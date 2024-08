Vecinos de San Agustín alertan de un aumento de robos en complejos Los afectados admiten que ya no se sienten seguros | En uno de los casos sustrajeron el vehículo a una residente en unos apartamentos

Cunde la preocupación entre los residentes habituales y los que suelen pasar uno o dos meses en verano en complejos de apartamentos y bungalows en San Bartolomé de Tirajana, sobre todo en San Agustín. Perciben un notable incremento de los robos, afortunadamente sin daños a personas. «No hay semana que no tengamos conocimiento de un nuevo incidente». Unas veces entran por la fuerza en los inmuebles y en otras aprovechan los descuidos de las familias. «Ya no nos sentimos seguros», se lamentaba este viernes una vecina.

«Sabemos que en verano hay más gente en la playa y que, por tanto, estas zonas se convierten en un reclamo para los ladrones, pero lo de este año no lo habíamos visto nunca», subrayó. Todos estos casos han dado pie a denuncias en comisaría, pero la Policía Nacional no aporta datos estadísticos a tiempo real y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no le consta ese aumento de incidencias.

Los afectados, a modo de ejemplo, enumeran algunos casos, como aquel en el que, días atrás, arrancaron incluso una ventana para poder acceder. Y en otro arramblaron con la caja fuerte, que luego apareció abierta y destrozada en un barranco cercano. Con todo, la incidencia más llamativa fue la que tuvo que ver con una vecina a la que, en un descuido, se le olvidó la bolsa de la playa en la terraza. Dentro guardaba la llave del coche, que no tardaron en sustraérselo del parking.

En otro complejo una pareja optó por seguir a un individuo que les pareció sospechoso y que portaba un destornillador para forzar puertas. En cuanto lo intimidaron y lograron que abandonara las instalaciones, se dieron cuenta de que tenía incluso a una hija suya disfrutando de la playa.