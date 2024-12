Bergaz insta a quitar los aerogeneradores de Montaña de Mina

CANARIAS7 San Bartolomé Jueves, 5 de diciembre 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Marcos Bergaz, diputado socialista, instó este jueves al Gobierno de Canarias, en el Parlamento regional, a tomar medidas destinadas a desmantelar el parque eólico de Montaña de Mina, inoperativo desde hace años, con alto peligro potencial.

Instó Bergaz al cumplimiento del anuncio planteado desde el Ejecutivo en abril pasado.

Este parque, originalmente de 1,125 kW y formado por cinco aerogeneradores, se encuentra en desuso desde 2017, después de que el 10 de marzo de 1992 se le otorgaba la autorización administrativa de puesta en servicio.

En este momento ha superado su vida útil de un cuarto de siglo, como resulta del informe de 1 de diciembre de 2011, emitido por el entonces jefe de servicio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Bergaz explicó que, ante el estado de «completo abandono» de la instalación, el Ayuntamiento de San Bartolomé en noviembre de 2023 requirió al Gobierno de Canarias su desmantelamiento por «evidentes» razones de seguridad, debido al mal estado de los aerogeneradores y de conformidad con el artículo 25 del Reglamento que regula la Instalación y Explotación de los Parques Eólicos, aprobado por Decreto 6/2015, de 30 de enero.

El diputado socialista recordó que, a consecuencia del viento y su obsolescencia, uno de los aerogeneradores se desmoronó en enero del año pasado, por lo que la Consejería de Transición Ecológica tuvo que retirarlo. «En abril anunciaron que procederían al desmantelamiento del resto de aerogeneradores de forma inmediata, pero, sin embargo, estamos en diciembre y siguen en el mismo sitio», remató Bergaz.

Para Bergaz, ha transcurrido un plazo «más que considerable» desde aquel anuncio y la Consejería, «que reconoce su deber de desmantelar el parque, y tras no obtener respuesta de la empresa propietaria del mismo, la mercantil Energías Limpias Canarias S.L., no ha retirado los cuatro molinos existentes, el cableado adherido y no ha restaurado el terreno».