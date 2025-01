San Bartolomé explora cesar el servicio con Urbaser por el desborde de la basura

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 8 de enero 2025, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La basura ya se hace insostenible en las calles de San Bartolomé de Tirajana. Los residuos que dejó el día de Reyes terminaron por desbordar los puntos donde hay contenedores. La empresa concesionaria de la recogida selectiva de plástico y de papel y cartón no da avío y el Ayuntamiento explora cesar el servicio con Urbaser, con el contrato vencido desde 2019, y contratar por emergencia y de forma temporal a otra empresa.

«Ya ni nos responden a las llamadas, no dan señales de vida». Así de gráfico se mostró este martes el edil de Recogida de Residuos, José Ruymán Cardoso, para ejemplificar hasta qué punto la empresa no da respuesta a las exigencias que le ha hecho llegar el gobierno municipal. En todo caso, parece que Urbaser mantiene activo y operativo el único vehículo de que dispone para recoger los residuos, uno que alquiló tras averiarse los dos camiones con los que prestaba el servicio. «El problema es que, por mucho que recoja, es tanto lo acumulado que no es suficiente», admitía el concejal responsable.

Parte del gobierno municipal pasó la mañana de este martes en reuniones con personal técnico, de Secretaría y de Intervención para explorar si es viable una solución de urgencia: cesar con Urbaser y contratar a otra empresa. En ese caso, habría que justificar que se va a recurrir a una vía administrativa de emergencia para acortar al mínimo los plazos a los que obliga la normativa y adjudicar temporalmente la recogida de residuos a otra entidad del sector.

La llave para hacerse con esa salvaguarda legal estaría en un informe que habría de redactar Sanidad municipal, según explica Cardoso, y en el que se debería acreditar la existencia de serios riesgos para la salud pública por la acumulación excesiva de basura en las calles. En algunos puntos la tonga de residuos es tal que ha desbordado el punto de contenerización y ha invadido las zonas de tránsito, desde las aceras a las propias vías.

La situación ha cansado a vecinos y empresarios del sector turístico, que ya han dado la voz de alarma y reclaman soluciones urgentes. Si se logra contratar a otra empresa por la vía de urgencia solo estaría operativa hasta que se logre adjudicar el nuevo contrato. Salió a concurso entre octubre y noviembre y contempla un presupuesto de 7,4 millones en 4 años y uno de prórroga.

Ampliar NC denuncia que los residuos «invaden» todo el municipio ante el «pasotismo» del gobierno local NC en San Bartolomé de Tirajana se hizo eco este martes en un comunicado del «asombro» de los vecinos «ante el pasotismo y la ineficacia del grupo de gobierno» respecto a la limpieza del municipio. «Durante la primera semana del año la imagen que ofrece nuestro municipio es lamentable, dejando patente una vez más la dejación y la falta de gestión del grupo de gobierno». Se queja de «cientos de contenedores de basura a rebosar y miles de kilos de residuos repartidos y tirados por el suelo». Su portavoz, Samuel Henríquez, se preguntaba ayer «cuántos trabajadores hay de baja que no se cubren, cuántos camiones y vehículos estropeados que no prestan su servicio y si existe o no una supervisión-fiscalización municipal».