Juan Antonio Peña recibe el alta hospitalaria El alcalde de Telde ha querido agradecer a todo el personal del Hospital Insular su trato | «Me he sentido seguro y entre profesionales»

Rafael Falcón Telde Jueves, 3 de octubre 2024, 17:18

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, ha recibido en la tarde de este jueves el alta hospitalaria. Tras su intervención quirúrgica del pasado lunes, en la que le extirparon un nódulo benigno en la glándula parótida derecha, Peña ya se encuentra en su domicilio.

A través de sus redes sociales ha enviado el siguiente comunicado: «Hace unos minutos he recibido el alta hospitalaria. Gracias a todo el personal del Hospital Insular, sea cual sea su función, me he sentido seguro y entre profesionales«.

«Estaré activo pero también necesito recuperarme. Ha sido un proceso muy complicado y estoy convencido de que las secuelas también desaparecerán rápido. Gracias por tantos mensajes y tanto cariño«.

Ahora planifica su incorporación, definiendo dos etapas. La primera, la más rápida, será el seguimiento administrativo de la gestión municipal que compaginará desde la institución municipal y desde su domicilio. La segunda etapa, la que se demorará un poco más, su presencia en los actos públicos, debido a las dificultades físicas que le deja la intervención quirúrgica.

La extirpación del nódulo se produce próximo al oído y desciende por su borde dirigiéndose hasta el cuello. Una sutura de más de 70 puntos y que, aunque no estuviera afectado el nervio trigémino, para la intervención era necesario el aislamiento y la manipulación. Es por ello que tiene partes de la cara afectadas en su movilidad. Se estima que recupere la movilidad con el paso de los días y semanas, ya que no existen daños en los nervios.

Temas

Telde