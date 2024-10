Los trabajadores del Centro Insular de Deportes reclaman que sus despidos suponen «una catástrofe evitable»

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de octubre 2024, 13:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los 38 trabajadores del Centro Insular de Deportes afectados por el próximo cierre de la instalación, a través de su sindicato UGT Canarias, reclaman la constitución de una mesa negociadora para evitar el despido de los mismos. En una rueda de prensa, a la que asistió Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT Canarias, junto a representantes de los trabajadores afectados, se destacó que estos despidos suponen «una catátrofe evitable».

Fajardo resaltó que en estos momentos no existe una mesa de negociación con el Cabildo y con la empresa adjudicataria del servicio -Clece- e instó a que esta mesa inicie su diálogo a partir de la primera semana de noviembre. El secretario de Organización de UGT Canarias resaltó que entienden las razones esgrimidas por el Cabildo, pero recalcó que es «inadmisible» que el contrato esté en nulidad desde 2018, lo que evidencia «una mala gestión del Cabildo. Esto viene de la época de Ángel Víctor Torres y posteriormente de Francisco Castellano como consejeros de Deportes, por lo que hay que encontrar soluciones«.

Para el sindicato la única vía posible «es que el Cabildo rescate el servicio de gestión deportiva de manera temporal para que estos 38 trabajadores puedan acogerse a un Erte y posteriormente cuando se licite un nuevo servicio, a la finalización de las obras del Centro Insular de Deportes, la nueva empresa adjudicataria los subroge. Es una vía posible y estamos a tiempo de poder lograrlo para salvar los puestos de trabajo de estas 38 familias. Si hay voluntad, el Cabildo puede rescatar este servicio«, se recalcó. El Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejería de Deportes, ha manifestado hace días que esta solución no era jurídicamente posible, aunque el sindicato cree que sí es viable.

«A partir de noviembre empezaremos con movilizaciones. Lo primero es la creación de una mesa negociadora con todas las partes implicadas -trabajadores, Cabildo y Clece- y posteriormente haremos asambleas con los usuarios de la instalación«, avanzaron. Héctor Fajardo quiso destacar que »no se ha negociado con el Cabildo. Una cosa es informar y otra es negociar«, en relación a las reuniones que Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, ha mantenido con los trabajadores.

«Todo pasa por la voluntad del Cabildo», afirmaron. Por su parte, Joao Raúl Da Silva Gonzaga, portavoz de los trabajadores, afirmó que el argumento sobre la nulidad del contrato de la empresa adjudicataria (Clece) es «inadmisible» ya que se trata de un tema conocido desde 2018, «a lo que se une que Clece ha presentado por escrito su intención de prorrogar el contrato del servicio. No entendemos que el Cabildo no haya buscado una solución durante este tiempo. La culpa no es de Clece», y añadió a continuación la siguiente pregunta: «¿Por qué el Cabildo sí prorrogó los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, y el de técnicos deportivos no?«.

El Centro Insular de Deportes necesita una remodelación urgente y se espera que a partir de enero se inicie una obra que puede durar unos dos años. 38 trabajadores ven peligrar su puesto de trabajo y la solución a su conflicto se prevé complicada, aunque entablar cuanto antes una mesa negociadora puede ser el primer paso para intentar buscar una vía.