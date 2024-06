«Hemos solicitado al Gobierno de Canarias la parcela de la ITV»

José R. Sánchez López Arrecife Sábado, 29 de junio 2024, 21:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Neurólogo, 51 años, de procedencia vasca y cántabra, entrado el verano de 2023 se estrenó como gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote.

– ¿Qué balance hace del Hospital y de todas la red a su cargo?

– Lo principal, la reducción de la espera para intervención. Canarias era la comunidad con mayor demora media de España. En octubre estábamos por encima de 120 días de espera media, cerramos el 31 de diciembre en 90 y ahora mismo estamos en torno a 62.

– Con usted, una plantilla con más de 3.000 personas. Es de suponer que delegará. Y mucho.

– En el equipo directivo somos 18, entre directores y subdirectores. La media, 49 años. Y tiempo medio de trabajo en hospitales o centros de salud, 24 años. E un equipo joven, pero con experiencia. Hay economistas, juristas, médicos, enfermeras; es un equipo multidisciplinar. Delego todo lo que puedo. Nos manejamos con un presupuesto, que este año se ha elevado, por encima de los 230 millones de euros al año; entre personal, suministros, fármacos y todas las inversiones.

– Prima pues el factor humano.

– Sin el trabajo de los profesionales no se reducen las listas de espera. Gracias al personal y al programa Activa Canarias; y gracias a la gestión del Servicio de Admisión y de los jefes de servicios se han conseguido resultados. El primero, incrementar las intervenciones hasta 11.319 (en 2023), récord en la historia de Lanzarote. La actual demora media es la más baja desde que se registra, hace 25 años.

– Casi coincidiendo con su llegada se ha dado un salto de calidad brutal, con la radioterapia y la Unidad de Hemodinámica.

– No sólo es comprar las máquinas y hacer la obra, es que las unidades funcionen. Y están a pleno rendimiento. Ya hay más de 400 cateterismos hechos desde septiembre. Y se han radiado más de 130 pacientes desde diciembre, más de 1.500 sesiones de radioterapia. Y así es porque lo importante no son las máquinas, son las personas. Tenemos equipos de trabajo muy buenos.

– Buen presente, parece; pero también hay que mirar al futuro. ¿Cómo se está trabajando?

– Ya hemos realizado un análisis exhaustivo de la gerencia. Y hemos empezado el plan estratégico 2024-2027. Hemos propuesto una agenda de cambio, dónde estamos y dónde queremos ir. Y para ello, un mapa estratégico con 14 objetivos principales. A partir de ellos estableceremos las iniciativas y las acciones que hay que llevar a cabo. Y una vez que tienes claras las necesidades, se establece un plan funcional. Luego vendrá el plan director de estructuras. Ahí veremos si tenemos que ampliar los centros de salud, ver si tenemos que hacer una ciudad sanitaria o no...

– ¿Y lo que ya estaba definido?

– Todo lo que estaba planificado se va a mantener. Pero como los recursos son limitados, hay que establecer prioridades, basadas en gestión y planificación sanitaria. Los centros de salud de Playa Honda y Argana son dos prioridades que requiere la isla y entiendo que ambos hay que hacerlos. Argana, en especial, va a descongestionar Titerroy, va a descongestionar Valterra. Y además, ahora, la población que vive en Argana no tiene centro de salud.

– Y está el reto mayúsculo de ampliar el actual Hospital.

– Tenemos planificada una ampliación en el edificio principal, en el área administrativa, de 1.000 metros cuadrados, donde está el personal no sanitario, que se va a trasladar a un edificio de Arrecife. Esos 1.000 metros los vamos a convertir en un área de atención ambulatoria con diferentes unidades. El edificio está alquilado y está terminándose la adecuación.

– ¿Y a medio y largo plazo?

– Hemos solicitado al Gobierno de Canarias la parcela de la ITV. Se acaba la concesión en junio de 2025. Por ahí podríamos ampliar en 5.000 metros cuadrados. Y está la posibilidad de que Cabildo y Gobierno de Canarias adquieran solares que rodean al Hospital; y sé que lo están estudiando. Y otra posibilidad es hacer una nueva ciudad sanitaria, en una parcela de 200.000, 300.000 metros cuadrados. El plan director nos dirá, con un planteamiento a 10 años.

– Y está la escasez de plazas de estacionamiento, aspecto que afecta pacientes y al personal.

– Hay 397 plazas de aparcamiento. Y entre el personal que está de noche y el que entra a las 8 de la mañana son más de 1.000 personas. A eso hay que añadir los pacientes que vienen a extracciones. Es cierto que el Cabildo está terminando un parking de 100 plazas y vamos a redistribuir todas las zonas dentro de la Gerencia. Por ahora, la solución es que alrededor del Hospital hay espacios. Levantar un edificio de tres plantas para hacer un parking compite con otras necesidades. Y las asistenciales hay que cubrirlas antes.

– El nuevo edificio parece listo. ¿Qué falta y para cuándo estará disponible a plena capacidad?

– El edificio polivalente no se ha terminado por discrepancias administrativas y jurídicas, entre el Servicio Canario de Salud y la empresa adjudicataria. Se están resolviendo y es probable que en poco tiempo pueda estar disponible. No depende de mí, pero me consta que se quiere abrir cuanto antes.

– Para acabar, consta que se prevén ampliaciones en varios centros de salud. ¿En qué términos?

– Con la nueva estrategia de atención primaria se trata de acercar los profesionales a la población. Hay varios centros que se han quedado pequeños (Tinajo, Costa Teguise...). Son centros donde no estaban contemplados los nuevos profesionales. Necesitamos más espacio. Y también están el crecimiento poblacional y la entrada de la Inteligencia Artificial.