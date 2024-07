Saúl y sus vacas, en plena gira, recalan en Tunte

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 24 de julio 2024, 20:11 | Actualizado 20:44h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Como las estrellas de la música o las orquestas de verbena, Saúl Medina y sus vacas andan en plena gira. Saltan de feria en feria. La temporada 'artística' es de enero a noviembre, pero en verano viene lo fuerte. Está lleno de fiestas. Donde la mayoría encuentra diversión, baile o vacaciones, los ganaderos grancanarios ven trabajo, un dinero extra, que tampoco viene mal, dadas las apreturas del sector, y una apuesta por mantener viva una tradición popular.

Saúl, de 21 años, vino hasta Tunte desde Moya con seis animales. Pese a su edad, tiene su propia ganadería. 26 cabezas de vacuno y 120 de caprino. Produce leche. «Esto lo arrastro de mi abuelo». Este miércoles debió ser el más joven de los 20 participantes en la única feria de ganado que se celebra en San Bartolomé de Tirajana, la de las fiestas de Santiago Apóstol, que logró reunir a 131 animales. «Anoche mismo a las 12 salí de la cuadra, preparando y bañando animales, luego me levanté a las cuatro, casi ni dormí para poder venir aquí».

Marinero, imponente, primer premio al mejor toro del país. Lo cuida Esteban Suárez en una explotación de Lomo Magullo (Telde), junto a otros 14 animales de ganado vacuno. Arcadio Suárez

Ahora bien, juega a caballo, o mejor dicho, a vaca ganadora. Se trajo un toro, un novillo, una vaca, una novilla, un becerro y una becerra. Una por categoría. Todos de vaca extranjera. Y no tenían competencia, así que premio seguro. Pero tampoco es que le vaya a sacar de pobre, aclara. «Lo hago por gusto, el dinero es para cubrir costos», sentencia.

Un verano lleno de ferias de ganado

El domingo que viene le toca Madrelagua, en Valleseco. Y después vendrán San Lorenzo el 10 de agosto, Firgas, el 16, Santa Rosa de Lima el 18, y Teror el 24. En Valleseco coincidirá con Esteban Suárez y Davinia González, de Lomo Magullo (Telde), que cuidan de 15 animales. Hacen queso y el resto de la leche la venden.

Davinia González y Esteban Suárez presumen de Marinero. Delante, sus dos hijos, Lucía y Pablo. Arcadio Suárez

Este miércoles se llevaron uno de los premios estrella gracias a Marinero, un imponente, pero manso toro del país de más de 1.200 kilos. Desde la cabeza es más alto que Esteban, que mide 1,87. Le dieron 150 euros por el primer premio. «Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, así que esto es un extra, pero tengo que hacerlo para mantener los animales, como las romerías o los arrastres». Marinero ya ganó la feria del Cabildo.

Entre los cuatro veterinarios que este miércoles seleccionaron a los premiados, dos para el ganado vacuno y dos para el ovino y caprino, estaban Aníbal Vega y Crispiniano Molina. Mientras examinaban a un precioso carnero, Champion, explicaban qué criterios siguen para elegir a los mejores.

Crispiniano Molina y Aníbal Vega, dos de los veterinarios encargados de examinar a los animales para seleccionar a los premiados. Arcadio Suárez

La base, apuntan, está en seguir el patrón de la oveja canaria. El animal, entre otras cualidades, ha de tener una cara conforme al libro genealógico de esta raza, con las orejas rectas y un poco caídas, un cuerpo longilíneo y de pecho ancho, que los hace mejores para producir leche, sin defectos, como tener pezones de más, o lucir una cornamenta correcta en el caso del carnero. Además, Vega y Molina escogen a un grupo y los ponen a caminar. «Han de tener cierta rusticidad y fortaleza» al andar, subraya Molina.

Ganadería se compromete a pagar pronto los premios

Jesús Arencibia, de Valleseco, optó al concurso con tres burros majoreros, María, Carmencita y Nicolás, aunque en realidad tiene 10 más un mulo. «Los mantengo por el gusto de tenerlos», apostilla de entrada. «Es muy noble y es una raza autóctona canaria». Su granja la completa con cabras y ovejas. A sus 62 años está retirado por enfermedad, pero se ve con fuerzas para contribuir «a que el campo no se muera».

Jesús Arencibia cuida de 10 burros majoreros en Valleseco. Ayuda a que no desaparezca esta raza autóctona. Arcadio Suárez

Viene a la feria «para no perder la tradición». No lleva la cuenta al año, pero va a todas. Le pasa como a Saúl, que se define como «un feriante a muerte», que no se pierde una «aunque cada vez vayan a menos». Además, se queja de que, por suerte o por desgracia, cobrará el año que viene, cuando se vuelva a hacer la feria. «Hace apenas un mes cobré el año pasado, 300 o 350 euros». De hecho, quedan premios por abonar desde el verano de 2022.

La concejal de Ganadería, Araceli Armas, cuyo departamento se estrena este año en la organización de esta feria, se ha marcado el reto de romper con esa dinámica. «Nuestro objetivo es que estén cobrando en octubre». Han destinado 10.050 euros para los premios, de 45 a 150 euros. Entre las mejoras, los han incrementado ligeramente e incorporaron una ayuda económica para el transporte, de entre 25 y 50 euros. También entregaron 30 sacos de 10 kilos de millo, avena y mezcla de pienso para los caballos, donados por la Compañía Canaria de Piensos SA (Capisa).

La edil Araceli Armas, ataviada con sombrero, delante de un puesto de turrones. Arcadio Suárez

Además, añade Armas, mejoraron el lugar donde se celebra la feria, con abrevaderos y más sombra, y ofrecieron a los ganaderos un muy apetitoso desayuno servido en las Casas Consistoriales por 12 alumnos-trabajadores, de entre 17 y 57 años, del Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) 'Cócteles', que desde abril los está formando para sacarse un certificado de profesionalidad de servicios de bar y cafetería.

Aunque no son de cocina, todo lo que ofrecieron fue hecho por ellos mismos: minicruasán con pisto y atún, roll de calabacín con queso a las finas hierbas y huevo duro, miniroll de jamón y queso philadelphia, brochetas con fruta de temporada, queque de manzana y zanahoria, una tabla de quesos con mermelada de higos, café y varios tipos de zumos.

«Tienen un módulo de elaboraciones culinarias sencillas y otro sobre platos a la vista en los que han aprendido a hacer lo que hoy ofrecemos en este servicio», explica la directora del PFAE, Raquel Zamora, que acudió hasta Tunte junto a Antonio Torres, docente, y a Mayka Rodríguez, encargada del módulo de idiomas.

Parte del desayuno que sirvieron a los ganaderos los alumnos del PFAE. Arcadio Suárez

Si todo sale bien, encontrarán pronto un trabajo. «La tasa se inserción es del 95%«, apostilla Torres. Eso vendrá más adelante, después del PFAE, pero, por lo pronto, este miércoles alegraron la mañana a los trabajadores de otro de los sectores laborales más sufridos y sacrificados, el vinculado al campo y a los animales.