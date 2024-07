Los vecinos de Playa del Hombre le muestran al alcalde de Telde sus preocupaciones

CANARIAS7 Telde Miércoles, 3 de julio 2024, 15:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El local social Las Olas acogió un encuentro vecinal entre el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y los residentes de Playa del Hombre. Con una asistencia bastante considerable, más de 100 personas, los vecinos trasladaron al primer edil, que asistió junto a concejales del gobierno, su preocupación por la situación del asentamiento instalado en las parcelas privadas que lindan con la calle Pío Baroja.

La directiva del colectivo medió durante la reunión e hizo de altavoz de los residentes. Cabe destacar que este no es el primer encuentro entre el alcalde, el colectivo y vecinos. Desde hace meses se viene generando una hoja de ruta con diversas actuaciones en este núcleo poblacional. Además, diferentes ediles siguen un contacto fluido con los vecinos tratando acciones propias de cada área municipal.

Los residentes trasladaron al gobierno municipal, y al alcalde en primera persona, su preocupación por el asentamiento y los problemas de convivencia que se están generando, además de los propios relacionados con la sanidad y tratamiento de los residuos. Un malestar al que Juan Antonio Peña se comprometió a rebajar con acciones contundentes y productivas.

El área de Urbanismo, que dirige Juan Francisco Jiménez, ha mantenido reiteradas conversaciones con los propietarios de los terrenos sobre los que se ubica este asentamiento, que son privados, con el fin de que cese a la actividad que se está permitiendo y de la cual no tiene autorización ni legalización. Además, se les ha notificado de manera oficial y se les ha dado el plazo de un mes para actuar. La fecha límite expira el próximo 19 de julio. De no ser así, la administración local interpondrá multas coercitivas a partir de ese momento. Desde Urbanismo se pone de manifiesto la voluntad expresada por los propietarios y espera que se materialice lo antes posible. «Deben poner fin a la actividad y limitar los accesos a sus terrenos», asegura Jiménez.

Los servicios sociales municipales llevan tiempo trabajando con las personas y familias instaladas en estos terrenos privados. En los próximos días el personal del área, junto a la Policía Local, informará a estos ciudadanos el día del cierre del acceso de los terrenos, con el fin de que no se queden incomunicados los vehículos instalados. Además, se atenderá la situación personal y familiar de cada individuo, como se les ha brindado siempre. Cabe recordar que el proyecto sinhogarismo impulsado por el área de Servicios Sociales ya hizo un primer balance de la situación y se tramitó ayudas en noviembre de 2023.

Desde los lindes municipales y públicos, el Ayuntamiento de Telde comenzará a colocar las barreras necesarias para evitar el acceso a los terrenos, ya que se está produciendo la entrada de vehículos no autorizados al tránsito por lugares no permitidos. Unos obstáculos que no permitirán la entrada, por lo que los vehículos situados en el interior de los terrenos deben desalojar cuanto antes el lugar, con el fin de no quedar atrapados y no poder salir en los próximos días. Una vez instaladas las barreras su eliminación será muy compleja, de ahí la recomendación de abandonar el lugar.

Todas estas acciones llevan tiempo tramitándose en las diferentes áreas, pero serán en las próximas horas y días cuando se actúe con contundencia debido al incremento del asentamiento, el tratamiento de los residuos y las quejas sanitarias expuestas por los propios vecinos del lugar.

