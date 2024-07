Consume Lanzarote 2024 empezará el 22 de julio con 9.500 tarjetas monedero

José R. Sánchez López Arrecife Lunes, 1 de julio 2024, 23:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La tercera campaña de Consume Lanzarote, iniciativa con aval del Área de Comercio del Cabildo, así como de Felapyme, tendrá vigor durante este verano semanas antes de lo anunciado. Ya está abierto el plazo para que las empresas interesadas se adhieran, a través de la web de la iniciativa. Y el 22 de julio será cuando se abra el periodo para que los consumidores se hagan con las tarjetas monedero, con los mismos protocolos empleados en las campañas desarrolladas en 2022 y 2023; se aseveró en la presentación hecha este lunes, con Aroa Revelo, consejera; y Daniel González, portavoz empresarial.

Se pondrán a la venta nada menos que 9.500 bonos monedero, de manera que se incrementa el número con respecto a los dos precedentes. Cada tarjeta se venderá al precio de 30 euros, con la particularidad de que el usuario contará con otros 30 euros de regalo. Para permitir que haya una amplia cobertura poblacional de la iniciativa, se ha decidido seguir con un límite de tarjetas por comprador, cifrado en media docena. También hay fijado un tope de compras en cada uno de los establecimientos colaboradores.

La iniciativa se prevé que sirva para introducir en la economía local un volumen económico cifrado en 570.000 euros.

Las entidades interesadas en inscribirse tendrán hasta el 31 de agosto para hacerlo, explicó Aroa Revelo a pregunta planteada por CANARIAS7. Para hacer compras habrá de tiempo hasta el día final de septiembre.

Se espera contar con al menos la misma cantidad de comercios colaboradores que hubo en la segunda temporada de Consume Lanzarote, desarrollada en los rimeros meses de 2023, según Daniel González. Fueron sobre 250.

No serán reembolsables

Las tarjetas funcionarán como monedero. Se podrán canjear en todos los comercios adheridos que no hayan alcanzado su límite de canje. Y se deberá tener en cuenta que no se devolverá dinero en efectivo; ni en la compra, ni en la devolución del producto. Una vez adquiridas las tarjetas no podrán ser devueltas y se ha descartado que sean transmisibles entre usuarios. En caso de no emplearse la tarjeta antes del fin de la campaña perderá su validez y no será reembolsable. De este modo se repite la dinámica de las dos campañas previas.

La relación de establecimientos adheridos, por sectores económicos y por municipios, se irá renovando de modo periódico en la web de la campaña, instrumento crucial para tramitar la adquisición de las tarjetas, a partir del cuarto lunes de este nuevo mes. Se facilitarán enlaces directos a través de las páginas oficiales de primera Corporación y Felapyme.

Con mascota

La presentación se hizo con una mascota, sin bautizar todavía, que se empleará estos días para hacer publicidad de la nueva campaña por los siete municipios. Se confía en que sea exitosa la experiencia. En la experiencia de 2022 se arrancó con 5.000 tarjetas, que se agotaron en horas. En 2023 se llegó a 7.666 bonos, que también fueron adquiridos en poco tiempo. Vistos los precedentes, por ello se ha optado por llegar hasta 9.500.