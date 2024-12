Telde se queda sin PFAE y el alcalde cuestiona los criterios de adjudicación del Gobierno de Canarias

CANARIAS7 Telde Lunes, 9 de diciembre 2024, 17:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Nueva Canarias en Telde denunció este lunes que «el Gobierno de Juan Antonio Peña desprecia a las personas desempleadas del municipio» al perder una subvención de 2 millones de euros para los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE). Según desvelaron por primera vez Telde se queda sin PFAE, al no lograr la aprobación de ningún proyecto en la última convocatoria.

Posteriormente, el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, trasladó su agradecimiento al personal del Ayuntamiento de Telde y, en concreto, a la Concejalía de Desarrollo Local, que dirige Nayra Navarro, por su esfuerzo «incuestionable» en la tramitación de los expedientes que pretendían acogerse a las subvenciones del Servicio Canario de Empleo. En este sentido, el área presentó varias propuestas de proyectos de Formación en Alternancia con el Empleo que finalmente no han sido concedidas por el Gobierno de Canarias. El primer edil asegura que «el personal municipal, durante meses, en transversalidad con diferentes concejalías, ejecutó correctamente los expedientes, presentando la solicitud en los plazos marcados por la convocatoria. Un esfuerzo digno de elogiar y de entender«.

Pese a ello, los criterios del órgano regional no han sido favorables para Telde, ya que no ha concedido dichas subvenciones a la ciudad. Juan Antonio Peña señala que «se deben mejorar los criterios, las valoraciones y la igualdad entre instituciones para realmente poder optar todos, en las mismas condiciones». Así, hace hincapié en que «es duro realizar todos los trámites y que posteriormente no sea entendible«.

En esta línea, el alcalde hace un llamamiento al Gobierno de Canarias, al Servicio Canario de Empleo y a los grupos políticos con representación autonómica -gobierno y oposición - para «trasladar estas inquietudes y la necesidad de mejoras en los criterios de valoración, para que el reparto de las subvenciones sea más equitativo«.

Además, el regidor se dirigió a las formaciones políticas que «usan el amarillismo para destruir con las políticas sociales y con los asuntos que atentan contra las familias más desfavorecidas, jugando a la incertidumbre, contando verdades a medias y faltando el respeto a la plantilla municipal y su profesionalidad«. Peña declara que »no todo vale en política y jugar con las ilusiones y la esperanza de los desempleados no está bien«. Asimismo, invita a »gastar esas energías y esfuerzos destructivos en convertirlos en constructivos y en remar en una sola dirección, huyendo de atacar a este gobierno local y centrándose en cómo hacer para mejorar los criterios de valoración para que sean efectivos«.