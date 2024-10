Patricia Yurena, en el MIAC Castillo de San José

J.R.S.L. Arrecife Viernes, 25 de octubre 2024, 16:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Este próximo sábado 26 de octubre (20.00 horas) se estrena, en dependencias del Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC) Castillo de San José, la muestra 'Azul, el mar y la mujer en perspectiva', con obras de Patricia Yurena Rodríguez Alonso.

Se compone el conjunto artístico de 13 creaciones, algunas en acuarela y otras en ilustración digital, hechas entre Madrid y Canarias. Lanzarote es el primer lugar que alberga la muestra.

Hay colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Estará la iniciativa disponible hasta el 2 de noviembre.

Son obras confeccionadas entre septiembre de 2020, caso de 'Apuntes anatómicos en modelo natural'; y el pasado verano, caso de 'Especies canarias' y 'Refugio', elaboradas en agosto.

La creadora y modelo de origen tinerfeño, afincada en Madrid, prevé que la muestra tenga recorrido por varios espacios, tras cumplir con la aspiración de que la presentación tuviera lugar en el archipiélago.

La presentación será abierta por Ángel Vázquez, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. También están fijadas las intervenciones de Ana Quintana, creadora de los Premios Sostenibles Abora y CEO Fundadora de Azul Zero, una de las mayores comunidades sostenibles de España; y de Raúl Sánchez Molina, antropólogo de gran prestigio y profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, con vínculos con la Universidad de Salamanca y con The Catholic University of America de Washington.

