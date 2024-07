Reproches, muchos; soluciones, cero

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de julio 2024, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ni se ve propósito de enmienda ni una disculpa. En el día después de la votación en el Congreso que impidió la admisión a trámite de la proposición de ley del Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria para reformar la Ley de Extranjería y garantizar un reparto entre comunidades de los menores migrantes no acompañados, solo se escucharon reproches entre los partidos sobre lo ocurrido en la negociación, si es que la hubo. Soluciones a un panorama crítico, con Canarias reclamando ayuda, no las hubo. Y no parece que sea la prioridad.

Según el PSOE, la culpa es del Partido Popular. Los socialistas se esfuerzan en cargar menos las tintas sobre Junts, su teórico socio de mayoría parlamentaria, pues también votó en contra. Al PP lo señalan por haber hecho suyo el discurso de Vox contra la inmigración, un discurso que se oyó sin ambages desde la tribuna del Congreso en boca del diputado por Las Palmas del partido de ultraderecha Alberto Rodríguez.

¿Y qué dicen desde el PP sobre lo que pasó? Los populares recuerdan que de las negociaciones abiertas hace meses entre los gobiernos central y canario surgió un documento apoyado por todas las fuerzas políticas en las islas, salvo Vox. Ese documento fue devuelto por el Gobierno de España con modificaciones y es el que se le presentó a las autonomías en la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife, un encuentro en el que no estaba previsto votar ese texto, pero en el que sí se dio el visto bueno por parte de las comunidades, salvo Cataluña, a la derivación solidaria de 400 menores.

A iniciativa del Gobierno de Canarias se produjeron encuentros con los grupos parlamentarios, reuniones a las que acudieron juntos el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

De nuevo Vox se opuso a entente alguna, mientras que el PP asegura que su compromiso fue estudiar la propuesta para aportar algunas cuestiones que no se recogían. Por su parte, Junts era favorable a un acuerdo pero solo si Cataluña se quedaba fuera del sistema de derivación, ya que reclama la cesión de competencias plenas en materia migratoria.

Desde Génova insisten en que no hubo más contactos con el Gobierno hasta el viernes 12 de julio: ese día, el ministro Torres contactó, a través de mensajes de WhatsApp, con Miguel Tellado. Este, a su vez, le remite las condiciones que pone su partido para dar su visto bueno a la propuesta. Pasan los días y -siempre según el PP-, llega el domingo 21, a dos días de la votación, y Torres señala a Tellado que algunas de las cuestiones que pide el PP están ya recogidas en el texto acordado entre los dos gobiernos, un criterio que el PP no comparte.

¿Y no se pudo resolver el mismo día de la votación? Es lo que intentó el presidente Clavijo, que ya la víspera estaba en Madrid y se mostró dispuesto a un encuentro a tres bandas. En ese ofrecimiento de mediación también estaba el vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez. Se intentaba, según fuentes del Gobierno canario, llegar a una entente y es en esa búsqueda del acuerdo por lo que Cristina Valido puso sobre la mesa, desde la tribuna del Congreso, frenar la tramitación de la proposición, retirando la votación de la misma para evitar una derrota parlamentaria. El PP y Junts compartieron esa solución intermedia.

Clavijo y Domínguez elaboraron un documento consensuado con el grupo del PP en el Congreso, texto el que se reducían a cuatro las exigencias de los populares para apoyar la tramitación de la ley, aceptando los conservadores que otras de sus propuestas se llevasen al posterior proceso de enmiendas.

¿Qué pasó entonces?

Los populares sostienen que el Gobierno de Sánchez no aceptó las peticiones del PP y en especial se negó al apartado relativo a la financiación de las autonomías para costear la atención a los menores migrantes no acompañados

¿Pero hubo un encuentro formal? Desde el PP sostienen que no y de las palabras de Clavijo este miércoles en sede parlamentaria se deduce lo mismo.

Así las cosas, se mantuvo la proposición de ley en el orden del día, se sometió a votación y pasó lo que pasó. Ahora, a ver cómo se recomponen los puentes de un diálogo que, en la práctica, fueron dinamitados. Más aún después de lo visto este miércoles, con socialistas y populares tirándose los trastos a la cabeza, Coalición acusando al PSOE de buscar la ruptura del pacto de gobierno regional y Vox tratando, entre tanto ruido, de hacerse escuchar con ese argumentario que se resume en que cuanto más lejos esté cualquier inmigrante, mejor para todos.

El martes Cristina Valido dijo en la tribuna que ella no podía volver a Canarias y explicar que la proposición de ley era rechazada. Pues ya puede ir pidiendo asilo en Madrid...

