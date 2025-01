La ruta del oro rojo: de EE UU a La Suerte

Desde cómo se recoge hasta cómo se extrae el carmín

Pérez y Castillo no podían tener un público más interesado, máxime cuando, como se advertía, no tenía ni idea de que a partir de un insecto puede obtenerse un carmín. No pudieron evitar un 'Oh' comunitario cuando Pérez escachó uno de sus insectos y tintó de rojo la palma de su mano. No paraban de hacer preguntas y casi no les dejaban avanzar en la charla. Allí se les enseñó el insecto vivo, cómo se recolecta, en grano y hecho carmín: un máster avanzado en cochinilla 'made in' Canarias.