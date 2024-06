Telde celebra un Pleno lleno de dudas, reproches y complicadas insinuaciones

Rafael Falcón Telde Viernes, 28 de junio 2024, 15:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Pleno del Ayuntamiento de Telde del mes de junio, que comenzó en buena sintonía, finalizó como el rosario de la aurora. Cuando las aguas estaban tranquilas y el alcalde Juan Antonio Peña quiso resaltar durante la celebración del Pleno el excelente comportamiento mantenido por todos en el Pleno anterior, en el que se tuvo que suspender la sesión por el desvanecimiento de Sergio Ramos, y en el que el propio vicealcalde agradeció el trato recibido, el Pleno de junio concluyó entre reproches y complicadas insinuaciones.

La caja de los truenos llegó en el turno de ruegos y preguntas. El alcalde advirtió que como en el anterior Pleno la oposición no tuvo la oportunidad de ejercer este derecho no habría límite. La luz se fue encendiendo cuando Pilar Mesa, concejala de CC, aludió a la pérdida de subvenciones por parte de la concejalía Servicios Sociales y a qué esconde Gestel, refiriéndose al concejal Juan Martel como que había perdido una gran cantidad de votos en las últimas elecciones, añadiendo que siguiese con sus «artimañas». Este término provocó que el alcalde Juan Antonio Peña reprochara la mención de esos calificativos y puso calma, pero todo estalló tras la intervención en ruegos y preguntas de Rita Esmeralda Cabrera, concejala de Vox. La representante de Vox insinuó que podría existir «nepotismo» en la adjudicación de un contrato menor para desarrollar el Día Mundial de la Salud y que la empresa adjudicataria era de una 'amistad' de la concejala de Sanidad Janoa Anceaume. Esto provocó la respuesta del alcalde: «Si tiene dudas y está tan segura, acuda a los juzgados. Que no le tiemble el pulso. Hágalo, en vez de estar diciendo y no haciendo»,

Más contundente fue el vicealcalde Sergio Ramos. «Si usted tiene alguna duda sobre Janoa Anceaume o sobre mí vaya al juzgado. No permito ni una sola sombra de corrupción. Y le voy a decir más, renuncio a mi aforamiento como senador para que me denuncie. Usted está acostumbrada a montar el lío y enredar, cosa que no le voy a permitir», destacó el portavoz municipal del PP. Sobre la pérdida de subvenciones, aludida con anterioridad por Pilar Mesa (CC), Sergio Ramos también tuvo palabras concluyentes: «Usted habla de pérdida de subvenciones, pues bien, Telde perdió en Turismo, con Héctor Suárez, compañero suyo de partido, una subvención de 529.000 euros, más intereses».

Con este ambiente enrarecido finalizó un Pleno en el que se secundó, con los votos en contra del PP, la moción del PSOE por la que se pide al Gobierno de Canarias la retirada del proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Por último, destacar que en el Pleno se aprobó la petición del jefe de gabinete de Alcaldía, Ángel García, para compatibilizar su cargo de personal eventual con el ejercicio de la actividad privada de relaciones públicas; y la proposición del PSOE de ampliar la línea 75 de Global hasta el aeropuerto.

La noticia adelantada ayer por CANARIAS7 sobre la falta de pago de los proveedores del carnaval de Telde 2024 por parte de la empresa municipal Gestel corrió como la pólvora por los pasillos antes del Pleno. Desde el Ayuntamiento de Telde se confía en poder solucionar este asunto a la mayor brevedad posible. El Ayuntamiento no ha abonado el coste de la encomienda a Gestel por el atasco existente en Intervención. Se está en el proceso de ir desbloqueando poco a poco los pagos, aunque los empresarios involucrados en el carnaval del circo de Telde lo que esperan es poder cobrar cuanto antes por los servicios prestados. Por su parte, la oposición cree que Gestel es un cuello de botella que se asfixiará por la falta de liquidez.