MASDANZA recala en El Salinero

Este viernes 25 de octubre, 20.00 horas, MASDANZA recala en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero de Arrecife. La cita propone una noche de espectáculo para disfrutar con las propuestas de la vigésimo novena edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias.

Ocho bailarines subirán al escenario para interpretar cinco piezas dancísticas de coreógrafos de Alemania, Francia, Chipre, China e Italia que han hecho vibrar a los espectadores durante los certámenes del festival en Gran Canaria. Destaca la presencia de la china Shuchang Chen, ganadora del premio a la Mejor Intérprete de 29MASDANZA.

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, invita «a disfrutar de este evento único, donde tenemos y experimentar el talento y la creatividad de coreógrafos y bailarines internacionales sin salir de Lanzarote».

Valor internacional

'We Shall Meet In The Place Where There Is No Darkness' llega desde Alemania y es obra de los coreógrafos Selene Martello y Darío Wilmington que ponen en escena a Dario Wilmington & Iris Posthumus. El dúo se inspira en la novela distópica '1984' de George Orwell y en las pinturas surrealistas de René Magritte.

Los bailarines forman parte de una sociedad, en apariencia utópica, en la que la vida de las personas está constantemente vigilada y es involuntariamente manipulada. Una civilización en la que los seres humanos representan una vida para cumplir un guion. Es un juego de conocimiento y desconocimiento de la realidad, un 'juego' de mentir a los seres queridos y ocultar grandes secretos.

Le seguirá 'Tengo que', creada e interpretada por Clémence Juglet (Francia), una pieza para reflexionar acerca del tiempo. «Nos obsesiona, nos aterroriza, nos hace sentir culpables y provoca un sentido de urgencia. Solo hay un objetivo: aprovechar al máximo este tiempo, siempre y aún, hasta obtener satisfacción, y luego, hambrientos por lo mejor, repetimos este esquema indefinidamente. Estamos atrapados en una carrera contra el reloj, en la que nos agotamos suministrando cada vez más energía. Damos cuerpo y alma al trabajo. Seguimos queriendo dominar el tiempo, controlarlo, pero esto es solo una ilusión. Tenemos que mantener una imagen idealizada de nosotros mismos, hasta el punto de ignorar nuestro propio valor y riqueza en favor del trabajo», resume el trabajo de la bailarina y coreógrafa francesa.

La chipriota Milena Ugren Koulas presenta 'Dead Mouse' interpretada por Theo Samsworth y Christopher Mills. La obra coreográfica pertenece a una investigación sobre trauma y resiliencia que la coreógrafa lleva cinco años realizando junto con bailarines con los que colabora. «En situaciones extremas que amenazan la vida, si luchar o huir es imposible, la última estrategia biológica e instintiva de supervivencia es un colapso total de los músculos y la energía, o la inmovilidad y parálisis conocidas como 'hacerse el muerto'. Esta respuesta biológica e instintiva reduce el miedo y el dolor para limitar el sufrimiento o, si se presenta la oportunidad, crea la capacidad de luchar o huir. En el caso de la supervivencia, existen diferentes factores y acciones que pueden ayudar a prevenir el trastorno de estrés postraumático y a desarrollar la resiliencia. Uno de ellos es el amor y el apoyo adecuado de otra persona», explica.

La coreógrafa y bailarina china Shuchang Chen, que ha sido distinguida en 29MASDANZA con el galardón a la mejor Intérprete, presenta su pieza 'This Woman'. «Las mujeres de Asia Oriental llevan la disciplina a lo largo de toda su vida, y cuando te fijas, ves un sinfín de explotación y contención», explica la sinopsis.

'Simposio', creada e interpretada por los italianos Lia Claudia Latini y Giovanni Leonarduzzi, narra desde el relato de Platón hasta nuestros días, una tensión continua en busca del cuerpo total, único, completo. Desde los 'hermafroditas' narrados en el discurso de Aristófanes, figuras sobrenaturales, en fuerza y forma, hasta el cuerpo dividido que tenemos. El intento de reencuentro, la tensión hacia la plenitud, la relación nunca está completamente 'satisfecha' porque ahora es imposible volver a ser un 'cuerpo único'. Un deseo perenne de reencuentro, un deseo que anima y mueve los cuerpos.

Respaldo institucional

29MASDANZA está dirigido por Natalia Medina Santana desde la productora Qué Tal Estás S.L. y organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, contando con el apoyo del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – Ministerio de Cultura), el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Red A Cielo Abierto, Acción Cultural Española (Programa PICE), y la financiación de la UE: Next Generation EU, Ministerio de Industria y Turismo de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'Promotur Islas Canarias'.

La información sobre la programación del festival se encuentra en la web oficial https://www.masdanza.com; y en la página digital de Cultura Lanzarote https://culturalanzarote.com/eventos/masdanza-2024/.