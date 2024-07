Jinámar recupera 30 años después las enseñanzas del folclore

Rafael Falcón Telde Domingo, 7 de julio 2024 | Actualizado 09/07/2024 08:39h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Jinámar retoma una actividad que fue seña de identidad hace casi 30 años. La Asociación Cultural Entre Amigos recupera a finales de este mes de julio las enseñanzas de folclore gratuitas, gracias a una subvención concecida por la consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con su consejero Teodoro Sosa al frente, y lo hace gracias al proyecto 'Talleres de Tradición y Cultura: Xinámar' para impartir clases de timple, laúd, bandurria y guitarra, además de canto, percusión y grupos de folclore. A todo ello se suma una propuesta de tradiciones para niños de 3 y 6 años.

Hace 40 años, unos jóvenes de Jinámar se reunían en los bajos de su bloque a tocar el timple y compartir vivencias. Aquel movimiento fue germinando hasta crear la Asociación Cultural Entre Amigos, que preside Suso Santana, con el folclore y la cultura como nexo de unión, en una época de enorme dificultad.

El Centro Cívico de Jinámar, antigua Gerencia, es la sede de una asociación que no para de crecer. Entre Amigos nació en una etapa complicada. «Esto era casi lo único que teníamos para entretenernos sanamente. Por no haber no había ni carreteras en el barrio por aquel entonces. La precariedad era mayúscula y había un estigma para los que nacimos en Jinámar enorme. Si buscabas trabajo y decías que eras del barrio no te daban ese empleo», relata el presidente de la asociación.

Suso Santana y los miembros de Entre Amigos han luchado y defendido Jinámar, y en esa lucha que arrancó cuando eran niños en 1984 continúan. Entre los objetivos fundacionales, se encontraban el rescate y conservación de los valores tradicionales de Canarias, el fomento desde la infancia del despertar de los valores culturales que les definen como pueblo, la promoción entre los más jóvenes de los valores y costumbres de sus antepasados y la potenciación de nuestro acervo cultural en todas sus facetas.

La realidad social y la constancia de los ensayos se convirtieron rápidamente en la excusa perfecta para el nacimiento una familia, un lugar donde no solo se aprendía, sino que también se escuchaban los diferentes problemas y dificultades que surgían en Jinámar. El folclore se convirtió en la llave para que la Agrupación Folclórica se constituyese en una Asociación Cultural al servicio de los vecinos y vecinas más desfavorecidos del lugar.

Ahora, con la recuperación de esta escuela-taller, que dejó su actividad por los años 90, están encantados para poder seguir germinando esa semilla que sigue sumando años. Las actividades se impartirán todas las semanas desde el comienzo de su ejecución, durante seis meses en el Centro Cívico de Jinámar, en horario de tarde, desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2024. Los participantes tendrán todas las semanas una hora de clase de grupo reducido, donde se les agrupará teniendo en cuenta el tipo de instrumento, nivel y edad.