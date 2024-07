La romería del Carmen en Arguineguín obligará al cierre de cuatro calles

Gaumet Florido Mogán Martes, 9 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La celebración de la romería-ofrenda a la Virgen del Carmen, en Arguineguín, este próximo sábado, 13 de julio, implicará el cierre al tráfico de cuatro calles y el corte intermitente de la GC-500, según informa el alcalde accidental de Mogán, Mencey Navarro, en un bando previo a las fiestas.

La romería, prevista a partir de las 20.00 horas, conllevará la prohibición de estacionar y de circular por la Avenida Manuel Álamo Suárez, Carpintero de Rivera (antes del Muelle), Miguel Marrero Rodríguez (entre las intersecciones con las calles Graciliano Afonso y Avenida de los Pescadores) y Graciliano Afonso (desde el cruce con la calle Miguel Marrero hasta la GC-500).

Según se especifica en ese mismo bando, se prohíbe la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas fuera de las zonas habilitadas por el Ayuntamiento, que son el propio trazado de la romería o el área donde están los chiringuitos y casetas de las fiestas.

No se permite la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública, el uso de megáfonos y equipos de sonido que rompan la ambientación musical, o la utilización de artificios pirotécnicos, sin la debida autorización.

Dentro del recorrido en sí de la romería no se consentirá la participación de carretas previamente no inscritas, llevar carros de supermercado u otros objetos para un uso diferente al que fueron creados, bolsas de plástico, neveras, mochilas y otros elementos para portar bebidas o comidas que no sean complementos de la vestimenta tradicional, los bailes no tradicionales y el uso de vestimenta no tradicional.