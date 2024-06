Los Tarahales estrena su renovada carretera

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de junio 2024, 16:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En el barrio capitalino de Los Tarahales ya se puede caminar con tranquilidad gracias a la recién renovada carretera dotada de aceras, zonas verdes, alumbrado y redes de saneamiento y pluviales y de telecomunicaciones. Una obra muy demandada por el vecindario que el Cabildo ha finalizado esta misma semana gracias a una inversión de 2,8 millones euros procedentes del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos.

El líder del Ejecutivo insular, Antonio Morales, acompañado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal capitalino de Planificación y Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, visitaron esta mañana la vía ya culminada y pudieron comprobar 'in situ' el óptimo resultado de unos trabajos.

Una vía diseñada para la ciudadanía

Ambas autoridades coincidieron en describir la zona mejorada como una vía diseñada para el disfrute y la seguridad de las y de los ciudadanos, después de que la Recta que discurre entre el cruce de Los Tarahales y el Colegio Arenas haya sido sometida a una transformación integral.

Y es que la antigua carretera, que cuenta con calzada única de dos carriles de circulación, uno por cada sentido, tenía un margen derecho, en dirección a la calle Lomo La Plana, en el que no había aceras y se utilizaba como una banda de aparcamiento no ordenado. Además, en dirección a la calle Lomo San Lázaro y aunque los márgenes eran algo más amplios y había zonas pavimentadas o con aceras, no existía continuidad en los recorridos, ya que se veían interrumpidos por los muretes de separación de parcelas y por los numerosos vehículos aparcados sin orden, en línea o en batería.

Pero, hoy, el panorama es radicalmente diferente y la Recta es otra, porque se ha reordenado su sección transversal, para compatibilizar la circulación rodada con los espacios de aparcamiento, los recorridos para peatones y las zonas verdes, y, de este modo, se ha proporcionado una continuidad peatonal a todo el tramo, con la creación de aceras en ambos márgenes, siempre con las condiciones de accesibilidad adecuadas.

De igual manera, la vía dispone de nuevas redes de saneamiento y de pluviales en la traza de la calzada y se han dejado previstas las acometidas domiciliarias de cada parcela, para su futura conexión.

Se ha renovado, igualmente, todo el alumbrado público, con la instalación de iluminarias de led de 22W energéticamente eficientes, y se ha cambiado y adecuado a la normativa vigente el cuadro regulador de ese alumbrado.

Y, finalmente, para la red de telecomunicaciones, se ha dejado prevista una canalización de cuatro tubos de PVC de 110 milímetros de diámetro, con objeto de que las empresas de telefonía puedan soterrar las redes aéreas actualmente existentes en la zona.

