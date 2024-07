Más de 200 negocios se adhieren a la nueva campaña de Consume Lanzarote

José R. Sánchez López Arrecife Viernes, 19 de julio 2024, 22:57 | Actualizado 23:15h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La relación precisa de negocios adheridos a la tercera edición de Consume Lanzarote cuenta en este fin de semana con más de 200 nombres diferentes. Y es muy probable que el listado vaya a más, considerando que para ser parte de la campaña se ha dado de plazo hasta finales de agosto.

Principalmente se cuenta con referencias de Arrecife, como ya aconteciera en las campañas de inicios de 2022 y comienzos de 2023. También hay establecimientos en abundancia con base en los municipios de San Bartolomé y Tías. La lista al detalle, por ámbitos y por sectores económicos se puede consultar en la web de la campaña (www.consumelanzarote.org), con aval del Cabildo y Felapyme, tal y como quedó patente en la presentación realizada en el primer día del mes en curso.

La misma web servirá a partir del lunes para la adquisición de los 9.500 bonos que saldrán a la venta. Y se podrá hacer uso de los mismos en esa misma jornada, con el último día de septiembre como fecha tope de empleo. Por cada bono hay que hacer un pago de 30 euros, con tope de media docena por cada persona interesada. Cada bono tendrá un valor de 60 euros a la hora del empleo.

Plazo cerrado para el uso

Como ya CANARIAS7 dio cuenta, las tarjetas funcionarán como monedero. Se podrán canjear en todos los comercios adheridos que no hayan alcanzado su límite de canje, establecido en 6.000 euros para cada negocio implicado. Y se deberá tener en cuenta que no se devolverá dinero en efectivo; ni en la compra, ni en la devolución del producto. Una vez adquiridos los bonos, que es my probable que se agoten antes de que concluya el mes, no podrán ser devueltos y se ha descartado que sean transmisibles entre usuarios, como en las campañas previas. Caso de no emplearse la tarjeta antes de acabar la campaña, se perderá la inversión hecha.

El hecho de que esta tercera edición de Consume Lanzarote tenga desarrollo durante el periodo estival obedece a que se quiso evitar que quedara esta campaña solapada por la iniciativa de similar estilo que el Gobierno de Canarias puso en marcha durante los primeros meses del ejercicio.

La campaña con más volumen económico

Y cuenta la actividad con la virtud de que servirá para movilizar más fondos económicos que en las dos campañas precedentes; según ha venido resaltando en los últimos días Aroa Revelo, consejera insular de Comercio y Consumo. Esta tercera campaña debrá servir para inyectará más de 570.000 euros al tejido empresarial durante dos meses, «casi un 25% más que la pasada edición».

Además de valer la web propia de la actividad, se facilitará un enlace directo a través de las página oficial de la primera Corporación. Igual hará Felapyme.