La Solana sigue sin agua continua y Telde mira para otro lado

Los vecinos de La Solana ya no saben a quién acudir. Sienten que no existen para la administración. Esa es la sensación que se les queda después de llevar años tocando puertas para reclamar un servicio básico que, entienden, no se le niega a nadie, menos a ellos: el derecho a un suministro continuo de agua de abasto. Su última estocada les llegó estos días vía Diputación del Común, desde donde les han informado de que han tenido que recordar nuevamente al Ayuntamiento de Telde su obligación de colaborar con este organismo.

La comunicación data del 30 de octubre y en ella María Aránzazu Tejera, adjunta segunda a la Diputación del Común, reitera a la corporación local que sigue esperando una respuesta a la solicitud de informe que se le hizo respecto a la demanda de los vecinos de La Solana, que viven del agua de pozos de la zona y solo tres días a la semana. El expediente data de 2021 y sigue, tres años después, sin cerrarse.

Pablo Agriela, presidente del colectivo vecinal Berreras de La Solana y de la plataforma de vecinos del Valle de Casares, difundió un escrito en redes sociales a los residentes de estos pagos en el que no podía ocultar su malestar. «La asociación de vecinos nacida en el año 2018 sigue esperando que algún político coherente y responsable lleve a cabo la labor de traer el agua los 7 días de la semana... pasamos por diputados del Gobierno de Canarias al mando e incluso senadores del Estado español en cabeza de gobierno regional y algo tan básico como el agua no ha sido sanado», se lamentaba.

En ese texto Agriela aludía, primero, a la exalcaldesa Carmen Hernández, ahora diputada regional, de NC, y a Sergio Ramos, del PP, que acaba de renunciar a todos sus cargos por motivos de salud y que durante algo más de un año asumió funciones de vicealcalde. Su desesperación tiene que ver con una inercia que no cambia: antes, se queja, no les hacían caso, pero es que ahora, cuando llegaron al poder los que estaban en la oposición, tampoco.

«¿No debería alguien asumir responsabilidades políticas?», se pregunta Agriela, incapaz de asumir que cargos públicos que han dejado a 1.000 de los vecinos de su municipio sin un servicio tan esencial escalen o hayan escalado tan alto en la administración. En el caso de Valle de Casares tampoco cuentan con red de saneamiento. Lo triste, añade el representante de ambos colectivos, es que ambos barrios están a solo 5 minutos del casco. La distancia en derechos parece bastante mayor.