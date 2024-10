Mejor red de riego en Arrecife, por casi 1,77 millones de euros

J.R.S.L. Arrecife Sábado, 12 de octubre 2024, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Si se cumple la previsión técnica, Arrecife contará a mediados de 2025 con una red de riego para las zonas verdes con mejores prestaciones, fruto de una inversión de casi 1,77 millones de euros, según se ha hecho constar de modo oficial.

Se aspira a la optimización de la red de suministro de agua regenerada para riego a las zonas verdes del municipio. Para tal fin, entre otros aspectos, se prevén cambios en la canalización actual que va en paralelo a la circunvalación, para ganar en caudal. Además, se colocarán tuberías en otras zonas de la ciudad.

Con el proyecto se pretende suministrar agua regenerada de calidad a la gran mayoría de parques, jardines y otras zonas verdes de la ciudad, donde actualmente no llega la red, no hay caudal o no hay presión suficiente. De base se tomará la estación depuradora de aguas residuales, en la vía Arrecife-San Bartolomé.

Hasta el 21 de octubre habrá de plazo para presentar propuestas, con lo que la adjudicación podría cerrarse al inicio de 2025. A partir de entonces habrá medio año para ejecutar las obras.