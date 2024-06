Acampar en Papagayo, a partir de comienzos de julio

José R. Sánchez López Yaiza Sábado, 22 de junio 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Aspectos administrativos han afectado a la cesión a un tercero, por parte del Cabildo, de la gestión de la zona de acampada de Papagayo. Como consecuencia directa, la apertura del espacio tendrá lugar a comienzos de julio y no en este fin de semana, como se llegó a definir durante la pasada Semana Santa.

Según detalles facilititados por Samuel Martín, consejero, el camping operará hasta comienzos de octubre, con las mismas tarifas que se emplearon en 2023. La gestión se espera que quede adjudicada antes de que acabe junio, con un presupuesto de salida cifrado en casi 64.000 euros.

La acampada en casetas cuesta 6 euros diarios a residentes y 8 euros diarios a no residentes. El precio para caravanas y autocaravanas es de 9 euros para residentes y de 11 euros diarios para no residentes. En todos los casos, los precios son para un tope de cuatro personas. Desde el quinto campista mayor de 14 años, deberá abonarse 2 euros más al día, los residentes, y 3 euros más al día los no residentes.

El área de acampada de Papagayo dispone de 220 parcelas destinadas a casetas grandes (7x9 metros aproximadamente), caravanas y autocaravanas. Además, tiene 64 plazas para acampar en casetas y tiendas de campaña de 3 por 4 metros. Hay dduchas interiores y exteriores, fregaderos, enganchesde agua, vigilancia cotidiana, zonas de barbacoa, depuradora de última generación, sistema contraincendios y placas fotovoltaicas.