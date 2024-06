Nueva Canarias en Telde define al gobierno municipal como «el de la fanfarria»

Rafael Falcón Telde Viernes, 21 de junio 2024, 13:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El grupo municipal de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Telde compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer balance de la gestión del actual gobierno que lidera Ciuca, junto a PP, MxT y CC -Juan Martel-. «El eslogan que tuvieron en campaña de 'Telde Adelante' se ha transformado en 'Telde estancado'. El municipio va hacia atrás», destacó Celeste López, portavoz municipal del grupo.

Celeste López compareció en la cafetería La Boheme de Telde junto a los también ediles Minerva Alonso, Álvaro Monzón y Servando González, acompañados por José Luis Macías, líder de NC en Telde. «Este es un gobierno de fanfarria, de la fiesta y la foto, pero de la nula gestión. Ceses de concejales, transfuguismo político, cese y contratación de asesores, trapisondas políticas y una inestabilidad manifiesta», destacó la portavoz de NC que añadió que el gobierno que lidera Juan Antonio Peña «es el de la inercia. Muchos trámites que dejamos preparados en el anterior gobierno se los apropian como suyos, como el IBI, los 33 nuevos policías, la lista de reserva, las luminarias de la costa, el rompeolas o la reforma de los parques infantiles. En los Plenos, si no es por los manifiestos o las felicitaciones podrían durar diez minutos. Es un gobierno sin rumbo. De las diez medidas que indicaron que iban a realizar no han cumplido ni una. Se ha producido un auténtico fraude electoral. No paran de anunciar planes de asfaltado y no se ha asfaltado en un año ni una sola calle de Telde; dijeron que iban a abrir el Paco Artiles y no se ha movido nada; en La Barranquera el alcalde ha permitido su apertura con un aumento de un 40% en las tarifas a los usuarios;dijeron que el Mercado Municipal abriría de inmediato y nada de nada, queriendo privatizarlo; y en cuanto a obras más de lo mismo, porque nada sabemos de los aparcamientos de San Gregorio y San Juan, ni de la reforma del parque de San Juan», incidiendo también en la nula «transparencia y la falta de respeto a la oposición» y en el retroceso que está sufriendo el área de asuntos sociales.

