Pacto de Telde unido y leal. Oposición sin alternativa

Las serpientes de verano son tan viejas como la democracia, hay quienes las sueltan sin saber que les pueden morder a ellos mismos y el veneno puede ser el doble. Este año nos ha tocado una serpiente en forma de falsa moción de censura, que han organizado algunos que ni siquiera tienen acta en el salón de plenos y que anhelan algunas formas que ya no existen en Telde.

Miren, las mociones de censura ni se hablan en bares, ni se anuncian, ni se rumorean, la mociones de censura se presentan mediante registro en el ayuntamiento, se debaten en el salón de plenos y se ganan o se pierden. Pero lo que ha hecho la oposición de Telde, no es una estrategia, ni siquiera es una provocación, es el ridículo más espantoso que se ha podido hacer. Y digo ridículo porque llevan meses hablando de esto, dejando de lado el importante trabajo de oposición, fiscalizara los gobiernos. Tenemos una oposición que no presenta prácticamente mociones para mejorar la vida de la ciudadanía de Telde en su día a día, mociones que sirven para presionar al gobierno a que lleve acabo una acción. Han preferido hablar de otro tipo de mociones, olvidando que la censura no es el camino, el camino es presentar una alternativa, dejando claro que no tienen proyecto, no tienen alternativa real. Y lo que es más grave aún, no acuden a los actos institucionales o a los barrios para tener contacto directo con sus vecinos a pesar que algunos de ellos están liberados cobrando un sueldo público.

Tenemos un gobierno de Telde unido y leal, me atrevo a decir que más que nunca. Si, hablo por mi y por mis compañeros porque estoy dentro y lo vivo todos los días. La sintonía que personalmente tengo con el alcalde a la hora de solucionar problemas y comunicarnos, podría ser modelo a seguir en muchos municipios. Es una relación que se basa en la confianza, la lealtad, la transparencia y la generosidad. Se que no se está acostumbrado a esto pero es mi forma de entender la política. Los servicios municipales se ven mermados cuando un gobierno, formado por varios partidos funcionan por separado y solo pensando en las próximas elecciones, pero nosotros estamos pensado en la próximas generaciones. Tenemos un gobierno cohesionado con nuestros aciertos y por supuesto con nuestros errores porque somos humanos y los cometemos.

Nosotros estamos trabajando todos los días, intentado mejorar las cosas, con humildad y sabiendo que nos somos mágicos porque hay que echarle horas para que las cosas salgan adelante. Les aseguro que no fue fácil porque nos dejaron una administración catatónica que puso al gobierno entrante las cosas muy difíciles. Heredamos un ayuntamiento donde era imposible entrar sin pedir permiso, hablar con los políticos sin esperar meses para ser atendido o realizar trámites en el ayuntamiento sin una cita previa y ahora es un ayuntamiento accesible y cercano donde todo el que viene es atendido, tenga o no tenga cita porque nuestros despachos están abiertos. Se han agilizado los certificados de empadronamiento que sin duda es lo más solicitado. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que antes, la oposición no podía acceder sin autorización en el ayuntamiento, y mi gran sorpresa fue cuando mis antiguas compañeras del PP, que las invité la primera semana, me dijeron que no conocían las instalaciones del Cubillo y es que el sectarismo ya no existe. Hoy, la oposición acude a cualquier edificio municipal y nadie les impide su acceso.

Algo en donde hemos puesto muchas horas de trabajo es en el plan de asfaltado, el mayor de la historia de la ciudad, será una realidad partir de este mismo mes, con la mayor inversión económica, 6.400.000 €, asfaltando aproximadamente 300 calles, en casi todos los barrios de Telde. Solo como dato les diré que el anterior gobierno en 8 años asfaltó 200 calles y nosotros en poco más de un año de gobierno serán casi 300, sin contar con las que se proyectan para el 2025.

Aunque sin duda, el gran hito de esta ciudad será el parking de San Gregorio, más de 900 plazas de garaje abandonadas durante 22 años y que por fin estamos a punto de llevarlo a junta de gobierno, después de un largo trabajo burocrático y de trabajo con el proyecto. Dijimos que íbamos a terminar lo que abandonaron y en eso estamos.

Hemos mejorado la atención a las personas vulnerables desde servicios sociales, siendo conscientes de que aún resta un camino importante por recorrer. Ahora contamos con un registro municipal propio, servicios sociales tendrá el mayor presupuesto de toda su historia, aumentando en 1,8 millones, hasta llegar a los 6,6 millones. Se ha conseguido recuperar la actividad en el Centro de Mayores, nuestros mayores ahora tienen un gobierno que les escucha a diario y la oposición si quiere entrar o saber algo del centro puede hacerlo, no como a mi que el gobierno anterior me echó del centro.

Creo vital que, un municipio esté limpio y les aseguro que esta no es una tarea fácil. En el área de limpieza se ha dado la vuelta al calcetín, los cambios son muy visibles y atendemos a las demandas en menos de 72 horas, ya que se ha creado un equipo de intervención rápida para que los vecinos estén siempre atendidos. Además, llegará una gran revolución con la actualización del contrato de limpieza, en donde contaremos con 50 trabajadores y trabajadoras más, operarios, camiones y maquinaria nueva, lo que permitirá que estemos en primera división. Algo muy importante es que se ha recuperado la limpieza los fines de semana que no existían y esto era un compromiso.

Hemos bajado los impuestos de circulación a los vehículos de más de 25 años y hemos bajado el IBI a los seis meses de entrar en el gobierno como están comprobando los ciudadanos de Telde en los recibos que están llegando a sus casas. Estamos en el proceso de devolver el esfuerzo fiscal que los vecinos y vecinas han soportado durante los últimos 12 años. Este tipo de acciones políticas es lo que estaba esperando todo el mundo, y trabajamos para conseguir estos y otros logros que permitan mejorar la economía familiar.

Uno de los grandes problemas que heredamos fue la falta de personal, y un ayuntamiento sin personal es absolutamente nada. Ahora, se está incrementado el personal, gracias a la colaboración entre administraciones, como el Cabildo de Gran Canaria y otros ayuntamientos de la Isla, para la dotación de recursos humanos mediante listas de reserva. Esto ya se va notando en áreas claves en donde se está yendo más rápido, y es solo el principio porque se aumentará mucho más, en breve cogeremos velocidad de crucero.

Parques y jardines está trabajando de manera coordinada y se están rehabilitando los espacios para nuestros menores, para que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de los espacios libres como merece su infancia. Además, no podemos olvidar la mejora en las instalaciones eléctricas de nuestro municipio que ha dado un salto de calidad en el ahorro energético, poniéndonos a la vanguardia que nos exige la sociedad.

Algo que nos puede hacer sentirnos muy orgullosos es el trabajo que se está haciendo con el centro ocupacional de Telde, que ya se va a dotar de mucho más personal y, el cariño que se está dando para que estas personas tengan la dignidad y trato que se merecen porque para este gobierno lo primero son las personas.

Siento mucha satisfacción de lo que se está haciendo en la costa, que en muy poco tiempo se ha sido capaz de hacer posible la rehabilitación de las luminarias del litoral teldense, en una subvención que el gobierno anterior estaba dejando caducar y se hubiese perdido. Además, en tan solo unos meses, hemos conseguido recuperar la cuarta bandera azul que ya ondea en La Garita, perdida el pasado verano, y que se suma a las de Melenara, Salinetas y Hoya del Pozo. Además, de la mano del Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, organizaremos unas jornadas de trabajo en nuestras ciudad para buscar financiación para la reconstrucción de toda la costa de Telde, con visita de todos los consejeros con competencia. Nuestros 23 km de costa merecen toda nuestra atención.

Poco a poco se está trabajando en la rehabilitación de los espacios deportivos y en convertir a Telde en la ciudad del deporte de nuevo, ya que la situación heredada fue un absoluto desastre y no existen varitas mágicas que haga todo en un año pero insisto, esto no es como empieza, sino como acaba, y sin duda esta será un área que brillará.

Qué decir de la oferta cultural que tenemos en Telde, con sus tradiciones y cultura como base, se han fomentado proyectos y rehabilitaciones del patrimonio histórico, entre ellos el futuro museo de la Máquina del Azúcar o las mejoras de los yacimientos arqueológicos. Creo que hay pocos municipios con una oferta cultural tan grande como Telde, y en donde se disfrute más. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana, el cine de verano de Salinetas o los tradicionales fuegos de Melenara, nos ha permitido recibir a miles de personas de toda la isla, hemos hecho historia.

La seguridad para nosotros es un pilar fundamental y por eso este mismo otoño se incorporarán 33 nuevos agentes de policía local que tomaron posesión como funcionarios en prácticas, ya que este momento se encuentran en la Academia Canaria de Seguridad. Ahora, se trabaja para convocar nuevas plazas, cumpliendo poco a poco con el ratio que nos corresponde. Trabajamos para ser una ciudad en donde los teldenses se sientan seguros. Yo mismo, desde el Senado exigí al ministro del interior más efectivos de la policía nacional y fue una realidad unos meses más tarde, después de recibir insultos desde la oposición. Lo que no saben es que esto no es como empieza sino como acaba y lo importante es conseguir los objetivos.

Hemos hecho que Telde vuelva a brillar, que sus ciudadanos quieran volver a salir a la calle a disfrutar y un ejemplo ha sido la Navidad, en donde se ha hecho historia, la feria de la naranja con una participación histórica en las calles de San Gregorio, un carnaval que recuperó todo su esplendor, las fiestas de San Gregorio y San Juan recuperando toda la esencia del pasado, o los cantantes que quieren realizar de nuevo conciertos en nuestra ciudad.

Vamos a seguir, sí, vamos a seguir sacando a esta ciudad adelante, con mucho trabajo y dedicación porque tenemos un encargo claro de la ciudadanía que es cambiar las cosas y terminar de construir Telde. Y los que han gobernando tantos años y no fueron capaces de hacerlo, echándonos en cara que no hemos sido capaces en un año, les aviso que nuestro trabajo tendrá sus frutos en este mandato porque levantaremos lo que ustedes destrozaron, e insisto que no somos mágicos, lo haremos con trabajo, mucho trabajo y lealtad.