genéticos parecidos entre sí ni por asomo. Dice Lorente que se debe a que en el siglo XV el apellido Colombo se le otorgaba a los niños que eran abandonados en iglesias y conventos. Un apellido perfecto para esconderse, plantea el documental.

Ampliar Cartas de Colón a Fray Gaspar de Gorrizio. RTVE

Diego no era su hermano

No es el único enigma que trata el largometraje. El ADN ha demostrado que Colón mintió. Diego, su hermano, no era tal. Según los cromosomas eran parientes, pero de quinto de grado, algo así como un primo segundo.

Lo que está claro y comparten todos los estudiosos es que Colón jamás hizo constar nada de su pasado. Según Bartolomé de las Casas, quien mejor estudió su figura por ser cronista de la época, Colón nunca hizo referencia a su procedencia, subrayan desde RTVE.

Ocultaba su identidad

A Colón lo tenemos por buen cristiano, según los libros de Historia, pero Albardaner, apoyado por la genética ve respaldada su teoría: «¿Por qué Cristóbal Colón tuvo que ocultar su identidad? Pues por un motivo mucho más fuerte que el hecho de que fuera de clase humilde. Los judíos estaban viviendo la persecución más grande desde que se habían asentado en la Península Ibérica. Muchos se vieron obligados a convertirse al catolicismo. Otros se vieron obligados a emigrar a ciudades como Lisboa, que fue precisamente donde vivió durante varios años Cristóbal Colón. Y en el año 1492 se da un ultimátum. Todos los judíos que no se conviertan al cristianismo deben abandonar los dominios de los Reyes Católicos.»

El investigador se aventura aún más: «Cristóbal Colón, toda su vida, tuvo que aparentar que era cristiano, católico, apostólico y romano. Si hubiese cometido un error, este hombre hubiese acabado en la pira, en un auto de fe, pero estaba protegido por los reyes. Entonces la Inquisición lo respetaba».

Ampliar Rodaje del documental durante la investigación que ha durado 22 años. RTVE

Baleares o Sicilia, otras hipótesis muy probables

Descartadas todas las teorías, gallegas, portuguesas, mallorquina, vasco-navarra y castellana, José Antonio Lorente se atreve a elegir la teoría judía mediterránea: «El ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo en el Mediterráneo occidental. Claro, ¿qué ocurre?. Que si en Génova no había judíos en el siglo XV, las probabilidades de que sea de ahí son mínimas. Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la península itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón pudiera ser francés. ¿Qué nos quedaría?, el arco mediterráneo español. Las Islas Baleares y Sicilia. Pero Sicilia también sería extraño, porque si no Cristóbal Colón habría escrito con algunos rasgos italianos o del idioma siciliano, con lo cual lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Islas Baleares, que en aquella época pertenecían a la Corona de Aragón.»

El último enigma que queda por esclarecer es cómo Colón consiguió llegar hasta Juan II de Portugal o hasta los Reyes Católicos para plantearles una aventura carísima y arriesgada. «La respuesta es clara - asegura el catalán - porque hubo muchos judíos y judíos conversos que le ayudaron, entre ellos el duque de Medinaceli, con el que convivió varios años. Y por supuesto, Luis de Santángel, que era algo así como el ministro de Finanzas del rey Fernando el Católico, y que financió personalmente la expedición a América, dando un grandísimo aval a Cristóbal Colón.» También lo apoyó Andrés Cabrera, consejero muy afín y encargado de las cuentas de Isabel La Católica. «Eran todos de un grupo que se protegían».

Para el director del documental, Regis Francisco López, el personaje de Colón es «controvertido y muy desconocido». Quiso ocultar su origen. «En su biografía hay algo extraño para cualquier historiador», señala, para después agradecer a RTVE la paciencia por un producto que se ha grabado en cinco años y ha necesitado más de una prórroga para lograr tener un resultado científico.