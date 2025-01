Lanzarote despide con honores a la flota de la RORC Transatlantic Race

Lunes, 13 de enero 2025, 10:32 Compartir

Lanzarote ha vuelto a ser el lugar elegido para dar inicio a la RORC Transatlantic Race, una prestigiosa competición oceánica que celebra su undécima edición, generando gran expectación entre la población local. La salida reunió a un público entusiasta que no quiso perderse el espectáculo, llenando las plazas de un barco de espectadores y congregando a decenas de amantes de la vela que siguieron el evento en directo desde la gran pantalla instalada en Marina Lanzarote. Además, los destacados regatistas locales Rayco Tabares y Alfredo González comentaron los primeros momentos de la competición, compartiendo su experiencia y conocimientos náuticos. A la cita tampoco quiso faltar el Consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Ángel Monzón, que manifestó nuevamente el orgullo que representa para la isla, ser puerto de salida de esta magnífica regata.

Las 17 embarcaciones participantes, con tripulaciones provenientes de hasta 18 nacionalidades, han dedicado meses a preparar esta desafiante travesía que las llevará hasta la Isla de Granada, situada a 3.000 millas náuticas de Lanzarote.

La salida comenzó a las 12:30 horas con los multicascos, entre los que se encontraban el Dakota, Finn, Perros-Guirec, Picomole y Rayon Verti - The Beautiful Watch. Cinco minutos después, los monocascos tomaron el relevo, incluyendo al Lucky, SISI y Tschüss 22 en la clase IRC Zero; al Haspa Hamburg, Ino Noir, Unship-Pour Enfants Du Mekong - 2H y Victoria en la clase IRC One; y al Fujimo AB, Papta Negra, Rock'n Roll C40, Spirit Of Helsinki y Tquila C40 en la clase IRC Two. La salida estuvo cargada de emoción y las tripulaciones ejecutaron sus primeras maniobras, cada una con diferentes objetivos, pero con la misma meta: llegar a puerto en Camper & Nicholsons Port Louis Marina.

En palabras de José Juan Calero, consejero delegado de Calero Marinas «Esta es la 11ª edición de la RORC Transatlantic Race y estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado, esta colaboración durante años con el RORC es estratégica para Lanzarote. Es una regata clave para las embarcaciones que navegan del Mediterráneo al Caribe. Este año nos emociona especialmente, ya que el pronóstico de viento es espectacular, y nos enorgullece que esta regata sea la primera en celebrarse durante el año del centenario del Royal Ocean Racing Club».

Más de 1.000 personas de todo el mundo siguieron la cita a través del streaming del evento. Los aficionados podrán seguir la evolución de la regata a través de la aplicación Yellow Break o en la web https://rorctransatlantic.rorc.org/

La RORC Transatlantic Race está organizada por Calero Marinas, la International Maxi Association y el Yacht Club de France. La RORC Transatlantic Race cuenta con el apoyo de Lanzarote Sport Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), Deportes del Cabildo de Lanzarote, Turismo Arrecife y la colaboración del Real Club Náutico de Arrecife (RCNA).

